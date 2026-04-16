オンラインカンファレンス「経理とAIで描く、未来への第一歩。-CONNECT with AI-」を開催

株式会社マネーフォワード

株式会社マネーフォワードは、2026年5月25日（月）、26日（火）の2日間、オンラインカンファレンス「経理とAIで描く、未来への第一歩。-CONNECT with AI-」を開催します。

本イベントは、経理・管理部門による戦略的なAIの活用方法と、AI時代における経理パーソンのキャリアを主要テーマとした、オンラインカンファレンスです。経理×AIの専門家や公認会計士などの有識者による講演やディスカッションを通じて、AI活用に関する実践的な知見と最新動向を知ることができます。実務に役立つAI活用ノウハウや、AI時代の経理パーソンが目指すべき姿についてヒントを得ることで、明日からの実務や今後のキャリア形成に活かせるイベントです。

■イベント概要

タイトル：経理とAIで描く、未来への第一歩。-CONNECT with AI-

日時：2026年5月25日（月）、26日（火）12:00～18:00

形式：オンライン（EventHub）にて開催

参加費：無料

対象：経理・管理部門の部門長・担当者、経営者

主な内容：

・生成AIの実務活用

・内部統制・不正対策などの組織／ガバナンス課題×AI

・AI時代の人材育成・組織論

特設ページ/申込URL：https://bizevent.moneyforward.com/connect-with-ai/(http://bizevent.moneyforward.com/connect-with-ai/?provider=newsrelease&provider_info=erp_ai_lv_26_pressrelease&utm_source=press&utm_medium=official_website&utm_campaign=erp_ai_lv_26_)

申込締切：2026年5月26日（火）17:00

登壇者：

・NSV Wolf Capital Managing Partner 柴田 尚樹 氏

・株式会社tone & notes 代表取締役 たてばやし 淳 氏

・CPAラーニング講師/白井敬祐公認会計士事務所 代表 白井 敬祐 氏

・株式会社Collegia International 代表取締役 公認会計士 税理士 浅野 雅文 氏

・株式会社JBAホールディングス 代表取締役グループCEO（公認会計士）脇 一郎 氏

・SKJ総合税理士事務所 / 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA） 法務委員会アドバイザー 袖山 喜久造 氏

・ソニーグループ株式会社 グローバル経理センタートランスフォーメーションデザイン部 統括部長 林 尚史 氏

・武田公認会計士事務所 代表 関西学院大学商学部 非常勤講師 公認会計士 武田 雄治 氏

・CPAラーニング講師 / 株式会社IS経理事務所 代表取締役 葛西 一成 氏

・株式会社KEELL 代表 業務設計士 / 税理士 武内 俊介 氏

・株式会社マネーフォワード 執行役員 グループCoPA (Chief of Public Affairs)マネーフォワード総合研究所長 瀧 俊雄

・株式会社マネーフォワード 執行役員 グループCAO（Chief Accounting Officer） 公認会計士 松岡 俊

・株式会社マネーフォワード 執行役員 ビジネスセグメントCPO VPoP 廣原亜樹

・株式会社マネーフォワード ERPマーケティング本部 合江 篤

※ 本イベントの開催時刻・終了時刻・タイムスケジュールは目安で、状況により変更する場合がございますのであらかじめご了承ください。

※ 主催者の判断により、参加登録者の承諾や参加登録者への事前告知なく、本イベントの全部または一部を変更または中止する場合があります。

■開催背景

近年、AIの急速な進化と普及が、バックオフィス領域における業務のあり方を大きく変革している一方、AI活用に何から着手すべきか、どのように自社業務に適用できるのかといった不安や疑問も存在します。また、経理パーソンに求められるスキルも大きく変化しており、AIによる業務効率化だけでなく、AI時代に対応するための人材戦略を新たに再構築することも急務となっています。

本イベントでは、AIを単なる業務効率化ツールとしてではなく、経理の役割を広げる存在として捉え直し、新たな可能性を考えます。また、経理に関わる人たちが組織や立場を越えてつながり、様々なナレッジやアイデアの共有を通じて、未来の経理のあり方を描ける場にしたいと考えています。

■ AIに関する特設Webサイト『マネーフォワード AI』について

『マネーフォワード AI Cowork』（2026年7月に提供開始予定）やAIエージェントなど、ユーザーの業務変革を実現する最新のAIソリューションを掲載しています。

URL：https://biz-ai.moneyforward.com/

■『マネーフォワード クラウド』について

『マネーフォワード クラウド』は、バックオフィスに関する様々なデータを連携し、経理や人事労務、法務における面倒な作業を効率化する事業者向けSaaS型サービスプラットフォームです。

URL：https://biz.moneyforward.com/

■株式会社マネーフォワードについて

名称 ：株式会社マネーフォワード

所在地：東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者：代表取締役社長グループCEO 辻庸介

設立 ：2012年5月

事業内容：プラットフォームサービス事業

URL ：https://corp.moneyforward.com/

＊記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。