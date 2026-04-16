バーガーキング(R) の大人気シリーズ“ビッグマウス”からスモーキーな新作「スモークハウス」登場！香ばしい刻みベーコンを使用した「特製スモークベーコンソース」で楽しむ「ベーコン」「オニオンリング」2種発売

株式会社ビーケージャパンホールディングス

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2026年4月17日（金）より、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティを、香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品を期間限定で新発売いたします。

バーガーキング(R) の直火焼きだから旨い、炎で焼いた香ばしい100％ビーフパティから肉の旨味が溢れ出す、大人気シリーズ“ビッグマウス”から、直火焼きの100％ビーフパティに、香ばしい刻みベーコンを使用した、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の2商品が新登場いたします。

『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねました。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深い新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、スモーキーなおいしさを味わえる大型本格バーガーです。

『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、カリカリの食感とジュワっと溢れ出す甘みがやみつきになる『オニオンリング』とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねました。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、ボリューム満点のダブルビーフバーガーです。

“ビッグマウス”シリーズファンの皆様も、正統派本格バーガー好きの皆様も、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』を大きく口を開けてお楽しみください。

商品概要

商品名：ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

発売日：2026年4月17日（金）～

価 格：単品1,490円、セット1,790円

商品名：オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

発売日：2026年4月17日（金）～

価 格：単品1,490円、セット1,790円

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

大好評の「スモーキーフライドチキン」に新作登場！

「特製スモークベーコンソース」を使用した、さらにスモーキーな

『スモークハウス スモーキーフライドチキン』が期間限定で新発売！

バーガーキング(R) が鶏むね一枚肉を使用し、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種のスパイスを使用したチキンパティをサンドした、本格的なおいしさの「スモーキーフライドチキン」から『スモークハウス スモーキーフライドチキン』を2026年4月17日（金）より、期間限定で新発売いたします。

『スモークハウス スモーキーフライドチキン』は、鶏むね一枚肉を使用した、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用した、外はサクサク、中はジューシーな本格的なおいしさのチキンパティに、アクセントのピクルスを重ねました。さらに、クリーミーなマヨソースに、香ばしい刻みベーコンの旨味と炒めたオニオンの甘みが引き立つ、コク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」を合わせた、本格チキンバーガーです。

バーガーキング(R) ファンの皆様も、本格チキンバーガーファンの皆様も、ヒッコリーのスモーキーな香りと7種類のスパイスを使用したチキンパティをコク深くスモーキーな新開発「特製スモークベーコンソース」で仕上げた『スモークハウス スモーキーフライドチキン』をぜひこの機会にお楽しみください。

商品概要

商品名：スモークハウス スモーキーフライドチキン

発売日：2026年4月17日（金）～

価 格：単品640円、セット940円

定番メニューの「スモーキーフライドチキン」3商品も好評発売中です。

商品名：スモーキーフライドチキン

価 格：単品540円、セット840円

商品名：チーズスモーキーフライドチキン

価 格：単品590円、セット890円

商品名：スパイシースモーキーフライドチキン

価 格：単品590円、セット890円

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となります。

※『スモークハウス スモーキーフライドチキン』関して、モーニング実施店舗では10:30以降の販売となります。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗により、販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、『スモークハウス スモーキーフライドチキン』『スモーキーフライドチキン』『チーズスモーキーフライドチキン』『スパイシースモーキーフライドチキン』を販売しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング(R) 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング(R) 栂池雪の広場店（長野県北安曇郡小谷村大字千国乙12840-1）

バーガーキング(R) 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

ハバネロ、炸裂。

ハバネロやレッドチリなど7種のスパイスを使用した

キレのある本格的な辛さがたまらない『ハバネロチキンナゲット』新発売！

バーガーキング(R) の人気サイドメニュー『チキンナゲット』から、キレのある本格的な辛さがたまらない『ハバネロチキンナゲット』を2026年4月17日（金）より、期間限定で新発売いたします。

ジューシーな鶏むね肉に、バーガーキング(R) が独自配合したハバネロ、ガーリック、レッドチリ、パプリカ、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、オニオンの7種類のスパイスを使用した、シャープで本格的な辛さがクセになる、直火焼きビーフの本格バーガーと相性抜群のチキンナゲットです。

今回、大容量16ピースは、積み上げ価格940円のところ、お得な特別価格として150円引きの790円で発売いたします。

ソースはコク深く渋みのあるスモーキーな味わいの「BBQソース」、やさしい甘さと酸味が特徴の「マスタードソース」の2種類からお選びいただけます。

辛いもの好きの皆様も、バーガーキング(R) ファンの皆様も、キレのある本格的な辛さがたまらない旨辛な期間限定サイドメニュー『ハバネロチキンナゲット』を、ぜひお好きなバーガーと一緒にお楽しみください。

商品概要

商品名：ハバネロチキンナゲット

発売日：2026年4月17日（金）～

価 格：5ピース 320円 、8ピース 470円、16ピース 790円

※BBQソース・マスタードソースから選べるソース付き

※5ピース、8ピースはソースを1つ、16ピースはソースを2つお選びいただけます。

〈注意事項〉

※ソースは40円で1つ追加できます。

※一部店舗では、取り扱っておりません。

※『ハバネロチキンナゲット』には辛味成分が含まれています。

※ハバネロチキンナゲット16ピースは、1会計につき2個までとなります。

※店舗により販売時間帯が異なります。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※価格は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

バーガーキング(R) ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング(R) ブランドは、世界120カ国を超える国々と米国において、19,000店舗以上で事業展開している店舗数ベースで世界第2位のクイックサービス・ハンバーガーチェーンです。バーガーキング(R) ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

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