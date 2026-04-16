オープンテキスト株式会社

※本リリースは、OpenText Corporationが2026年4月13日（北米時間）に発表したリリース(https://www.opentext.com/about/press-releases/opentext-enterprise-data-and-ai-solutions-to-be-available-on-aws-european-sovereign-cloud)の抄訳です。

AI向けセキュア情報管理のグローバルリーダーであるOpenText(https://www.opentext.com/ja-jp)（NASDAQ：OTEX、TSX：OTEX、日本法人：東京都千代田区、代表取締役社長：三浦デニース）は本日、同社の世界トップクラスのエンタープライズデータおよびAIソリューションを、欧州向けの新たな独立型クラウド「AWS European Sovereign Cloud」上で提供開始することを発表しました。

カナダに拠点を置くOpenTextは、同社のハイブリッドソブリンクラウドサービスを「AWS European Sovereign Cloud」を通じて提供することで、欧州におけるハイブリッドソブリンクラウドの提供体制を拡充しました。これにより、顧客は機密データとガバナンスを確実に欧州域内に留保しつつ、AWSのクラウド機能を活用する柔軟性を得ることができます。

OpenText(TM) Content Management、OpenText(TM) Documentum Content Management、OpenText(TM) Core Application Security、およびOpenText(TM) Core Service Managementは、AWS European Sovereign Cloud上で利用可能となり、拡大を続けるOpenTextの欧州顧客基盤をさらに強化します。OpenTextのソリューションは、構造化された安全なコンテンツ管理を提供し、AIを活用した分析と自動化に対応したデータを提供することで、データに基づいた意思決定を加速します。同時に、AWSに期待されるセキュリティ、可用性、パフォーマンスを顧客に提供します。これにより、OpenTextの顧客は、欧州連合（EU）域内における厳格な運用上の自律性とデータ所在地の要件を満たすことができます。

OpenTextのExecutive Vice President, Chief Digital Officer & Chief Information OfficerであるShannon Bellは、次のように述べています。「OpenTextは長年にわたり、FedRAMP認証、IRAP評価、Protected B準拠の導入などを通じて、世界でも特に規制の厳しい業界や地域に向けた、信頼性と安全性の高いコンテンツソリューションを提供してきました。AWS European Sovereign Cloud上で当社のソリューションを提供することで、EU向けに特別に設計されたソブリンクラウド環境にも、こうした専門性を展開することができます。AWSとの協業を通じて、ガバナンスを損なうことなく、大規模なイノベーションを推進できるという確信をお客様に提供していきます。」

AWS European Sovereign Cloudは、欧州各国の政府機関や企業のニーズに応えるために設計された、独立運用型の高機能クラウドです。強力な技術的制御に加え、主権の確保や法的保護を重視した設計が特長となっています。このクラウドのインフラストラクチャはすべてEU域内に配置され、既存のAWSリージョンとは分離された形で運用されます。そのため、データ主権やコンプライアンスに対する厳格な要件にも対応可能です。AWS European Sovereign Cloudを利用するお客様は、AWSの幅広いサービスラインアップをはじめ、高いセキュリティ、可用性、パフォーマンス、使い慣れたアーキテクチャやAPI、さらにAWS Nitro Systemなどの革新的な機能といった、AWSならではのメリットを引き続き享受できます。

お客様は、今すぐAWS European Sovereign Cloudへの移行計画を開始できます。

OpenTextについて

OpenText(TM) は、AIの時代に企業がデータを安全に管理し、正しく活用できるように支援する、情報管理ソリューションのグローバルリーダーです。私たちの技術は、データに意味や背景（コンテキスト）を加えることで価値ある情報へと変え、AI の学習に必要なナレッジベースを作り出します。詳しくは www.opentext.com をご覧ください。

【OpenText日本法人／オープンテキスト株式会社について】

OpenText日本法人／オープンテキスト株式会社は、情報やプロセスを管理・自動化するビジネスコンテンツ管理、企業間取引の情報を可視化しコントロールするB2B/EDI連携・サプライチェーン統合やFAXソリューション、Web＆デジタルエクスペリエンス、データ保護やサイバーセキュリティ、フォレンジックツール、アプリケーション＆オペレーション管理、AIを用いた各種の分析・可視化ツールなど、多種多様な業界・業種のお客様へ最適なソリューションを提供しています。https://www.opentext.com/ja-jp