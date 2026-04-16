2027年TVアニメ化決定！ シリーズ累計150万部突破の傑作バトルハイファンタジー『魔女と傭兵』全国の書店＆電子書籍ストアでアニメ化記念フェアを開催！

株式会社マイクロマガジン社

マイクロマガジン社（東京都中央区）は、GCN文庫『魔女と傭兵』が2027年TVアニメ化決定したことをお知らせします。

更にこの度、シリーズ累計発行部数が150万部を突破いたしました。

(C)超法規的かえる・叶世べんち/マイクロマガジン社/魔女と傭兵製作委員会

【TVアニメ情報】

アニメ公式サイト：https://www.anime-witch-mercenary-official.com/

アニメ公式X：https://x.com/anime_majyohei

アニメ公式TikTok：https://www.tiktok.com/@anime_majyohei

GCN文庫『魔女と傭兵』（小説：超法規的かえる／イラスト：叶世べんち）

web小説投稿サイト「小説家になろう」にて総合評価39万pt、総PV数1億1000万を超え、SNSでも絶賛の声が多く上がっている傑作バトルハイファンタジーです。

シリーズ累計発行部数は150万部を突破。そしてこの度、TVアニメ化が決定いたしました！

TVアニメは日本テレビ系にて2027年全国放送を予定しております。

《ＳＴＯＲＹ》

双刃、奔る。

歪な二人が交わるとき、物語は始まる

「魔女」――

魔獣や魔術が失われた大陸で唯一残った未知の存在。

古より恐れられし存在を討伐に向かった傭兵のジグ。

彼は激闘の末、辛くも勝利したが同時に魔女を殺す目的を失ってしまった。とどめを刺さずに去ろうとする彼の背に魔女が依頼を申し込む。

誰にも追われずに生きたいという願い。傭兵は葛藤の後その依頼を受けることにした。

魔女に対する忌避の強いこの大陸では難しいと感じた彼は、以前から存在は知られていたが近年ようやく渡航の目途が立った異大陸に渡ることを決意する。

小説：超法規的かえる

イラスト：叶世べんち

GCN文庫より１～７巻発売中（2026年4月時点）

作品公式Xアカウント：https://x.com/witch_mercenary

アニメ化記念イラストカードがもらえる！ 全国の対象書店にてフェア開催！

このアニメ化決定を記念して、

全国の書店様にて『魔女と傭兵』アニメ記念イラストカードが貰えるフェアの開催が決定しました！

特典となるのは、叶世べんち先生描き下ろしアニメ化記念イラスト！

対象の書店でGCN文庫『魔女と傭兵』の既刊いずれかをご購入いただくと、１枚プレゼントいたします！

【フェア詳細】

・対象期間：2026年4月15日（水）頃～特典がなくなり次第終了です

・配布方法：対象書籍を１冊ご購入につき、１枚プレゼント

GCN文庫『魔女と傭兵』１巻～７巻

・特典：アニメ化記念イラストカード

・特典対象店舗はこちら(https://gcnovels.jp/news/576)から

各電子書籍ストアにてアニメ化記念フェア開催！

対象店舗など詳細はこちら :https://gcnovels.jp/news/576

GCN文庫『魔女と傭兵』をお得にお読みいただけるフェアを各電子書籍ストアにて開催中です！

ぜひこの機会に原作小説をお楽しみください！

開催ストア：BOOK☆WALKER

特設ページ：https://bookwalker.jp/select/4359/

開催期間：2026/04/16～2026/04/29

開催ストア：dブック

作品ページ：https://dbook.docomo.ne.jp/item/26aaed82b16159aa86e3ed64087b13daefd8e8d4bce0c113b137519cd0630a60/2000/

開催期間：2026/04/16～2026/04/29

開催ストア：honto

特設ページ：https://honto.jp/ebook/search_09-salesnum30d.html?tbty=2&relKw=cp10804620&prdtp=0&cid=ip_eb_rtrbnb_ctr_slide_02(https://honto.jp/ebook/search_09-salesnum30d.html?tbty=2&relKw=cp10804620&prdtp=0&cid=ip_eb_rtrbnb_ctr_slide_02)

開催期間：2026/04/16～2026/04/29

開催ストア：Kinoppy

特設ページ：https://k-kinoppy.jp/micromagazine/majotoyouheiAnime_260416/web/

開催期間：2026/04/16～2026/04/29

開催ストア：Amebaマンガ

特設ページ：https://dokusho-ojikan.jp/campaign/detail/52719?ref=spotlight_light_novel

開催期間：2026/04/16～2026/04/29

原作小説公式Xにてお祝い企画開催！

TVアニメ化決定を記念して、『魔女と傭兵』原作小説公式Xアカウントにてお祝い企画を開催中です。

Xにて「#魔女と傭兵」をつけてアニメ化へのお祝いコメントをポストすると、抽選で超法規的かえる先生直筆サイン色紙が当たります。

ぜひふるってご参加ください！

原作小説公式Xはこちら :https://x.com/witch_mercenary

新しい出会いがここに『GCN文庫』 https://gcnovels.jp/gcnb/(https://gcnovels.jp/gcnb/)

ライトノベル人気ジャンルの完全新作や、GCノベルズの文庫化などを毎月20日頃に発売！

GCN文庫最大のヒット作でコミカライズも好評連載中の『魔女と傭兵』や

デビューから1年で5作品も刊行されるなど話題の尽きない「駄犬」先生がおくる『モンスターの肉を食っていたら王位に就いた件』など

異世界ファンタジー作品も続々と登場します。

GCノベルズ公式サイト

https://gcnovels.jp/

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