【旨！辛！ぷりっ！】 イイダコ×豚バラの究極コラボ！ 韓国で空前の大ブーム「チュクミサムギョプサル」が“くるとん”に新登場！

株式会社ユニシアホールディングス

株式会社ユニシアホールディングス（本社：東京都品川区、代表取締役会長兼社長：貫 啓二）が展開する、タレ焼肉と包み野菜の専門店「焼肉くるとん」は、2026年4月3日(金)より、春夏の新定番メニューとして「チュクミサムギョプサル」の販売を開始しました。

発売を記念し、4月20日(月)～26日(日)の7日間限定で、2人前ごとのご注文で500円OFF（※）となる「Let‘ｓ！TRY！キャンペーン」を開催。本場韓国で大ブームを巻き起こしている“進化系サムギョプサル”を、お得に体験いただけます。

（※）税抜価格から500円引き

■ 海（イイダコ）× 陸（豚バラ）の旨みが大爆発！「チュクミサムギョプサル」とは？

韓国語で「チュクミ」はイイダコのこと。

ぷりっぷりの食感が楽しいイイダコと、甘みのある豚バラ肉を、くるとん特製の旨辛ソースで炒める進化系サムギョプサルです。一度食べたら止まらない病みつきになる辛さが特徴です。イイダコの出汁と豚バラの脂が溶け出したソースは、まさに“旨味の宝庫！くるとん自慢の新鮮野菜で包んでお召し上がりください。

これを食べなきゃ 終われない！〆にはアルマニチャーハン！

チュクミを堪能した後に欠かせないのが、残った旨辛ソースで作る「アルマニチャーハン」です。

「アル（卵）をマニ（たくさん）」という名の通り、たくさんの「とびっこ」を贅沢に投入。

強火で焼き付けたお焦げの香ばしさと、口の中で弾ける「プチプチ食感」は、一度食べたら忘れられない禁断の味わい。韓国現地でも「これのためにチュクミを食べる」と言われるほどの人気メニューを再現しました。

メニュー詳細

■チュクミサムギョプサル

金額：1,700円(税込1,870円)

（2人前からご注文ください）

【注意事項】

・テイクアウト対象外です。

・2人前からご注文いただけます。

■アルマニチャーハン

金額：780円(税込858円)

【注意事項】

・チュクミサムギョプサルをご注文後のみ、追加でご注文いただけます。

新定番メニューをまずはお試し価格で！「Let‘ｓ！TRY！キャンペーン」

くるとんが自信をもってお勧めする「チュクミサムギョプサル」を多くの方に召し上がっていただきたく、4月20日(月)～26日(日)の7日間「Let‘ｓ！TRY！キャンペーン」として、17時以降にご来店いただいたお客様限定で、チュクミサムギョプサル2人前ごとのご注文をいただくと、税抜価格から500円引きで提供いたします！

この機会に、旨！辛！進化系サムギョプサル「チュクミサムギョプサル」をぜひお召し上がりください！

【注意事項】

・17時以降ご来店のお客様限定です。

・チュクミサムギョプサルは2人前からご注文いただけます。

・500円割引は2人前ごとに適用されます。

・他サービス、クーポン併用不可です。

・本キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。

対象店舗

■くるとん 代官山店

・営業時間

全日 ：11時~23時30分

代官山店 Googleマップ :https://www.google.com/maps/place/%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%82%93+%E4%BB%A3%E5%AE%98%E5%B1%B1%E5%BA%97/@35.6479921,139.7028889,19.25z/data=!4m6!3m5!1s0x60188bf6c12e6ee3:0xc3de1e87c2ae68d5!8m2!3d35.6478645!4d139.7031237!16s%2Fg%2F11s7c2f_ds?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQwMS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D代官山店 食べログ :https://tabelog.com/tokyo/A1303/A130303/13276700/

■くるとん たまプラーザ店

・営業時間

平日 ：11時~15時 / 17時~24時

土・日・祝：11時~24時

たまプラーザ店 Googleマップ :https://www.google.com/maps/place/%E3%82%BF%E3%83%AC%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%A8%E5%8C%85%E3%81%BF%E9%87%8E%E8%8F%9C%E3%81%AE%E5%B0%82%E9%96%80%E5%BA%97+%E7%84%BC%E8%82%89%E3%81%8F%E3%82%8B%E3%81%A8%E3%82%93+%E3%81%9F%E3%81%BE%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%BC%E3%82%B6%E5%BA%97/@35.5795868,139.5597879,21z/data=!3m1!5s0x6018f71a17e33e83:0xf1c2924da98d8528!4m6!3m5!1s0x6018f721d85eaa8f:0x2a4500010ab270a4!8m2!3d35.5794421!4d139.5598036!16s%2Fg%2F11v19_5htb?hl=ja&entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDQxMi4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3Dたまプラーザ店 食べログ :https://tabelog.com/kanagawa/A1401/A140201/14091753/

その他商品

【定番メニュー】

■サムギョプサル

1人前1,600円(税込1,760円)※2人前からご注文可

焼肉くるとんの名物であるサムギョプサル。

こだわりの特製タレと新鮮野菜で包んで召し上がってください。

その他のメニューはこちら :https://kuru-ton.com/menu_pdf/all_menu.pdf?20260413033216

株式会社ユニシアホールディングスについて

設立：2002年3月20日 資本金：3億円 代表取締役会長兼社長：貫 啓二

本社：東京都品川区東五反田1-7-6 藤和東五反田ビル5階

事業内容：飲食店の経営、FC開発

URL：https://unisia.co.jp/

グループ会社：株式会社串カツ田中／株式会社ピソラ／TANAKA INTERNATIONAL INC.／TI.LA.INC.／株式会社ジーティーデザイン／株式会社UKYE