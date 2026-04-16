株式会社Geolocation Technology

株式会社Geolocation Technology（本社：静岡県三島市／代表取締役社長：山本敬介／証券コード：4018）は、当社が提供するIPアドレスからユーザーの地域、組織、回線などの情報を取得できるAPIサービス「どこどこJP」が、DXO株式会社（本社：東京都港区／代表取締役社長：片貝浩樹、以下DXO）が提供するオートセールスツール「SALESFORWARD」の新機能「今週の注目企業」に採用されたことをお知らせいたします。

■背景・目的

企業の検討プロセスにおいて、問い合わせ前の段階で匿名のまま情報収集が行われるケースが増えています。そのため、営業活動においては、問い合わせ情報に加え、検討初期の段階における動向を把握する重要性が高まっています。こうした中、Webサイトへのアクセス情報をもとに企業を特定し、検討状況に応じた対応につなげるニーズが高まっています。

■連携内容

本連携により、「どこどこJP」は「SALESFORWARD」の新機能「今週の注目企業」において、自社サイトにアクセスした企業の特定を可能にします。

これにより、Webサイトへのアクセス情報をもとに企業単位での把握が可能となり、匿名状態でのアクセスについても企業ベースでの分析が行えるようになります。

また、本機能ではインテントデータ等と組み合わせることで、検討段階にある企業の抽出や優先度付けが行われ、営業活動への活用が可能となります。

■「SALESFORWARD」について

「SALESFORWARD」は、インテントデータとAIを活用し、いま検討している顧客を自動で見つけ商談へつなげるオートセールスツールです。従来の新規営業において、商談までに時間と労力をかけていた部分を「SALESFORWARD」が自動で代替し、待つだけで見込みの高い商談のきっかけが生まれる「オートセールス」を実現します。

サービスサイト：https://salesforward.jp/

【DXO会社概要】

社名：DXO株式会社

代表者：代表取締役社長 片貝浩樹

所在地：東京都中野区本町2丁目46-1 中野坂上サンブライトツイン7階

設立：2015年12月

資本金：2,300万円

URL：https://dxo.co.jp/

■「どこどこJP」とは

「どこどこJP」は、IPアドレスとそれに紐づいた地域・組織・気象・回線情報など100種類以上の情報を、インターネットを介して利用できるAPIサービスです。IPv4およびIPv6のIPアドレス情報に対応しており、国内インターネットユーザーのほぼすべてをカバーしています。搭載している情報は、品質と精度向上のためにIPアドレスに関する情報の収集・調査・反映を日次で行い、情報の信頼性向上のため新しい技術の開発を行なっております。「どこどこJP」はこれらの情報を活用したジオターゲティングが可能で、搭載された情報を組み合わせることで、地方創生、BtoBマーケティング、動画・ゲーム配信制御・金融不正検知などの分野で利活用されております。

サービスサイト：https://www.docodoco.jp/

【会社概要】

会社名：株式会社Geolocation Technology

代表者：代表取締役社長 山本敬介

所在地：〒411-0036 静岡県三島市一番町18-22 アーサーファーストビル4Ｆ

設立：2000年2月21日

資本金：2億3,574万円（2025年6月末時点）

URL：https://www.geolocation.co.jp/

事業内容：IP Geolocation技術の開発及びサービス等の提供