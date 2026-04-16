デンソー、ニコニコ超会議2026に出展

株式会社デンソー

株式会社デンソー（以下、デンソー）は、2026年4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催される「ニコニコ超会議2026」に「デンソー 超ロボット学園祭～COBOTTAとみんなでつくる未来～」のテーマで出展します。本イベントへのデンソーの出展は、2024年から3年連続となります。

今回は、これまで製造現場で培ってきた産業用ロボットの技術に加え、人と共生し、暮らしを豊かにする「知能化ロボット」をテーマとした展示を予定しています。

ロボットによるデモンストレーションや輪投げ、オリジナル名刺作りなどの体験型コンテンツを通じ、来場者が楽しみながらデンソーのロボット技術に触れ、デンソーへの理解と共感を深めていただくことを目指します。

＜参考情報＞

■「ニコニコ超会議2026」イベント概要

日時：2026年4月25日（土）10:00～18:00（最終入場17:30）

2026年4月26日（日）10:00～17:00（最終入場16:30）

場所：幕張メッセ 国際展示場1～8ホール・9～11イベントホール

公式サイト：https://chokaigi.jp/

■デンソーのロボット技術に関する情報

愛着を持って乗っていたクルマが、かたちを変えて誰かの愛車へ｜DRIVEN BASE（ドリブンベース）- デンソー(https://www.denso.com/jp/ja/driven-base/project/bluerebirth/)

材料研究開発の「自動化・自律化」で、研究者の創造的な環境を｜DRIVEN BASE（ドリブンベース）- デンソー(https://www.denso.com/jp/ja/driven-base/tech-design/autonomous-robot/)

人とロボットが支え合い、「働く喜び」を感じられる社会を実現する｜DRIVEN BASE（ドリブンベース）- デンソー(https://www.denso.com/jp/ja/driven-base/tech-design/symbiotic_robot/)

就農人口不足と食糧危機に立ち向かう、全自動収穫ロボット「Artemy(R)」の可能性｜DRIVEN BASE（ドリブンベース）- デンソー(https://www.denso.com/jp/ja/driven-base/project/artemy/)

バーコード、QRコードやRFID、産業用ロボットのことならデンソーウェーブ(https://www.denso-wave.com/)