株式会社盛田(MORITA RANDOSERU)の展示会に参加いたします。【地球NASAランドセル(R)】

CHIKYU株式会社

ランドセルの企画・販売を行うCHIKYU株式会社（東京都港区、代表取締役：辻谷安央）は、地球NASAランドセル(R)正規取り扱い店、株式会社盛田のランドセルの展示会に参加いたします。



当日は地球NASAランドセル(R)ラテラ、リベルテバルーンが並びます。

※店頭にないCHIKYUのランドセルの受注も承り可能です。

株式会社盛田のランドセル販売会を通じて、より多くのご家族に地球NASAランドセル(R)をご体験いただける機会となりました。

ぜひご家族でご来店いただき、実際に背負って背負い心地や機能性、色など様々な角度からご検討ください。

皆様のご来店をお待ちしております。

開催日時・場所

青森県[表1: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_1_dfb8e81090b8e40d7db9e95c96d5f902.jpg?v=202604160251 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_2_134dc469b8a107f2cf16f6953ad8e5af.jpg?v=202604160251 ]岩手県[表3: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_3_c50c8474a512f970c3018c3a5dca429a.jpg?v=202604160251 ]宮城県[表4: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_4_005a76c66e31f0167f26a16d04e40738.jpg?v=202604160251 ]茨城県[表5: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_5_0b92afb5676b22a4afdfb28fed4f2905.jpg?v=202604160251 ]



埼玉県

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_6_5919c8906d560ab35df035769bcfc862.jpg?v=202604160251 ][表7: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_7_223115c5bc33f84434ad66ba517930a4.jpg?v=202604160251 ]千葉県[表8: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_8_d5cd6c1fe570b6de9ee916259d49ac14.jpg?v=202604160251 ]東京都[表9: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_9_c2d7fb040635075b9d6f8856cb7b44a7.jpg?v=202604160251 ]岐阜県[表10: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_10_2d66a2185c74e276ddda5bd076188def.jpg?v=202604160251 ]三重県[表11: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_11_ddb55ba35f3e0af39e482b143c69ad78.jpg?v=202604160251 ]滋賀県[表12: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_12_c2fe5630e7f5e32bb4929f03e3c8cc3c.jpg?v=202604160251 ]広島県[表13: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_13_2d63678954de65844e4979b45d544039.jpg?v=202604160251 ][表14: https://prtimes.jp/data/corp/77136/table/342_14_8aa71c3d99dfc9093bbd97cabadade62.jpg?v=202604160251 ]

【新作】地球NASAランドセル(R) COSMOS FILLES (コスモス フィーユ)

品番:KF-N01

税込価格:68,000円/税抜価格:74,800円

マチ幅：12.5cm重量:約1,010g

本体素材:クラリーノエフ

色展開:ライラック×パールラベンダー/ピンクベージュ×パールベージュ/カーマイン

ギリシャ語で「調和の取れた宇宙」を指し、花言葉では「少女の真心」という意味を持つコスモス。

一人の少女が、これから出会うすべてのものと調和しながら、優しくも美しく花咲いていくその姿をデザインした軽量ランドセルです。

ライラック×パールラベンダー/ピンクベージュ×パールベージュの2色はトレンドカラーにパールの差し色をあしらいました。

また、グラデーションのコスモス柄反射が個性を惹きたてます。王道の赤(カーマイン)は単色でベーシックな雰囲気を保ちつつも、コスモス柄グラデーション反射がさりげないポイントとなっています。

【新作】地球NASAランドセル(R)WWFモデル UNICA ANIMA (ユニカアニマ)

品番:WWF-N05

税込価格:81,000円/税抜価格:89,100円

マチ幅：12.5cm

重量:約1,230g

本体素材:クラリーノアクアデュオ

色展開:フロスティグレー/ターコイズ/オリーブグリーン

虫も動物も木々も、そのすべては、地球が産んだかけがえのない命。2025年にIUCNが公表した絶滅が危惧される野生生物は4万種以上。

地球の仲間として少しでも変えていきたいという思いから誕生しました。

売上の５％はWWFジャパンの取り組む環境保全活動に役立てられます。

【新色】地球NASAランドセル(R) YOLO (ヨロ)

品番:EY-N01

税込価格:72,000円/税抜価格:79,200円

マチ幅：12.5cm

重量:約1,140g

本体素材:クラリーノエフ

色展開:ブラック×ネイビー(新色)/ネールピンク×アンティークホワイト/ライラック×ピンクベージュ/ボルドー×カーキ

YOLOは「You only live once.」の略で、「人生は一度きり」という意味を持ちます。

個性へのリスペクトを、複数のカラーを大胆に使ったデザインや、今までにないオリジナルのアシンメトリー形状のカブセで表現しました。

お子様にはぜひ好きなものを持っていただきたいという願いが込められています。

※この商品にはYOLO用カバーが1点付属します。

地球NASAランドセル(R)とは

https://chikyubag.com/lp/

子どもの夢と成長を支え、守り、促す。それがCHIKYU株式会社の「地球NASAランドセル(R)シリーズ」

地球NASAランドセル(R)にはテンパーフォーム(R)と言われるNASA（アメリカ航空宇宙局）のために開発された衝撃吸収素材を取り入れ、毎日たくさんの荷物を持ち運ぶお子様の負担を減らし、お子様にやさしいランドセルとなっています。古くより培った経験と技術力を最新のテクノロジーと融合させることで他社には無いランドセルを作っています。先端科学を追究することだけではなく、地球環境に配慮した素材・資材を使い、地球にもお子様にも優しいランドセルを目指しています。

2027年度ランドセルカタログご請求（無料）

https://chikyubag.com/catalog/

2027年度ご入学のお子様向けランドセルカタログを無料ご請求受付中。

公式ウェブサイトの専用フォームからご請求いただけます。ラン活の第一歩、ご入学準備にぜひご活用ください。

CHIKYU株式会社

地球のすみずみまで広げたいという夢と願いをかかげ、1922年に「地球カバン製作所」として創業しました。以後「生命のあふれる地球」をモチーフとし、高品質、良心的な商品で広く各方面から多大の信用を得、今日に至っております。「地球にもお子様にも優しい」ものづくりを社員一同さらに決意をもって取り組んでいくべく、2023年9月に旧社名の池田地球株式会社からCHIKYU株式会社に変更いたしました。約50年前から携わってきたランドセル、そこで大切にしてきたのは「使う人と心が通うものづくり」。子どもたちにとって嬉しいこと、親として安心できることは何か。ランドセルを通じて子どもたちを守り、子どもたちの夢を育みたい。そんな思いを実現したのはランドセルの重さを軽減するNASAも採用した衝撃吸収テクノロジーとの出会いでした。地球NASAランドセル(R)は、子どもにやさしいランドセルとして今でも多くのお客様にご愛顧いただいております。また、子どもたちの未来を守ることとしてSDGsへの取り組みも行い、リサイクル素材を使用したサスティナブルなランドセルも作り始めています。ランドセルから未来は創れると信じて、ランドセル一つひとつに、子どもたちの未来を入れてお届けします。



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CHIKYU株式会社「地球NASAランドセル(R)」



■公式ウェブサイト

https://chikyubag.com/

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■地球NASAランドセル(R)のSNS

Instagram https://www.instagram.com/chikyu.nasa/

X https://x.com/ChikyuNasa

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