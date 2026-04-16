「パンどろぼう」初のファンクラブイベント開催、アニメ版主人公役：朝井彩加、ED主題歌：きゃりーぱみゅぱみゅがサプライズ登場

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、絵本シリーズ「パンどろぼう」初のファンミーティングイベントを4月5日に開催しました。

本イベントは、「パンどろぼう」シリーズ6周年、ファンクラブ「パンどろぼう いとしのパンくらぶ」1周年、そして4月16日に制定された「パンどろぼうの日」を記念して実施されたものです。

●ファンイベント アフターレポート

4月16日は「パンどろぼうの日」。その制定を記念して開催された、絵本シリーズ 「パンどろぼう」初のファンクラブイベント「いとしのパンくらぶファンイベント2026」の様子をお届けします。

本イベントは4月5日、都内某所にて2部制で実施され、作者の柴田ケイコ先生とおおきなパンどろぼうが両部に登壇しました。

第1部では「パンどろぼうの日」登録証授与式を実施。第2部では、10月よりNHK Eテレにて放送されるアニメの新情報が解禁され、パンどろぼう役の朝井彩加さん、エンディング主題歌を担当するきゃりーぱみゅぱみゅさんがサプライズで姿を見せ、会場は大いに盛り上がりました。

●第1部 「パンどろぼうの日」登録証授与式

「パンどろぼう」は2026年でシリーズ6周年、ファンクラブ「パンどろぼう いとしのパンくらぶ」は1周年を迎え、さらに4月16日が「パンどろぼうの日」として制定されるなど、その勢いは止まりません。

会場には、パンどろぼうのぬいぐるみやうちわを手にしたり、ヘアピンを身に着けたりした子どもたちの姿が見られ、イベントを心待ちにしていた様子がうかがえました。

イベントがスタートすると、柴田先生が壇上に登場。「今日は高知から来ました。とても緊張していますが、『パンどろぼう』を愛してやまない方々がたくさん来てくださると聞き、楽しみにしていました」とコメントしました。さらに、来場者が持参したぬいぐるみなどのグッズを見て、「持ってきてくれてる！ すごくうれしいです！」と笑顔を見せました。

「パンどろぼうの日」登録証授与式では、一般社団法人 日本記念日協会から柴田先生とおおきなパンどろぼうに登録証が授与されます。柴田先生は「とてもうれしいです。ぜひ盛り上げていただけたらと思います。今年の4月16日は何をしようか、いまから考えています。3食パンにしようかなとか、パンどろぼうくんのぬいぐるみとずっと一緒に過ごそうかなとか、その様子を何十枚も写真に撮ってSNSにアップしようかなとか。自分なりの楽しみ方で満喫したいですね」と語りました。

授与式の他、柴田先生への質問コーナーやプレゼント抽選会も実施され、会場は大いに盛り上がりました。

●第2部 「10月放送のアニメ新情報発表」朝井彩加さんときゃりーぱみゅぱみゅさんがサプライズ登場！

第2部ではアニメについての新情報が多く発表されました。今回のアニメ化について柴田先生は、「まだ絵本の冊数が多くない段階でお話をいただいたので、この状態でアニメができるのかという不安が半分、たくさんの方に『パンどろぼう』を知ってもらえるというワクワクが半分でした。新しい扉が開くような感覚で、ドキドキしています」と心境を明かします。

さらに、新PVが公開されると客席からは大きな拍手が。パンどろぼうが街を駆け回り、パン屋でおいしいパンをかついで“どろぼう”する姿が映し出されました。初めて映像を観た柴田先生は、「パンの棚からふわっとフランスパンが浮いて、それをキャッチする場面。絵本では描ききれない細やかな表現が印象的でした」と感想を語りました。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=AxW5wen52lU ]

URL:https://youtu.be/AxW5wen52lU

パンどろぼうの声については、「いたずらっ子のような声に心を動かされました。最後の『いとしい いとしい いとしのパン』というセリフも、緩急があってとても良かったです。少し間をあけて“パン”と言うところがいいですね」と魅力を挙げます。

