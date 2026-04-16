ココザス株式会社

ココザス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：安藤 義人）が運営する貸別荘メディア「＆ やど管理メディア(https://and-villa.jp/yado-kanri/media/)」は、全国の20歳以上の男女200名を対象に「別荘に関する意識調査」を実施しました。調査の結果、別荘への関心は8割超に上る一方、実際に所有している人はわずか9%にとどまり、関心と所有の間に大きなギャップがあることが明らかになりました。

別荘への関心は高いが、所有者は1割未満

別荘への興味を聞いたところ、「少し興味がある」が56.0%、「将来的に欲しい」が25.5%と、合わせて81.5%が別荘に関心を持っていることがわかりました。

一方、「現在所有している」と回答したのはわずか6.5%、「過去に所有していた」は2.5%にとどまり、91.0%が「持ったことがない」と回答しました。

別荘を持つことへの考えとしては、「コスパが合えば持ちたい」が34.0%で最多となり、「条件が合えば持ちたい」32.0%、「一度は持ってみたい」21.0%と続きました。「あまり必要ない」はわずか13.0%と回答者の9割近くが別荘を持つことへの関心がありました。

一方で別荘を持つハードルとしては、「維持費が高そう」「購入価格が高い」が全体の半数を占めています。

多くの人が別荘所有に前向きな気持ちを持ちながらも、条件面でハードルを感じていることが読み取れます。

別荘に求めるのは「非日常」と「自然」

別荘に求めるものを複数回答で聞いたところ、「非日常・リフレッシュ」が37.1%（構成比）で圧倒的な1位となりました。次いで「自然環境（海・山など）」21.9%、「家族・友人との時間」15.0%と続き、投資目的（3.8%）やステータス（2.0%）を大きく上回りました。別荘に対して、資産価値よりも体験・時間の質を求める傾向が鮮明になっています。

人気エリアは軽井沢・長野と伊豆・静岡が同率1位

興味のある別荘エリアを複数回答で聞いたところ、「軽井沢・長野」が22.7%と1位となりました。2位は「箱根・神奈川」14.1%、3位は「伊豆・静岡」の13.9%、4位「沖縄」11.4%と続き、首都圏からアクセスしやすいエリアが上位を占める結果となりました。四季の豊かな自然と利便性を兼ね備えたエリアへの需要の高さが伺えます。

まとめ： 「条件次第で持ちたい」が66% カギはコストと管理

「コスパが合えば持ちたい」34.0%と「条件が合えば持ちたい」32.0%を合わせた66.0%が、条件次第で前向きに検討できる層であることがわかりました。購入を踏み出せない理由としては、維持費・購入価格・管理の手間が上位を占めており、コストと手間への不安が別荘所有の最大のハードルとなっています。

＆ やど管理は、ココザス株式会社が運営する貸別荘の管理代行サービスです

＆ やど管理は、ココザス株式会社が運営する別荘管理サービスです。別荘オーナーに代わって清掃・ゲスト対応・予約管理などを一括で代行し、使用していない期間の別荘を民泊として貸し出すことで、使わない間もコストにしない別荘の持ち方を提案します。手間なく収益を得ながら、憧れの別荘オーナーになりませんか？

【今回の調査概要】

調査概要：別荘に関する意識調査

調査期間：2026年3月～4月

調査対象：全国の20歳以上の男女

調査人数：200名

調査方法：インターネット調査

モニター提供元：クラウドワークス

調査元：ココザス株式会社（＆ やど管理メディア編集部）

※小数点以下第2位を四捨五入し表示しているため、合計が100%にならない場合がございます。

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