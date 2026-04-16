仲間と気軽に一杯を楽しむひとときを応援！「オリオン ザ・ドラフト」０次会やらん？キャンペーン実施

オリオンビール株式会社

オリオンビール株式会社（本社：沖縄県豊見城市、代表取締役社長 兼 執行役員社長CEO 村野 一）は、「オリオン ザ・ドラフト」において、“０次会”をテーマにしたキャンペーン第2弾を実施するとともに、キャンペーン告知パックを数量限定で発売いたします。あわせて、「０次会」の楽しさを描いた新TVCMの第2弾を4月21日より公開いたします。

大好きな仲間と、てきとーに集まり、おいしいビールを飲んで笑い合う。

そんな沖縄ならではの変わらない時間があるから、明日も、また頑張ろうと思える。

「オリオン ザ・ドラフト」は、沖縄の人々が大切にしている、身近な人との何気ない幸せな時間――“OUR HAPPY HOUR”に寄り添い続けるビールを目指しています。



「０次会」とは、公式な飲み会（1次会）の前に、気心知れた仲間と気軽に一杯を楽しむひとときのこと。昨年第1弾として展開した“０次会”のCMやイベントは多くの方に楽しまれ、大きな盛り上がりとともに大変ご好評をいただきました。その楽しさをさらに広げる第2弾として実施する「オリオン ザ・ドラフト ０次会やらん？キャンペーン」では、０次会の楽しさをより多くの方に体験いただくため、「オリオン ザ・ドラフト」を1,000円（税込）以上ご購入いただいたレシートで、仲間との時間を盛り上げる０次会オリジナルTシャツや携帯座布団、巨大トランプなどのオリジナルグッズのほか、「オリオン ザ・ドラフト」缶350ml 6缶パックなどが抽選で合計100名様に当たるキャンペーンをご用意しました。



また、本キャンペーンにあわせて4月21日より公開する新TVCM第2弾では、０次会ならではの自由でリラックスした楽しさにフォーカス。イラストレーターのOkutaさんが描くキャラクターが、友だち同士で“ちょこっと、はじめちゃう”気軽さや、仲良しと過ごす自然体の心地よい時間を表現しています。



さらに、キャンペーン告知パックのパッケージには、新CMと連動した「なかよしと１次会前に０次会やらん？」という０次会の集合を促すメッセージと、イラストレーターのOkutaさんが手掛けるゆるチャーミングなイラストが描かれています。

「オリオン ザ・ドラフト」は、友だちと過ごす“いい時間”を応援し、そのきっかけをつくるビールとして、これからも沖縄の人々の日常に寄り添っていきます。

本キャンペーンを通して、“ちょこっと集まる”０次会の楽しさとともに、身近な人と過ごす時間の心地よさをお届けしてまいります。

＜「オリオン ザ・ドラフト ０次会やらん？キャンペーン」概要＞

【キャンペーン名称】 オリオン ザ・ドラフト ０次会やらん？キャンペーン

【応募期間】 2026年6月30日（火）まで ※当日消印有効

【レシート有効期間】 2026年4月1日（水）～2026年6月30日（火）

【応募資格】 日本国内在住の満20歳以上の方 ※賞品のお届け先は日本国内に限ります。

【対象商品】 オリオン ザ・ドラフト

・缶350ml／缶500ml

※キャンペーン告知パックは缶350mlのみ

※アサヒオリオン ザ・ドラフトは対象外となります。

【応募方法】

オリオン ザ・ドラフトを1,000円（税込）以上ご購入いただいたレシートを、キャンペーン告知パック中面の応募ハガキまたは専用WEBサイトより応募ください。

※レシート合算可能

※重複当選はございません

【賞品・当選人数】

A賞：０次会オリジナルTシャツ×3枚、ザ・ドラフト缶350ml 6缶パック×1（25組様）

B賞：０次会用携帯座布団×2枚、ザ・ドラフト巨大トランプ×1、ザ・ドラフト缶350ml 6缶パック×1（25組様）

C賞：オリオン ザ・ドラフト 缶350ml 6缶パック×4入（50名様）

＜オリオン ザ・ドラフト 新TVCM 概要＞

放映開始日 ：4月21日（火）順次放映

放映エリア ：沖縄県内

[表: https://prtimes.jp/data/corp/44607/table/264_1_f467132913d61d029b84b43dff76555b.jpg?v=202604160251 ]<ザ・ドラフト なにも考えずに篇>■イラストレーター Okuta プロフィール

くすっと笑える人と動物の日常を描きます。 主に書籍や雑誌、Web、広告等で活動中。 もちりとしたフォルムの動物が好きです。 今回は、オリオン ザ・ドラフト「０次会デザイン⽸」「０次会屋」「TV-CM ０次会、やらん？篇」「０次会オリジナルステッカー」などのイラストレーションを担当。

https://www.instagram.com/okuta__/

＜オリオン ザ・ドラフト ０次会やらん？キャンペーンパック 商品概要＞

【商品名】 オリオン ザ・ドラフト0次会やらん？デザイン・キャンペーンパック

【商品特長】 中味は通常のザ・ドラフトから変更ございません。

【酒類品目】 ビール

【アルコール度数】 5％

【原材料】 麦芽（外国製造）、ホップ、大麦、米、コーン、スターチ

【発売日】 2026年3月製造分より順次切替

※出荷状況により切替時期が前後する場合があります。

※数量限定となります。なくなり次第終了とさせていただきます。

【発売地域】 沖縄県・奄美群島地区・当社公式通販サイト

【ブランドサイト】（4月16日公開） https://www.orionbeer.co.jp/zerojikai-yaran/

【公式通販サイト】 （順次切り替え）https://shop.orionbeer.co.jp/products/1360(https://shop.orionbeer.co.jp/products/1360)