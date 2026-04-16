「ニュー・クイック 稲毛ペリエ店」2026年4月22日（水）グランドオープン！

株式会社ニュー・クイック

全国で精肉店を展開するニュー・クイック（株式会社ニュー・クイック、本社：東京都中央区日本橋、代表取締役：林 浩二）は2026年4月22日（水）、JR稲毛駅直結の商業施設「ペリエ稲毛」内に「ニュー・クイック ペリエ稲毛店」をグランドオープンいたします。

同店は、2026年春にリニューアルするペリエ稲毛の食品ゾーン「GOURMARENA（グルマリーナ）」への出店となります。グルマリーナは、“いつもの買い物が、心躍るひとときに変わる場所”をコンセプトに誕生。スイーツ・デリ・イートイン・マルシェの4つのゾーンに全38店舗が集結し、“選ぶ楽しさ”と“できたてのおいしさ”を体験できる新たなフードマーケットです。また、「GOURMARENA」という名称には、Gourmet（グルメ）とArena（アリーナ）を掛け合わせ、食のライブ・エンターテインメントが繰り広げられる“舞台”という意味が込められています。

ニュー・クイックはこの新たな食の舞台において、対面販売ならではの提案力を活かし、地域のお客様の日常に寄り添う精肉専門店として、上質なお肉と食の楽しさをお届けしてまいります。

＜グランドオープン記念企画（4月22日・23日限定）＞

■オープン記念福袋（数量限定 各日30セット）

＜松阪牛×山形牛 すき焼用食べ比べセット＞ 販売価格：9,925円（税込）

精肉専門店ならではの高品質な国産黒毛和牛を食べ比べできる特別セットをご用意いたします。松阪牛と山形牛、それぞれの魅力を一度にお楽しみいただける内容となっております。

・三重県産黒毛和牛 松阪牛もも（すき焼用）：300g

・山形県産黒毛和牛 山形牛肩ロース（すき焼き用）：300g

・雲仙すき焼卵：6個入

・モランボン すき焼きのたれ

■山形牛40％OFF

みちのくの特産品である山形県産黒毛和牛「山形牛」を40％引きにて販売いたします。

きめ細やかな肉質と美しい霜降りが特長の山形牛を、この機会にぜひご賞味ください。

※表示価格からの割引となります

■クイッピーぬいぐるみプレゼント

ニュー・クイック公式キャラクター「クイッピー」のぬいぐるみをプレゼントいたします。対面コーナーにて税込3,000円以上お買い上げのお客様を対象に、各日先着50名様限定でご用意しております。

【店舗概要】

■店舗名：ニュー・クイック ペリエ稲毛店

■所在地：〒263-0031 千葉県千葉市稲毛区稲毛東3-19-11 ペリエ稲毛 グルマリーナ内

■電話番号：043-306-1831

■グランドオープン日：2026年4月22日（水）

※写真はイメージです。

※商品は無くなり次第終了となります。予めご了承ください。

＜会社概要＞

社名：株式会社ニュー・クイック

所在地：東京都中央区日本橋馬喰町１丁目１４番５号 日本橋Ｋビル９階

代表：代表取締役 林 浩二

設立：1974年11月16日（創業：1973年9月28日）

URL：https://www.new-quick.co.jp/

事業内容：精肉、惣菜等の小売業として、精肉専門店、マルシェ（生鮮専門店の集合体）、セルフ、ECを展開。

お問い合わせ先：0120-09-2941（お客様相談室）

ニュー・クイックは、1973年に神奈川県横浜市戸塚区に1号店を開業し、以降アクセスの多い駅前や商業施設内に出店し現在では、全国に83店舗を展開。お客様との対話を大事にし、対面販売スタイルの精肉専門店と、生鮮専門店の集合体「生鮮食品館富士ガーデン」、さらにセルフスタイルの精肉販売店の三業態を展開。