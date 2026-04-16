SBCメディカルグループ、法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」をGrand Central社に提供開始

SBC Medical Group Holdings Inc.

幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うSBCメディカルグループホールディングス（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：相川 佳之、以下「SBC」）は、法人向け福利厚生プログラム「SBC Wellness」が、株式会社Grand Central（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：北口 拓実、以下「Grand Central社」）に採用されたことをお知らせいたします。

企業の福利厚生は今、健康経営やウェルネス支援を軸に大きく進化しています。なかでも近年は、美容医療や生殖医療といった、これまで個人の選択に委ねられてきた分野にまで支援の領域が広がりつつあります。従業員一人ひとりの価値観やライフスタイルが多様化する中で、心身のコンディションを整えることに加え、「自分らしく生きる」ための選択肢を企業がどのように支えるかが、重要なテーマとなっています。

Grand Central社は、東京に本社を置き、グループ会社を含め名古屋・大阪の3拠点で事業を展開する、セールス領域に特化したコンサルティングカンパニーです。「セールスの常識に革命を」もたらし、”営業革命”を体現するインフラカンパニーをミッションに掲げ、クライアントの営業活動における課題解決に取り組んでいます。同社では、事業の成長を支えるのは従業員一人ひとりであるという考えのもと、それぞれのライフステージや価値観に寄り添った支援を重視してきました。今回の「SBC Wellness」導入は、こうした取り組みをさらに発展させ、従業員が自身の心身のコンディションだけでなく、将来設計やライフイベントにも主体的に向き合える環境を整備することを目的としています。

SBCは今後も、心身の充実がより良い働き方や生き方につながるという考えのもと、「SBC Wellness」を通じて企業と個人双方にとって持続可能なウェルビーイングの実現を支援し、一人ひとりが自分らしい人生を描ける社会の実現を目指してまいります。

「SBC Wellness」について

「SBC Wellness」は、SBCが提供する次世代型の法人向け福利厚生プログラムです。全国に広がる医療ネットワークを活かし、美容医療・審美歯科・生殖医療をはじめとした各種医療サービスを通じて、企業の健康経営と従業員一人ひとりのQOL（Quality of Life）向上を支援します。「SBC Wellness 導入申込フォーム(https://sbc-wellness.com/signup)」より最短5分で申込が可能であり、企業側における初期費用および導入後のランニングコストは一切発生しません。導入企業の様々な雇用形態の従業員（正社員・契約社員・アルバイト等）およびそのご家族（二親等以内）は、以下のようなサービスをご利用いただけます。

＜優待価格対象サービス＞

・美容医療（美容皮膚科・美容外科）：シミ取り、美肌治療、クマ取り、二重施術など

・審美歯科：マウスピース矯正、ホワイトニングなど

・生殖医療：卵子凍結、不妊治療など

※各治療・施術は、企業ごとに発行される紹介コードを予約時に申告いただくことにより優待価格が適用されます。

＜SBC Wellness専任コンシェルジュによるサポート＞

専用LINE※を通じて専任コンシェルジュに直接相談・予約代行を依頼でき、相談から予約まで一貫してサポートします。多忙な業務の合間でもスムーズにご利用いただけます。

※LINEは、LINEヤフー株式会社の登録商標または商標です。

SBC Wellness公式サイト：https://sbc-wellness.com/

SBC Wellness担当へのお問い合わせ：sbc-wellness@sbc.or.jp

株式会社Grand Central

株式会社Grand Centralは、東京・名古屋・大阪に拠点を構える、セールス領域に特化したコンサルティングカンパニーです。「セールスの常識に革命を」もたらし、”営業革命”を体現するインフラカンパニーをミッションに掲げています。 事業戦略の設計から、マーケティングと連携したプロセス最適化、データとプロによる営業実行支援、SFA/CRM導入による生産性向上、全員が成果を創出する組織開発までを一気通貫で提供。営業領域を完全網羅し、クライアントの持続的な事業成長と利益最大化を実現します。

所在地：東京都港区三田3丁目5-27 住友不動産東京三田サウスタワー15F

代表取締役CEO：北口 拓実

事業：セールスデベロップメント、セールスDX、セールスイネーブルメント、セールスマーケティング、セールスストラテジー

URL：https://grandcentral.jp/

SBCメディカルグループホールディングス

SBCメディカルグループホールディングスは、先進的な美容医療をはじめ、皮膚科、整形外科、不妊治療、婦人科、歯科、脱毛症治療（AGA）、眼科など幅広い診療領域において、国内外の医療機関に経営支援を行うMedical Services Organization（医療経営支援会社）です。多様なクリニックブランドを擁し、メディカルツーリズムや米国・アジアへのグローバル展開も進めています。2024年9月に米国NASDAQ市場へ上場し、2025年6月には米国株価指数「ラッセル3000」にも選出されました。今後も「メディカルイノベーションで世界中の人々の「幸福度」向上に貢献する」というグループパーパスの実現に向け、信頼性の高い医療サービスの提供とネットワーク拡大を推進してまいります。

英文名：SBC Medical Group Holdings Incorporated

上場市場：NASDAQ Global Market

ティッカー（米国証券コード）：SBC

所在地：200 Spectrum Center Drive Suite 300 Irvine, CA 92618 USA

CEO：相川 佳之

事業：医療機関（美容医療・皮膚科・整形外科・不妊治療・婦人科・歯科・脱毛症治療（AGA）・眼科、他）への経営支援事業

公式ウェブサイト：https://sbc-holdings.com

公式LinkedInページ： https://www.linkedin.com/company/sbc-medical-group-holdings-inc

【本件に関するお問い合わせ先】

SBCメディカルグループホールディングス

広報部：村上 メールアドレス：pr@sbc.or.jp