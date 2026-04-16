旅は「記録」から「物語」へ。プロカメラマンによるフォト体験付き宿泊プランを、せとうちの宿で提供開始

株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション

旅行の写真、あとから見返していますか？

スマートフォンに残るのは風景や食事が多くなりがちで、「そのときの自分」や「大切な人との時間」は意外と少ないものです。

株式会社古街計画（広島県広島市、代表取締役：田部井智行、以下古街計画）は、全国で展開する出張撮影サービス「Lovegraph（ラブグラフ）」を運営する株式会社ラブグラフ（東京都渋谷区、代表取締役：駒下純兵、本間達也、以下ラブグラフ）と提携し、プロカメラマンによるフォト体験付き宿泊プランの提供を開始しました。

まずは「せとうち古民家ステイズHiroshima長者屋」「せとうち古民家ステイズHiroshima不老仙」、「せとうち古民家ステイズHiroshimaこざこ森」「湖畔ステイズ庄原」の４施設にて販売を開始。

ただ泊まるだけでは終わらない、“あとから何度も思い出したくなる旅”を提案します。

■ こんな“旅のもったいない”ありませんか？

l 家族旅行なのに、自分が写真に写っていない

l カップル旅行なのに、ツーショットがほとんどない

l 子どもとの時間をきれいに残せていない

■ その旅、プロに任せてみませんか？

本プランでは、プロカメラマンが滞在に寄り添い、滞在そのものを自然に撮影します。

その場の空気や関係性ごと写し取ることで、思い出が“物語”として残る体験を提供します。

特徴１.：1時間で、旅が変わる

撮影は1時間。古民家でくつろぐ時間、湖畔での散歩、団らんのひとときなど、何気ない瞬間を切り取ります。

特別な準備やポーズは不要。自然体のまま、旅の時間そのものが一枚の作品になります。

特徴２.：未来に残る価値を持ち帰る

このプランで得られるのは、単なる写真ではありません。滞在の中で生まれる何気ない表情や出来事を写真に残すことで、その人自身が過ごした時間や感じた空気を、あとから何度でも思い返せる滞在体験を目指します。写真を見返すたびに、旅先での記憶や感情がよみがえり、その延長線上で地域の魅力にも自然と気づいていく、そんな体験を大切にしています。

特徴３.：滞在先の風景が、物語の背景に

撮影の舞台は、滞在の施設とその周辺。その土地で過ごした時間そのものが写真に刻まれることで、旅の価値がより深く、長く残ります。

■ 対象施設（第一弾）

1、 せとうち古民家ステイズHiroshima 「長者屋」「不老仙」「こざこ森」（広島県庄原市）

テーマ：千年アート里山・庄原

日本の原風景を感じる里山の古民家「長者屋」「不老仙」「こざこ森」で、季節の光や風景を背景に撮影。家族旅行や三世代旅行など、時間を超えて受け継がれる大切な記念日を記録します。



▶公式サイト：https://cominca-stays.jp/

1、 国営備北丘陵公園 湖畔ステイズ庄原（広島県庄原市）

テーマ：湖畔の森、公園に泊まる

国営備北丘陵公園内にあるグランピング施設。広大な自然の中で、日常を手放すひととき、家族や仲間の絆を深める瞬間を捉えます。



▶公式サイト：https://www.glamping-hiroshima.com/

■ こんなシーンにぴったり

家族旅行（成長記録として）

カップル・夫婦の記念日

プロポーズや特別な日の演出

卒業旅行、女子旅、グループでの旅行の思い出

■ プラン概要

内容：プロカメラマンによる約1時間の撮影付き宿泊プラン

写真はデータで納品（レタッチ込50枚）

予約方法：各施設公式サイトより予約

■背景

近年、旅行は「どこに行くか」だけでなく、「どんな時間を過ごし、どう残すか」が重視されています。

本プランは、“旅をより深く味わうための写真”という考え方から生まれました。

今後は対象施設の拡大や地域ごとの特性を活かしたプラン展開を予定しています。

瀬戸内エリアにおいて、「思い出が何度でもよみがえる旅」を目指します。

株式会社古街計画

設立年月日 2018年6月25日

所在地 広島県広島市中区基町10番3号

代表取締役 田部井 智行

事業内容 宿泊施設の運営及び運営コンサルティング

瀬戸内ブランドコーポレーショングループの一員として、地域資源を活かした宿泊事業を展開