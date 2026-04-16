小学生のキャリア教育における副教材「小学生のためのお仕事ノート（名古屋市版）2026年度」に当社が掲載

勤次郎株式会社

勤次郎株式会社（本社：東京都千代田区、社長：加村 光造）は、文部科学省が推進するキャリア教育のための副教材2026年度版「小学生のためのお仕事ノート（名古屋市版）」に協賛しましたことをお知らせします。IT業界の仕事について、当社を題材としてわかりやすく紹介されています。

■「小学生のためのお仕事ノート」とは

文部科学省が推進するキャリア教育で活用される副教材として、株式会社中広が企画・発行する冊子です。市区町村ごとに発行され、幅広い業種のさまざまな仕事が掲載されているため、児童が地域の産業や企業を知ることができます。この度、勤次郎株式会社が掲載された「お仕事ノート」は、名古屋市の小学校264校の3年生に配布されます。

■子どもたちの未来の働き方を考えるきっかけづくりに貢献

近年、働き方の多様化や少子高齢化が進む中で、子どもたちが将来の働き方について考える機会を増やすことの重要性が増しています。「お仕事ノート」は、子どもたちがさまざまな職業に触れ、自分の将来やキャリアについて考えるきっかけとなるキャリア教育の教材です。

弊社の掲載ページでは、勤次郎のシステムの仕組みや健康経営への取り組み、システム開発やクラウド運用を担当する社員へのインタビューを掲載しました。仕事のやりがいや楽しさを伝えることで、IT業界の仕事を身近に感じてもらえるよう工夫しています。また、名古屋市で創業した企業として、地域の子どもたちに弊社の活動や仕事を知ってもらうことで、子どもたちが将来を考えるきっかけを提供し、地域で働くことや多様な働き方への理解を深めることに役立てていただければと考えています。

今後も勤次郎株式会社は、地域との連携を深め、社会貢献や地域活性化につながる取り組みを継続してまいります。

■勤次郎株式会社の製品について

『Universal 勤次郎』は、30年以上にわたり就業・労務管理システムを提供してきた勤次郎株式会社が、「働く人の健康と幸せが、企業の未来を築く」をコンセプトに開発したHRMソリューションサービスです。就業管理、人材管理、給与管理、健康経営(R)を一元的に管理・可視化することで、煩雑になりがちなバックオフィス業務の効率化と、正確な制度対応を実現します。

さらに、これらのデータを横断的に活用・分析することで、社員一人ひとりの働き方や健康状態を踏まえた人的資本経営・健康経営を支援し、企業の持続的な成長に貢献します。

『Universal 勤次郎』製品サイト :https://www.kinjiro-e.com/universal-kinjiro/index.html

※健康経営(R)はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

商号：勤次郎株式会社

代表者：代表取締役執行役員社長 加村 光造

所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田四丁目14番1号 秋葉原UDXビル 南18階

事業内容：HRM(Human Resource Management)ソリューションサービスの提供

資本金：40億9,930万円

URL：https://www.kinjiro-e.com