そのパンどろぼう役を担当することが発表されたのが朝井彩加さん。パンをモチーフにしたピアスやヘアピンを身に着けて登場し、「『パンどろぼう』を愛する皆さんの前で発表できたことが何よりうれしいです」と笑顔を見せます。

PV収録については、「パンどろぼうは表情がとても豊かで、口の動きも細かいキャラクターなので、そのニュアンスをすくい取るように演じました。子どもたちが目を離せなくなるよう、声でも惹きつけられたらと思っています。『スチャッ』という声は、おちゃめな一面を出したくてアドリブで入れてみました。読み聞かせでも使ってもらえたらうれしいです」とこだわりを明かしました。

さらに、朝井さんは「おれはパンどろぼう。おいしいパンをさがしもとめる おおどろぼうさ」と決めゼリフを披露。会場は大きな盛り上がりを見せました。これを受けた柴田先生は、「これからいろいろな表情を見せてくれそうな雰囲気があり、ニュアンスがぴったりだと思います」と信頼を寄せます。

続いて、エンディング主題歌を担当するアーティストとして、きゃりーぱみゅぱみゅさんの参加が発表。サプライズでステージに姿を見せると、会場からは大きな歓声が上がりました。絵本をイメージした衣装で観客を魅了します。

現在子育て中のきゃりーぱみゅぱみゅさんは、「エンディングを担当できて、うれしさと驚きでいっぱいです。私にとって『パンどろぼう』は日常そのもの。子どもに毎日読んでとお願いされます。ライブ映像を見ると『ママ！』と言ってくれるので、エンディングでもそう言ってくれたらうれしいですね」と語りました。

レコーディングを振り返り、「とにかく『パン』と何度も言いました。意外と難しくて、（音楽プロデューサーの）中田ヤスタカさんから『この“パン”はこうしてほしい』と細かくディレクションをいただきました。達成感のある楽曲なので、子どもたちにも真似して歌ってもらえたらうれしいです。ライブでも盛り上がる一曲になると思います」と手応えを口にしました。

最後にきゃりーぱみゅぱみゅさんは、「PVを観てワクワクが止まりませんでした。いろいろな表情やストーリーを、みなさんと同じ目線で楽しみたいです。放送を楽しみにしていてください」と呼びかけました。

朝井さんは、「『パンどろぼう』の世界を大切にしながら、一つひとつていねいに言葉を紡いでいきたいです。絵本をめくるようなワクワクをアニメでも感じていただけるようがんばります。10月の放送を楽しみにしていてください」と意気込みを語ります。

柴田先生は、「1部から参加して、ファンクラブの方がこれほど多く集まってくださったことに感謝しています。アニメと絵本がつながり、『パンどろぼう』の世界がさらに広がっていけばうれしいです。これからも元気なパンどろぼうくんを届けていきたいと思いますので、引き続き応援をよろしくお願いします」と締めくくりました。

イベントの最後にはおおきなパンどろぼうも再登場し、登壇者全員での記念撮影が行われました。さらにお見送り会も実施され、来場者の笑顔に包まれる中、「いとしのパンくらぶファンイベント2026」は幕を下ろしました。

（文・加藤大樹、写真・小川遼）

【ファンイベント ダイジェスト動画】

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=ySDwKwonP_c ]

URL：https://youtu.be/ySDwKwonP_c

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https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/news/ct_other/entry-14622.html

●作者プロフィール

柴田ケイコ

高知県生まれ。絵本作品に、「めがねこ」シリーズ（手紙社）、「しろくま」シリーズ（PHP研究所）、「パンどろぼう」シリーズ（KADOKAWA）などがある。好きなパンはチーズパンと、チョコのついたツイストパン。

公式サイト：https://www.shibata-illust.com/

●「パンどろぼう」関連リンク

・公式サイト：https://ehon.kadokawa.co.jp/pandorobo/

・公式X（Twitter）：https://x.com/pandorobou/

・公式Instagram：https://www.instagram.com/pandorobou_news/

・公式TikTok：https://www.tiktok.com/@pandorobo_info

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@pandorobo_info

・公式ファンクラブ：https://pandorobo-club.com

・公式オンラインショップ：https://shop.pandorobo-club.com