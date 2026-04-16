ホテルニューアカオ　海と空の絶景を背景に、旬のマスクメロンを楽しむご褒美パフェが新登場

ホテルニューアカオ

ホテルニューアカオ（所在地：静岡県熱海市、総支配人：久米暢）が運営する「Restaurant ＆ Sweets 花の妖精」では、2026年4月16日（木）より、静岡県産マスクメロンを贅沢に使用した新作パフェ「瑞々しい香り広がる静岡マスクメロンのパフェ ～丹那ヨーグルトとチーズプリンのコンビネーション～」の販売を開始いたします。

本メニューでは、上品な甘みと芳醇な香りが特徴の静岡県産マスクメロンを主役に、静岡紅茶のサブレや丹那ヨーグルトなど、地元食材を巧みに組み合わせています。多彩な食感と風味を重ねることで、層ごとに異なる表情を楽しめる奥行きのある味わいに仕上げています。華やかなビジュアルと繊細に構築された味わいが融合し、目にも口にも美味しい花の妖精ならではの特別なスイーツ体験をご提供いたします。クラシカルな空間と目の前に広がる海のパノラマを眺めながら、五感を満たすひとときをお楽しみください。

■瑞々しい香り広がる静岡マスクメロンのパフェ ～丹那ヨーグルトとチーズプリンのコンビネーション～

グラス下層には、爽やかなスパークリングワインゼリーとフレッシュな静岡マスクメロンを合わせ、みずみずしく軽やかな口当たりに仕上げています。その上に、しっとりと焼き上げたパンドジェーヌと、丹那地区の生乳から作られた「丹那ヨーグルト」のムースを重ね、やさしいコクと酸味が心地よく調和します。ムースの中に忍ばせた濃厚なチーズのブリュレが、味わいにアクセントを添えています。

さらに、カリッとした食感のシュトロイゼルや削ったホワイトチョコレート、アマランサスを加えることで、なめらかさと軽やかな食感のコントラストをお楽しみいただけます。

トップには、静岡紅茶のサブレの上に、くり抜いたマスクメロンとバニラアイスを贅沢にあしらい、さらにホワイトチョコムースやタピオカのチュイルを重ねることで、華やかで立体感のあるビジュアルに仕上げました。彩りにはセルフィーユとラブリービオラを添え、初夏の爽やかさを表現しています。

【商品名】瑞々しい香り広がる静岡マスクメロンのパフェ ～丹那ヨーグルトとチーズプリンのコンビネーション～

【場所】Restaurant ＆ Sweets 花の妖精（ホテルニューアカオ敷地内）

【期間】2026年4月16日（木）～5月31日（日）

【時間】ティータイム10:00～17:00（L.O. 16:00）

【価格】2,400円（税込み）

【Restaurant ＆ Sweets 花の妖精について】

相模灘を一望できるロケーションに位置するカフェ「花の妖精」。大きな窓の向こうに広がる海と空のパノラマが、時間帯や季節ごとに異なる表情を見せます。四季折々の景観とともに、地元・静岡や伊豆の旬の素材を活かしたスイーツやドリンクを提供。クラシカルで落ち着いた店内は、日常を離れてゆったりと過ごせる癒しの空間です。

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-65

定休日：水曜日

営業時間：ティータイム：10:00～17:00（L.O. 16:00）

ランチタイム：11:00～15:00（L.O. 15:00）

アクセス：JR 熱海駅よりホテルニューアカオ行きの無料送迎バスでホライゾン・ウイング下車、徒歩で3分（ホテルニューアカオ敷地内）

TEL：0557-82-2200

花の妖精公式SNS

公式SNS：Instagram：https://www.instagram.com/cafe_yousei

Facebook：https://www.facebook.com/hananoyousei/

予約：（オンライン）TableCheck：https://www.tablecheck.com/ja/hotel-new-akao-flower/reserve

【ホテルニューアカオ】

静岡県熱海市にある「海を目の前にしたロケーションが楽しめるリゾートホテル」。2012年日本ジオパークにも認定された熱海市錦ヶ浦の岸壁に建ち、客室は全室オーシャンビュー。海を一望する圧巻の景観となっています。2022年12月、開業当時の「ホテルニューアカオ」に名称が変わりオープン。2023年7月1日、旧ホテルニューアカオ（オーシャン・ウイング）の客室250室、メインダイニング錦などがオープンし、熱海のシンボル「ホテルニューアカオ」として完全復活いたしました。紡いできた歴史をそのままに2024年11月にはロビーを改装し、新たなホテルの顔となるフロントが誕生。昭和レトロな世界観が広がるオーシャン・ウイングのフロントには人気のホテルロゴ入りグッズが並ぶロビーショップもオープンしました。さらに、2026年4月1日からは、滞在体験そのものの質を高めるための改装を段階的に実施しています。

公式ウェブサイト：https://hotel-new-akao.com/

所在地：〒413-0033 静岡県熱海市熱海1993-250 TEL:0557-83-6161

アクセス：JR「熱海」駅から送迎バスで約10分 客室数：350室

外観メインダイニング錦スパリウムニシキ

ホテルニューアカオ公式SNS

Instagram ：https://www.instagram.com/hotel_newakao_official/

X（旧Twitter） ：https://twitter.com/hotel_newakao

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【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/155073/table/29_1_5fc000383f687f8df045e1a2373ec584.jpg?v=202604160251 ]

【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。

公式ウェブサイト：https://gotopass.jp