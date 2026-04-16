クロワッサン専門店が仕立てる“ハーゲンダッツ ストロベリー”の新しい楽しみ方

株式会社サンマルクホールディングス

株式会社サンマルクホールディングス（本社：岡山県岡山市、代表取締役社長：藤川 祐樹）は、東京・自由が丘の「RISTRETTO & CROISSANT LABORATORIO（リストレット アンド クロワッサン ラボラトリオ、以下 R&CL）」において、2026年4月20日（月）より、ハーゲンダッツ アイスクリームを使用した限定メニュー3品を販売開始いたします。

R&CLは、サンマルクグループがクロワッサンの可能性を追求する“ラボラトリー”として、食感・製法・提供スタイルまでを研究・開発する実験的なクロワッサン専門店です。クロワッサン激戦区である自由が丘に、2023年10月にオープンしました。

今回発売する商品は、ハーゲンダッツ ストロベリーの華やかな香り、果実感のある甘酸っぱさ、そしてなめらかで濃厚な口どけを活かした限定メニュー3品です。R&CLでは、ハーゲンダッツ アイスクリームの魅力をそのまま楽しむだけでなく、クロワッサンやショコラ、クリーム、温度差、食感の重なりといった要素を掛け合わせることで、クロワッサン専門店ならではの新しいデザート体験へと仕立てました。

商品のラインアップは、クロワッサンをホットチョコレートにディップしたり、ホイップクリームをつけたりしながら楽しむ、“ちょっと贅沢な”フランス式の食べ方を提案するR&CLの看板メニューである「ショコラショー」をハーゲンダッツ ストロベリー仕様にアレンジした「ショコラショー with ハーゲンダッツ」、人気のクロワッサンドーナツプレートに期間限定フレーバーが加わる「クロワッサンドーナツ with ハーゲンダッツ」、そしてウイスキーの樽でコーヒーの生豆を寝かせた「バレルエイジドコーヒー」を使用したパルフェを限定仕様にアップデートした「パルフェ with ハーゲンダッツ」の3品です。

ハーゲンダッツ ストロベリーの魅力を引き立てる、限定メニュー3品

今回使用するハーゲンダッツ ストロベリーは、いちごの果実感をしっかりと感じられる華やかな香りと、なめらかで濃厚な口どけが魅力です。

R&CLでは、その完成された味わいを活かしながら、クロワッサン専門店として培ってきた食感や温度差へのこだわりを掛け合わせることで、単なるアレンジにとどまらない、特別な商品へと仕立てました。

■ショコラショー with ハーゲンダッツ

R&CLの看板メニューが、ハーゲンダッツ ストロベリーをまとった限定仕様に。

カカオ分58％のクーベルチュールチョコレートを使用した濃厚なショコラのコクに、いちごの華やかな香りと果実感、なめらかな口どけが重なり合い、ショコラショーならではの贅沢な体験に春らしい軽やかさを添えました。

価格：2,130円（税込み2,343円）

■クロワッサンドーナツ with ハーゲンダッツ

ハーゲンダッツ ストロベリーを主役に、クロワッサンドーナツを選んで楽しむ限定プレート。

ハーゲンダッツ ストロベリーアイスクリームを使用したクロワッサンドーナツに加え、もう1種類を「クロックマダム風」または「ブリュレ」から選べるプレートスタイル。

平日価格：1,300円～（税込み1,430円～）

土日祝日価格：2,100円～（税込み2,310円～）

※土日祝日は、ドリンク・スープ込の価格です。

■パルフェ with ハーゲンダッツ

木苺の酸味とコーヒームースのコクに、ハーゲンダッツ ストロベリーの華やかさを重ねた限定パルフェ。

木苺の爽やかな酸味、コーヒームースの深み、そしてハーゲンダッツ ストロベリーのなめらかな口どけと果実感が重なり、ひと口ごとに味わいの変化を楽しめる構成に仕立てました。

R&CLらしい“層”の考え方をそのままデザートに落とし込み、見た目の華やかさだけでなく、食べ進めるごとに変化する味わいも魅力のひとつです。

単品価格：630円（税込み693円）

ドリンクセット価格：1,200円～（税込み1,320円～）

R&CLは、今後も各国・各地域の風味や食文化、伝統食材からインスピレーションを受けた商品開発を行い、多様な食の背景をクロワッサンという一つの形に融合させることで、毎回驚きと発見を感じることができる商品を提供していきます。私たちは、クロワッサンの新たな可能性を追求し続け、クロワッサン好きにとっての“新しい定番”となることを目指していきます。

店舗情報

RISTRETTO＆CROISSANT LABORATORIO（リストレットアンドクロワッサン ラボラトリオ）

店名の由来は、焼きたてクロワッサンとリストレット（エスプレッソの抽出方法のひとつ）で抽出した贅沢なカフェラテ「マジック」をはじめとした豊かな香りが包みこむ空間を追求、研究したいという想いから名づけられました。

住所：東京都目黒区自由が丘2-15-4 JIYUGAOKA de aone2階

東急東横線・大井町線「自由が丘」駅 正面口 徒歩2分

営業時間：10:00～20:00

座席数：店内39席、テラス19席 （計58席） テラス席のみペット同伴可能

公式ウェブサイト：https://www.saint-marc-hd.com/jigyokaihatsu/contents/RandCL/

Instagram：https://www.instagram.com/ristretto_croissantlaboratorio

Facebook：https://www.facebook.com/profile.php?id=61551151709686

X（旧Twitter）：https://x.com/randcl

会社概要

会社名：株式会社サンマルクホールディングス

所在地：岡山県岡山市北区平田173-104

代表者：藤川 祐樹

設立：1991年７月

URL：https://www.saint-marc-hd.com/hd/

事業内容：フランチャイズチェーンシステムを含むレストラン及びカフェ等の事業を行う子会社の経営管理等

【 本件に関するお問い合わせ 】

株式会社サンマルクホールディングス コーポレートコミュニケーション室 飯田ひかる

E-mail：h.iida@saintmarc-gr.com