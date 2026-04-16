ドライブ中でも、デスクでも、お好みの温度を長時間キープ。「ハンドル付きストロータンブラー」で喉を潤し、効率的な熱中症対策を。

株式会社コメリ

ホームセンターの「コメリパワー」や「コメリハード＆グリーン」を通し地域のライフラインであり続けたいと願う株式会社コメリ（所在地：新潟県 新潟市、代表取締役社長：捧 雄一郎）は、2026年4月16日（木）より、「アテーナライフ ハンドル付きストロータンブラー」の販売を「コメリパワー」「コメリハード＆グリーン」、オンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて開始いたしました（一部店舗を除く）。

近年、健康維持のための水分補給の重要性や、エコ意識の高まりからマイボトルの大型化が進んでいます 。一方で「大きいと持ち運びが不便」、「車のドリンクホルダーに入らない」といった不満の声もありました。本製品は、900mLというたっぷりサイズながら、ドライブ中やデスクワーク、アウトドアなど、様々なシーンで快適に使える工夫を凝らしています。

保冷・保温力を備えているため、長時間お好みの温度で飲み物を楽しむことができ、これからの時期に欠かせない熱中症対策をサポートします。

【製品特徴】

大容量なのに「ドリンクホルダー」に収まるスマート設計

900mLという圧倒的な容量を誇りながら、本体の下部を細く絞った特殊形状を採用することで、車のドリンクホルダーへの収納を可能にしました。これにより、ドライブ中でも置き場所に困ることなく、常に冷たい飲み物を手元に置いておくことができます。

※ドリンクホルダーの形状や車種により入らない場合があります。

「ストロー」と「直飲み」の2WAY仕様

本製品は、蓋を付け替えることなく飲み方を選べる機能的な設計が特徴です。「ストロー」と「直飲み」、その時の気分やシーンに合わせて最適な飲み方を選択できます（ストローで飲む際は保冷専用）。また、幅広ハンドルのため、満水時でも片手で安定して持つことができ、使い心地も抜群です。

専用の洗浄用ブラシ付

毎日使うものだからこそ、お手入れのしやすさにもこだわりました。ストロータイプのボトルで懸念されがちな「内部の汚れ」をケアするため、専用の細型洗浄ブラシを標準で付属しています。スポンジでは届かないストローの奥までしっかりと洗うことができるため、衛生面が気になる方も安心してお使いいただけます。

【商品概要】

アテーナライフ ハンドル付きストロータンブラー 900mL

実容量：900mL

保温効力：53℃以上（6時間）※ストローは保冷専用

保冷効力：9℃以下（6時間）

単品重量：約406.7g

単品サイズ：約幅13.5×高さ24.3×奥行10.3cm

価格：1,980円（税込）

URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2463510/?aaprid=260416

【関連商品】

アテーナライフ 冷蔵庫にも入るコック付き冷水筒 3.3L

・冷蔵庫から「出さずに」直接注げる新習慣

冷蔵庫内に置いたまま直接コックから注げるため、重いボトルを持ち上げる必要がありません 。お子様やご年配の方でも、片手で簡単に水分補給が可能です 。

・家族みんなでたっぷり使える大容量3.3L

夏場の「何度も麦茶を作り直す」手間を軽減する、たっぷり3.3Lサイズです 。冷蔵庫の棚に収まるスリムな設計で、スペースを有効活用できます 。

・自宅でもアウトドアでも「ドリンクサーバー」として活躍

キッチンカウンターに置いてホームパーティーでの活用や、お庭でのBBQなどアウトドアシーンのドリンクサーバーとしても重宝します 。

実容量：約3.3L

単品サイズ：約幅30.5×高さ17×奥行12.5cm

価格：798円（税込）

URL：https://www.komeri.com/shop/g/g2464020/?aaprid=260416

※店舗によりお取り扱いしていない商品がございます。その際は、お取り寄せ対応とさせていただきます。詳しくはお近くの店舗にご確認ください。

※掲載当時の価格です。変更となる場合があります。

【キッチン便利グッズ特集】

https://www.komeri.com/shop/e/e009031001004/?aaprid=260416

【来店前に店舗の在庫をチェック】

商品の在庫はオンラインショッピングサイト「コメリドットコム」にて公開しています（一部商品を除く）。店舗に行く前に在庫があるかどうか確認することで、スムーズにお買い物をお楽しみいただけます。また、コメリドットコムで各店舗の商品のお取り置きも可能です。ぜひご利用ください。

https://www.komeri.com/shop/default.aspx

■コメリオリジナルブランド「アテーナライフ」について

インテリア・寝装品・家具・生活雑貨の分野において、商品企画から原材料・加工・運搬・そして販売に至るまでを一貫してプロデュースし、住まいのトータルコーディネートをご提案する、使う人の立場に立って、使いやすさ・居心地のよさを追求し、機能と品質を兼ね備えたプライベートブランドです。

https://www.komeri.com/shop/e/e009001037003/

＜コメリについて＞

地域の日々を、明るくしていきたい。

地域のライフラインでありたい、と願うコメリは

地域での生活、仕事にとって必要なものを、必要な時に揃え、

いざという時の頼りとなるのはもちろん、

地域で暮らす人たちの笑顔をつくり出す場所でもありたい、と考えています。



コメリがあることで 暮らしがアップデートし、

そこで生きる人たちの気持ちが勇気づけられ、温かくなり、明るくなっていく。



コメリが地域の人々をつないで、元気を生み出すハブになっていく。

「ここにコメリがあって、よかったね」

全国各地の一店一店、そんなお店を目指していきます。



私たちは、プロ向けからホームオーナー向けまで、資材・建材、金物・工具、園芸・農業用品を中心とした幅広い商品ラインナップで店舗を展開するホームセンターチェーンです。独自のシステムとノウハウで、お客様が必要とされる商品を、お求めやすい価格で安定的にご提供することを目標に、流通の近代化にチャレンジしています。これからも、お客様の立場に立った店づくり、お客様の声を反映した品揃え、お客様に喜んでいただける接客を心がけ、「豊かで快適な暮らし」のお役に立てるように取り組んでまいります。

オンラインショッピングサイト コメリドットコム https://www.komeri.com/shop/default.aspx

公式ホームページ https://www.komeri.bit.or.jp/

＜会社概要＞

社名：株式会社コメリ

設立：1962年7月

資本金：188億2百万円

代表者：代表取締役社長 捧 雄一郎

本社所在地：新潟県 新潟市南区清水4501番地1

事業内容：パワーおよびハード＆グリーン等のチェーンストア経営

株式上場：東京証券取引所 プライム市場

店舗数：1,234店舗（2026年3月31日現在）

北海道26、青森県21、岩手県40、宮城県36、秋田県40、山形県27、福島県52、茨城県46、栃木県39、群馬県40、埼玉県35、千葉県51、東京都10、神奈川県8、新潟県79、富山県26、石川県20、福井県21、山梨県20、長野県57、岐阜県39、静岡県23、愛知県10、三重県48、滋賀県28、京都府19、大阪府8、兵庫県30、奈良県16、和歌山県20、鳥取県12、島根県8、岡山県29、広島県22、山口県16、徳島県17、香川県10、愛媛県12、高知県12、福岡県26、佐賀県16、長崎県17、熊本県40、大分県15、宮崎県21、鹿児島県26