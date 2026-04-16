I′m on it！かっぱ寿司×『仮面ライダーゼッツ』【アプリ会員限定】 「オリジナルガンバレジェンズカード」自分で引いて楽しむランダム全5種プレゼントキャンペーン開催

カッパ・クリエイト株式会社

コロワイドグループのかっぱ寿司（カッパ・クリエイト(株) 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：山角豪）は、現在放送中の『仮面ライダーゼッツ』とコラボレーションし、2026年4月23日（木）より、かっぱ寿司全店にて公式アプリ会員限定のプレゼントキャンペーンを開催いたします。

かっぱ寿司店内でのご飲食（食べ放題を含む）、またはお持ち帰りにて3,500円（税込）以上ご利用いただき、お会計時にレジで公式アプリ内の「バーコード付引換券」をご提示いただいたお客様に、「オリジナルガンバレジェンズカード」をプレゼントいたします。

今回のキャンペーンのために作られたオリジナルカードで、お会計税込3,500円毎に1枚にその場でご自身で引いて楽しむことができます。(※カードの絵柄は見えないよう包装しております。※カードの絵柄はお選びいただけません。)

さらに、キャンペーン開始日である2026年4月23日（木）～4月28日（火）までの6日間は、全店で実施中の大人気の食べ放題のお会計も対象となります。

ぜひこの機会に、かっぱ寿司でお食事をお楽しみいただき、『仮面ライダーゼッツ』の魅力を存分にご堪能ください！

かっぱ寿司は、お食事の時間がもっと楽しくなるよう、これからも毎日のワクワクを皆様と一緒に積み重ねてまいります。

■【かっぱ寿司公式アプリ会員限定】「オリジナルガンバレジェンズカード」プレゼントキャンペーン概要：

・キャンペーン開始日：2026年4月23日（木）～各店舗なくなり次第終了

・実施店舗：かっぱ寿司全店

・URL：https://www.kappasushi.jp/cp/202604/zeztz

・内容：期間中、お会計税込3,500円以上ご利用いただき、レジにてかっぱ寿司公式アプリ内の「バーコード付引換券」をご提示いただいたお客様に、かっぱ寿司限定の「オリジナルガンバレジェンズカード」を お会計税込3,500円毎に1枚プレゼント。その場でご自身で引いて楽しむことができます。

・絵柄：１.仮面ライダーゼッツ カタストロム ２.仮面ライダーゼッツ フィジカムインパクト ３.仮面ライダーノクス ４.仮面ライダードォーン ５.夢を守るための力 の全５種

・かっぱ寿司公式アプリ：https://www.kappasushi.jp/support/app

・注意事項/利用条件：

※バーコード付引換券の表示には、かっぱ寿司公式アプリ会員への登録が必要です。

※当「バーコード付引換券」は他クーポンとの併用可能です。

※他クーポン利用後の税込価格がプレゼント対象金額となります。

※「オリジナルガンバレジェンズカード」の数には限りがあるため、なくなり次第終了となります。

※既にアプリのダウンロード・会員登録がお済みの方は、新たにダウンロード・会員登録をしていただく必要はございません。

※お会計前にアプリでログインしておくとスムーズにご利用いただけます。

※「オリジナルガンバレジェンズカード」は、お会計税込3,500円毎にランダムで1枚プレゼントいたします。

(例)お会計税込3,500 円で 1枚、税込7,000 円の場合は 2 枚プレゼントいたします。

※ランダムのため、カードの絵柄はお選びいただけませんが、店頭にてお客様自身でカードを引いてお楽しみください。

※デリバリーでのご注文は対象外となります。

※一部併用不可のキャンペーンがあります。予めご了承ください。

※店舗により在庫状況が異なります。

※キャンペーン詳細・初回納品数に関しては、かっぱ寿司Webサイト内、キャンペーンページをご参照ください。

※掲載画像・イラストはイメージです。

▼『仮面ライダー』公式ポータルサイト

https://www.kamen-rider-official.com/zeztz/

▼『仮面ライダー』公式X

https://x.com/HKR20_official

▼『仮面ライダーゼッツ』公式X

https://x.com/zeztz7toei

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