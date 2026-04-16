【イオン限定】「宮沢賢治幻燈館」と「べべダヤン」とのコラボＴシャツを４月１６日新発売

イオン株式会社

イオンは４月１６日（木）より、「イオン」「イオンスタイル」約３３０店舗※１）と「イオンスタイルオンライン」にて、大人世代のおしゃれ服「ＪＥＵＮＥ ＭＡＭＡＮ（以下、ジュネママン）」から、ねこＴシャツコレクション「宮沢賢治幻燈館」８種類・「べべダヤン」１２種類※２）を販売します。

ジュネママンは大人世代のおしゃれ服として、いつも、いつまでも、「若々しく、素敵な自分になれる」そんなスタイリングを提案するレディスファッションブランドです。今回は大人世代が夏を楽しむためのファッションアイテムとして、「宮沢賢治幻燈館」と「べべダヤン」とのコラボＴシャツを提案します。

「宮沢賢治幻燈館」は宮沢賢治の作品を世界的イラストレーターシンジ・カトウさんが幻想的に描いたシリーズです。宮沢賢治の物語のワンシーンをネコで描いており、今回はこのイラストをプリントや胸ポケットの刺繍で表現しました。

「べべダヤン」は、絵本作家池田あきこさんが創作している「わちふぃーるど」という不思議な国の主人公・猫のダヤンをモチーフにしています。ダヤンが不思議な国わちふぃーるどへ行ってしまったのを寂しく思った、元の飼い主・リーマちゃんが作ったダヤンのぬいぐるみが「べべダヤン」。「べべダヤン」には命が宿り、出会うモノたちに幸せを振りまきながら、ダヤンを探して旅を続けています。そんな優しい世界をお気に入りの１枚になるようにデザインしました。

イオンは、これからも大人世代のおしゃれを応援するファッションアイテムを提案してまいります。

【販売概要】

発売日：２０２６年４月１６日（木）

販売店舗：本州・四国・九州・沖縄の「イオン」「イオンスタイル」約３３０店舗※１）

ＷＥＢ販売：「イオンスタイルオンライン」

https://aeonretail.com/Page/f-jeune-maman.aspx

商品数※２）：「シンジ・カトウの宮沢賢治幻燈館」８種類・「べべダヤン」１２種類

価格：本体１,９８０円（税込２,１７８円）

サイズ：Ｍ・Ｌ・ＸＬ

【商品一例】

「宮沢賢治幻燈館 シンジ・カトウの描く物語るねこ達」

宮沢賢治幻燈館とは、宮沢賢治の作品を世界的イラストレーターシンジ・カトウさんが幻想的に描いたシリーズ。ポストカードなどの文具をはじめ、様々なグッズが展開されています。

■シンジ・カトウ 星めぐりの歌プリントＴシャツ

カラー：シロ

宮沢賢治作「星めぐりの歌」の歌詞にうたわれる星空の世界観をモチーフに、幻想的なイメージをイラストで表現したＴシャツです。物語性あふれる夜空の中でバイオリンを奏でるネコを描き、ファンタジー性とやさしい詩情を感じさせるデザインに仕上げました。

■シンジ・カトウ 猫の事務所プリントＴシャツ

カラー：ウスアオ

宮沢賢治作「猫の事務所」の世界観をもとに、物語に登場する事務長や書記の猫たちをイラストで表現しました。それぞれの猫の個性を生かし、表情豊かで親しみやすいデザインに仕上げています。物語のユーモアと温かさが伝わる一枚です。

■シンジ・カトウ 銀河鉄道の夜プリントＴシャツ

カラー：アオ

宮沢賢治の代表作『銀河鉄道の夜』より、銀河鉄道が夜空を走り出す場面をイメージしたイラストです。星々に囲まれた汽車と、それを見上げる存在を描くことで、物語に流れる旅立ちと別れ、そして祈りの気配をやさしく表現しています。

■シンジ・カトウ セロ弾きのゴーシュプリントＴシャツ

カラー：ウスチャ

宮沢賢治「セロ弾きのゴーシュ」で、主人公ゴーシュが夜ごと動物たちと出会い、音楽の本質に目覚めていく場面をモチーフにしたイラストです。

荒削りだった演奏が、自然や生命と響き合う音へと変わっていく成長の過程を、物語の象徴として描いています。

■シンジ・カトウ 星めぐりの歌ポケット刺繍Ｔシャツ

カラー：ウスチャ・コイミドリ

宮沢賢治作「星めぐりの歌」にインスパイアされたバイオリンを弾くねこを刺繍で胸ポケットにあしらいました。価値ある一枚です。

■シンジ・カトウ 猫の事務所ポケット刺繡Ｔシャツ

カラー：ウスチャ・ウスアオ

宮沢賢治作「猫の事務所」の世界観をもとに、物語に登場する猫たちを刺繍で表現しました。胸ポケットがアクセントになった一枚です。

「べべダヤンの世界」

「べべダヤン」は、絵本作家池田あきこさんが創作している「わちふぃーるど」という不思議な国の主人公・猫のダヤンをモチーフにしています。ダヤンが不思議な国わちふぃーるどへ行ってしまったのを寂しく思った、元の飼い主・リーマちゃんが作ったダヤンのぬいぐるみが「べべダヤン」。「べべダヤン」には命が宿り、出会うモノたちに幸せを振りまきながら、ダヤンを探して旅を続けています。

■べべダヤン 発泡アートプリントＴシャツ

カラー：ピンク

べべダヤンの世界をかわいいイラストで表現しました。身生地と同色の発泡プリントがシンプルで、大人の女性にピッタリなＴシャツです。

■べべダヤン メッセージプリントＴシャツ

カラー：チャコール

べべダヤンの世界を手紙風の文章で表現し、発泡プリントで仕上げたＴシャツです。立体感のある文字が、物語の温もりを引き立てます。

■べべダヤン ポケット上プリント 刺繍Ｔシャツ

カラー：ベージュ・チャコール

ポケットからひょっこり覗くべべダヤンは３Ｄラバープリント、胸ポケット上にはべべダヤンのロゴを刺繍した、なんともかわいいＴシャツです。主張しすぎないワンポイントが、大人の日常にも自然になじむ一枚に仕上がっています。

■べべダヤン ポケットフロッキーＴシャツ

カラー：ベージュ・ミドリ

ポケット上にフロッキープリントで表現されたべべダヤンが、やさしい存在感を放つＴシャツです。立体的な質感が、シンプルなデザインに物語の余韻を加えています。

■べべダヤン ポケット刺繍Ｔシャツ

カラー：ベージュ・マスタード

べべダヤンの愛らしい後ろ姿を刺繍で表現したＴシャツです。立体感のある刺繍表現により、シンプルなデザインの中にも確かな存在感を持たせ、べべダヤンの世界観を上品に演出。

■べべダヤン ミモザ刺繍Ｔシャツ

カラー：ベージュ・ピンク

首元に草花モチーフを刺繍であしらったＴシャツ。さりげない後ろ姿のべべダヤンが、わちふぃーるどの世界観をやさしく表現しています。

※１：店舗により品揃えが異なる場合、また取り扱いがない場合があります。

※２：種類とはデザイン×カラーの数のことです。

以上