ベアーズ、兵庫県神戸市と家事支援連携開始

株式会社ベアーズ

1999年10月に創業し、27年目を迎えた株式会社ベアーズ(本社:中央区日本橋浜町、代表

取締役社長:高橋健志 以下、ベアーズ)は、子育て支援における行政連携を推進してお

り、このたび2026年4月1日より、兵庫県神戸市の産前産後支援事業における訪問支援事業

者として新たに参画いたします。

上記自治体事業との連携を含め、ベアーズは、2026年4月1日時点で27の自治体事業と連携

しています。また、本取り組みは2024年5月より参画している兵庫県宝塚市の事業に続くも

のであり、兵庫県内では2例目の連携となります。

【背景】

ベアーズではこれまで、家事支援を通じて子育て世帯の負担軽減や就労継続支援など、社会

課題の解決に取り組んでまいりました。近年では、家事支援サービスが生活を支えるインフ

ラの一つとして位置づけられつつあり、自治体との連携による支援の取り組みも各地で広

がっています。

また、2023年以降「骨太の方針」において家事支援サービスが3年連続で盛り込まれるな

ど、子育て支援としての重要性も高まっています。

一方で、核家族化や地域のつながりの希薄化により、産前産後に十分な支援を得にくい家庭

も増加しており、実効性のある家事・育児支援の必要性は一層高まっています。こうした背

景を踏まえ、ベアーズは兵庫県神戸市の産前産後支援事業に参画いたします。

【参画事業詳細】

■ 兵庫県神戸市 「産前産後ホームヘルプサービス」(2026年4月1日開始)

「産前産後ホームヘルプサービス」では、体調不良などで家事や育児が困難なご家庭を対象

に、産前10回・産後20回まで、1日1回連続2時間以内。外出を伴う場合は、1日連続2回4時

間まで、1,600円で家事支援・育児支援を受けられます。

https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/maternity/consult/sanzensango/index.html

【今後の展望】

ベアーズは、今後も質の高いサービスを安定的にお客様にお届けする体制づくりを強化し、

お客様の暮らしに寄り添う、「安心」「安全」「快適」「便利」なサービスを提供していく

とともに、様々な自治体、法人・団体と提携し、「誰もが自分が思い描いた暮らしをおくる

ことができる社会づくり」に貢献してまいります。

【自治体参画事業】

□産前産後支援事業

2023年 2月 1日 東京都港区「港区産前産後家事・育児支援事業」

2023年 5月 8日 東京都台東区「産前産後支援ヘルパー"あったかハンド"」

2023年 6月12日 東京都渋谷区 育児支援ヘルパー派遣事業「にこにこママ」

2023年 6月20日 東京都中野区「産後家事・育児支援事業」

2023年 7月 3日 東京都世田谷区多胎児世帯ヘルパー訪問事業「ツインズプラスサポート事

業」

2023年 8月10日 福岡県福岡市「福岡市産前・産後ヘルパー派遣事業」

2023年 8月18日 愛知県豊橋市「乳児期家事支援事業」

2023年 8月21日 東京都墨田区「子育て家庭家事サポーター派遣事業」

2023年 9月 4日 東京都葛飾区「子育て家庭家事サポーター派遣事業」

2023年12月11日 神奈川県川崎市「産前・産後家庭支援ヘルパー派遣事業」

2024年 4月 1日 東京都練馬区「育児支援ヘルパー事業」

2024年 4月 1日 神奈川県横浜市「産前産後ヘルパー派遣事業」

2024年 5月 7日 奈良県奈良市「エンゼルサポート事業」

2024年 5月 7日 兵庫県宝塚市「産前産後ヘルパー派遣事業」

2024年 6月 1日 神奈川県相模原市「子育て世帯訪問支援事業」

2024年 7月 1日 東京都豊島区「育児支援ヘルパー事業」

2024年 7月 1日 奈良県生駒市「産前産後家事支援サービス」

2024年 7月 1日 福岡県久山町「子育て世帯訪問支援事業」

2025年 4月 1日 大阪府大阪市「子育て応援ヘルパー派遣事業」

2025年 4月 1日 東京都武蔵野市「産前・産後支援ヘルパー」

2025年 6月18日 愛知県名古屋市「産前・産後支援ヘルプ事業」

2025年 7月21日 福岡県北九州市「産前産後子育て支援ヘルパー派遣事業」

2026年 4月 1日 兵庫県神戸市 「産前産後ホームヘルプサービス」

□ひとり親支援事業

2024年 1月 5日 東京都港区「ひとり親家庭ホームヘルプサービス」

2024年 4月 1日 東京都中央区「ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業」

2024年 4月 1日 千葉県船橋市「ひとり親家庭等ホームヘルパー派遣事業」

□医療的ケア事業

2024年 4月 1日 東京都荒川区「医療的ケア児等家庭家事サポート事業」

※詳細は各自治体のホームページをご確認ください。各自治体への申請・審査が必要です。

【会社概要】

・名称:株式会社ベアーズ

・代表者:代表取締役社長 高橋 健志

・所在地:〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町2-1-1

・創業:1999年10月

・公式サイト:https://www.happy-bears.com/

・事業内容:家事代行サービス、ハウスクリーニング、キッズ&ベビーシッターサービス、

料理代行サービス、高齢者支援サービス、暮らしサポートサービスほか

家事代行サービス https://www.happy-bears.com/kaji/

ハウスクリーニング https://www.happy-bears.com/houseclean/

キッズ&ベビーシッターサービス https://www.happy-bears.com/baby/

料理代行サービス https://www.happy-bears.com/cooking/

高齢者支援サービス https://www.happy-bears.com/senior/

暮らしサポートサービス https://www.happy-bears.com/kurashi/

・提供エリア:

(家事代行サービス・料理代行サービス・高齢者支援サービス)東京都・神奈川県・埼玉

県・千葉県・茨城県・大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・滋賀県・愛知県・北海道・福岡県・熊本県

※一部地域を除く

(キッズ&ベビーシッターサービス)東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・大阪府・京都

府・兵庫県・奈良県・愛知県・北海道・福岡県 ※一部地域を除く

(ハウスクリーニングサービス)上記に加え、宮城県・山形県・福島県・栃木県・群馬県・

山梨県・長野県・三重県・静岡県・和歌山県・鳥取県・島根県・広島県・徳島県・香川県・

愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・熊本県・大分県・宮崎県・鹿児島県・沖縄県 ※一部地

域を除く

(暮らしサポートサービス)日本全国対応可能 ※内容により異なる

【お客様からのお問い合わせ窓口】

お問い合わせフォーム:https://www.happy-bears.com/contact

【本リリースに関する報道窓口】

株式会社ベアーズ 広報 (服部・阿曽・森) pr@happy-bears.com

広報直通:090-6461-8977(服部)/090-6584-5414(阿曽)/070-2167-5467(森)