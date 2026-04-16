人気漫画『リアル』と「New Era(R)」がコラボレーション！New Era(R)キャップを着用した高橋が描かれたTシャツなどを4月16日よりZOZOVILLA限定で販売

株式会社ZOZO

井上雄彦氏による人気漫画『リアル』の最新第17巻の発売を記念し、『リアル』とスポーツ・ライフスタイルのグローバルブランド「New Era(R)（ニューエラ）」がコラボレーションしたコレクション「リアル | New Era(R) in ZOZOVILLA」を、4月16日（木）よりZOZOVILLA限定で受注販売します。

『リアル』は、車いすバスケットボールを題材に、人間の葛藤や再生を描いた井上雄彦氏による漫画作品です。1999年に『週刊ヤングジャンプ』で連載を開始して以来、多くの読者から支持を集めています。

今回販売するのは、同作に登場する戸川清春・野宮朋美・高橋久信にフィーチャーしたTシャツとキャップ各3型（全6型）です。Tシャツは、New Era(R)キャップを着用した高橋のイラストや第17巻からピックアップしたシーンをプリントしたデザインで展開します。ソフトな被り心地が特徴の「9THIRTY(TM)（ナインサーティー）」を採用したキャップは、内側に第17巻からピックアップしたシーンが総柄であしらわれ、細部まで作品の世界観が反映されています。

・受注販売期間：2026年4月16日（木）正午 ～ 2026年5月7日（木）11:59

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

・URL：https://zozo.jp/event/real-newera/

※2026年4月16日（木）正午より商品公開

・お届け時期：2026年8月下旬予定 ～ 2026年9月上旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOVILLA限定アイテムについて＞

（左上から）

9THIRTY(TM) "TOGAWA 99"：6,600円（税込）

WASHED COTTON TEE "TOGAWA"：11,000円（税込）

9THIRTY(TM) "NOMIYA INFINITY"：6,600円（税込）

WASHED COTTON TEE "NOMIYA"：6,600円（税込）

9THIRTY(TM) "TAKAHASHI 17"：6,600円（税込）

WASHED COTTON TEE "TAKAHASHI"：11,000円（税込）

＜購入者特典ノベルティ＞

コラボレーションアイテム1点のご購入につき、ZOZOVILLA限定のノベルティとして、『リアル』最新第17巻用のブックカバー（リアル | New Era(R) ver.）とオリジナルステッカーをセットでプレゼントします。

※ブックカバーおよびステッカーは、各1種類の展開です。ステッカーのデザインは、お手元に届き次第ご確認いただけます。