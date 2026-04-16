「大阪王将」の羽根つき餃子をくずして楽しむ、新感覚の担々まぜそばがミールキットで登場

ヨシケイ開発株式会社

つくる人から笑顔に。をテーマに全国でミールキット宅配サービスを提供するヨシケイグループ（所在地:静岡県静岡市/代表取締役: 平野 圭吾）は、中華専門店「大阪王将」の味をご家庭にお届けする冷凍食品シリーズ「大阪王将」（株式会社イートアンドフーズ：東京都品川区/代表取締役社長：仲田 浩康）の羽根つき餃子を大胆にトッピングした新メニュー『羽根つき餃子と味わうピリ辛汁なし担々まぜそば』を、メニューブック「Smile & table(スマイルアンドテーブル)」4/27号にて発売いたします。

焼き餃子と汁なし担々まぜそばという一見意外な組み合わせでありながら、それぞれの魅力を最大限に引き出すことで、香ばしさと旨辛が重なり合う新たな味わいを実現しました。

さらに本メニューは、餃子をくずして麺に絡めることで完成する“体験型メニュー”として設計されており、食べ進めるごとに変化する味わいをお楽しみいただけます。

■コラボレーションメニュー『羽根つき餃子と味わうピリ辛汁なし担々まぜそば』

■メニュー特徴

【販売期間】メニューブック「Smile & table(スマイルアンドテーブル)」4/27号メニューコース「Fun Meal(ファンミール)」で販売。4/30(木)お届け＜1.意外性のある組み合わせが生む、新たな価値＞

本メニューは、「焼き餃子」と「汁なし担々まぜそば」という、それぞれ単体でも人気の高いメニューを掛け合わせた一品です。

なかでも使用しているのは、油・水・フタいらずでフライパンに並べるだけで手軽に調理できる「大阪王将」の羽根つき餃子。パリッとした羽根の香ばしさと、国産具材を使用したジューシーな具材の旨みが、担々だれのコクと辛味を引き立て、これまでにない新しいおいしさを生み出しています。

＜ 2.くずして完成する、体験型の食べ方提案＞

本メニューの最大の特徴は、餃子をそのまま楽しむだけでなく、「くずして麺に絡める」というひと手間により、味わいの変化をお楽しみいただける点にあります。

パリッと焼き上げた「大阪王将」の羽根つき餃子をくずすことで、香ばしさと旨みが担々だれと混ざり合い、麺全体にコクと深みをプラス。

さらに、ヨシケイオリジナルの「粉ラー油」を振りかけることで、味わいに一層のアクセントを加えています。

＜3.香ばしさ×旨辛×食感が織りなす、やみつきの味わい＞

羽根つき餃子のパリパリとした食感と香ばしさに、ピリ辛の担々だれの刺激、さらにコクのある旨みが重なり合うことで、奥行きのある味わいを実現しました。

仕上げに使用する粉ラー油は、食べるラー油を粉末化したヨシケイオリジナル商品。フライドガーリックやフライドオニオンの香ばしい風味と食感が特徴です。

麺と具材をしっかりと混ぜることで、味と食感が一体となり、最後まで飽きることなく楽しめる設計となっています。※お好みで辛さは調節可能です

■開発背景

近年、食市場においては時短や利便性に加え、「食べる過程そのものを楽しむ」体験価値への関心が高まっています。家庭での食事においても、手軽でありながら“ちょっとした驚き”や“話題性”を感じられるメニューが求められています。

こうした背景を踏まえ、本メニューでは、簡単調理でありながら本格的な味わいを実現できる「大阪王将」の羽根つき餃子と、人気の汁なし担々まぜそばを掛け合わせることで、意外性となじみのある味わいを両立。さらに、「くずして混ぜる」「粉ラー油で仕上げる」といった工程を加えることで、自宅でも楽しめる新しい食体験の提供を目指しました。

本企画は、「大阪王将」の羽根つき餃子が持つ簡便性と確かなおいしさに、ヨシケイならではの食べ方提案を掛け合わせることで、 “体験型メニュー”として仕上げました。

■メニュー開発者コメント

「『大阪王将』の羽根つき餃子の手軽さと香ばしさを活かしながら、担々まぜそばとして成立させることにこだわりました。まずはそのままの状態で、次に餃子をくずし、最後に粉ラー油で仕上げることで、一皿の中で味の変化を楽しんでいただけます。手軽さと満足感を両立した、新しいまぜそば体験をぜひお試しください。」

■ミールキット宅配サービスのパイオニアのヨシケイ

ヨシケイグループは、50年近くにわたりライフスタイルの変化に対応したメニューを開発し続け、日本の食卓をサポートしてきました。2019年には、再配達ゼロの取り組みが「COOL CHOICE LEADERS AWARD 2018」の最優秀賞である環境大臣賞を受賞。日本流通産業新聞社より発表された2026年2月26日号「食品宅配 売上高ランキング」では1位を獲得し、17年連続で首位独占しました。また、2023年9月には、自社便を使った利便性と環境に配慮したサービス展開が高く評価され、日本食糧新聞社主催の第32回「食品安全安心・環境貢献賞」を受賞。2023年11月には、子育て世帯が選ぶ便利な役立つサービスとして、一般社団法人日本マザーズ協会主催の「マザーズセレクション大賞2023」を受賞しました。2024年12月には約50年にわたりフードロス削減に寄与したことが評価され、公益財団法人食品等流通合理化促進機構が主催する第12回「食品産業もったいない大賞」で「食品産業もったいない大賞審査委員会審査委員長賞」、2025年9月には「第８回エコプロアワード」を受賞しました。これからも「楽しい食卓・明るい家庭」を実現するため、グループを挙げて安全安心と美味しさをお届けします。

【ヨシケイグループ本部 会社概要】

社名：ヨシケイ開発株式会社

本社所在地：静岡県静岡市駿河区国吉田1丁目8番30号

代表取締役：平野 圭吾

URL：https://yoshikei-dvlp.co.jp/

●Instagram：https://www.instagram.com/yoshikeigroups/

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