【キル フェ ボン】赤いカーネーションをモチーフにした母の日限定タルト新登場「2026 Mother’s Day」

キルフェボン株式会社

キルフェボン株式会社（本社：静岡県静岡市、代表取締役：石川 智哉）は、タルト専門店「キル フェ ボン」の全12店舗にて、2026年5月1日(金)～5月31日(日)の期間、母の日に向けて、“母への愛”をかたちにした限定の新作「イチゴとベリーのティラミス」を発売いたします。

新作のタルトは、赤いカーネーションの花束をイメージし、丸みのある立体的なクリームで花びらのようなやわらかさを表現。トップには真っ赤なイチゴをあしらい、印象的で特別感のある一品に仕上げました。

味わいのポイントは、軽やかさの中にコクを感じるマスカルポーネクリーム。北海道生乳100％のフレッシュチーズを使用し、まろやかでなめらかな口どけをご堪能いただけます。さらに、イチゴ・ラズベリー・ブルーベリーをブレンドした自家製ベリージャムを合わせ、果実の甘みと酸味のバランスを引き出しました。チーズとベリーの豊かな果実感が重なり合い、最後までバランスよく楽しめます。また、本商品は定番サイズに加え、17cmの小サイズもご用意いたしました。ご家族でのお祝いから少人数でのひとときまで、シーンに合わせてお楽しみいただけます。大切な方へ感謝の気持ちを伝える、母の日にふさわしい華やかな限定タルトです。

こだわりポイント

１. 母の日らしい華やかなビジュアル

“母への愛”をかたちに。赤いカーネーションの花言葉を込め、真っ赤な

イチゴをたっぷりと飾り、華やかに仕上げました。

２. 軽やかさの中にコクを感じるベリーのティラミス

北海道生乳100％のフレッシュチーズを使用し、すっきりとした乳風味と

なめらかな口どけ。

３. 果実感あふれる自家製ベリージャム

イチゴ・ラズベリー・ブルーベリーをブレンドし、

ラズベリーを炊き込みと仕上げの2段階に分けて加えることで、奥行きのある味わいに仕上げました。

商品概要

【 発売期間 】 2026年5月1日(金)～5月31日(日)

【 発売店舗 】 キル フェ ボン全12店舗

【 関連URL 】 https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_md.php

新作「イチゴとベリーのティラミス」

piece \1,490whole(25cm)\14,904 whole (17cm) \ 8,197

なめらかなマスカルポーネクリームとベリージャムを重ね、イチゴとともに、花びらのようなクリームをあしらいました。赤いカーネーションの花言葉は「母への愛」。真っ赤に咲くその姿をイメージした、華やかなタルトです。大切なお母さんへ、感謝の想いをやさしく届けます。

母の日の贈り物にぴったりの限定仕様

■母の日限定チャームで、ギフトに華やかなアクセントを

5月1日(金)より、期間限定で店舗にてご購入いただいたケーキおよび焼菓子のボックスに、母の日限定チャームを無料でお付けいたします。贈るひとときをやさしく彩り、日頃の感謝の気持ちをそっと添える特別なギフトとしてお届けします。

なお、本チャームは数量限定のため、無くなり次第終了となります。

母の日送料キャンペーン（公式オンラインストア限定）

公式オンラインストア https://quil-fait-bon.take-eats.jp/ec

公式オンラインストアでは、4月18日（土）より期間限定で送料優待キャンペーンを実施いたします。人気のバトンのセットや春を彩るブレンドティー、冷凍ケーキなど、オンラインストア限定ギフトをご用意いたしました。離れて暮らすお母さまへの贈り物にもぜひご利用ください。

【キャンペーン内容】期間中、送料全国一律 490円 にてお届けいたします。さらに、1回のご注文につき合計税込7,000円以上のお買い上げで送料無料となります。

【キャンペーン期間】2026年4月18日(土)～5月5日(火）

キル フェ ボンについて

「キル フェ ボン」は、1991年にオープンしたタルト専門店です。オープン以来、四季折々の旬のフルーツや厳選した食材をふんだんに使用したタルトを中心に展開。

店内中央に設置した大きなショーケースには、彩り豊かなタルトが常時20種類ほど並びます。店名の「キル フェ ボン」は、フランス語で“なんていい陽気なんだろう”という意味です。

https://prtimes.jp/a/?f=d117972-58-415b12f736dd6028734d4d759082a53c.pdf