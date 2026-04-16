灯りとともに、温泉街の夜散歩へ。山形県鶴岡市の4温泉街で宿泊者向けナイト散策企画を開催。

4月から月替わりで実施、夜の温泉街散策を楽しむ「夏華灯り」

一般社団法人DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー

山形県鶴岡市にある4つの温泉街の観光協会（湯野浜温泉観光協会・あつみ観光協会・湯田川温泉観光協会・由良温泉観光協会）と、地域DMOである（一社）DEGAM鶴岡ツーリズムビューローが連携し、各温泉街の宿泊者を対象としたナイトコンテンツ「夏華灯り（なつはなあかり）」を2026年4月よりリレー形式で開催します。

宿泊者を対象として、旅館から提灯の貸出、もしくはライトアップなどの灯りの演出を実施し、夜の散策の楽しみ方をご提案。それぞれの温泉街で、昼とは異なる風情を感じながら、ゆったりと夜をお楽しみいただけます。

本企画は、2026年7月～9月にJR東日本と開催の観光キャンペーンに向けて、市内4温泉にてリレー形式で実施する実証企画です。結果を踏まえ、7月以降のキャンペーン期間の開催を検討していきます。

夜の魅力に触れていただくことで、温泉街の回遊促進や宿泊満足度の向上へ繋げていくことを目指します。

■実証スケジュール（予定）- 4月開催由良温泉 2026年4月28日（火）～5月予定- 5月開催あつみ温泉 2026年5月22日（金）～24日（日）予定- 6月開催湯田川温泉 2026年6月15日（月）～20日（土）予定湯野浜温泉 2026年6月27日（土）＊試験花火打ち上げ20:30～■実施内容- 宿泊者向け提灯貸出（由良温泉・あつみ温泉・湯野浜温泉）- 温泉街の灯りの演出（あつみ温泉・湯田川温泉）- チェックイン時などに体験案内を実施し、温泉街ならではの散策や写真撮影スポットを紹介■各温泉地について（開催順）

由良温泉（ゆらおんせん）

日本海に面した由良海岸に広がる温泉地。日本の渚100選にも選ばれた美しい海岸と、朱塗りの橋で結ばれた白山島の景観が特徴です。海に沈む夕陽の絶景や、新鮮な地魚料理など、海辺の温泉地ならではの魅力が楽しめます。

日没から夜にかけて、ライトアップされる朱塗りの橋と、海に浮かぶ白山島のシルエットが幻想的な景色を描き出します。

あわせて、由良海岸では手持ち花火もお楽しみいただけ、思い思いの灯りの中で夏の夜をお過ごしいただけます。

【由良温泉観光協会 会長コメント】

お越しの際は、温泉や旬の食をお楽しみいただくのももちろんですが、本企画を通じて、夜の海辺を歩く楽しみも感じていただきたいと考えています。由良温泉では、白山島や由良海岸周辺の景観を活かし、灯りとともにゆったりと散策できる時間を提供します。

また、他温泉街でも順次実施される取り組みであり、それぞれの魅力とあわせて、鶴岡の温泉地ならではの過ごし方を多くの方に知っていただきたいと思います。

あつみ温泉（あつみおんせん）

温海川沿いに旅館が立ち並ぶ、開湯1200年を超える歴史ある温泉地。川のせせらぎと四季の自然に包まれた落ち着いた温泉街で、川沿いの散策や3つの足湯も楽しめます。古くから湯治場として親しまれてきた、庄内を代表する温泉地のひとつです。多彩なお店が点在し、歩くほどに出会いのある、そぞろ歩きが楽しいまちです。

風情ある竹あかりが足元をやさしく照らし、温泉街ならではの情緒ある夜のひとときを過ごせます。夜の灯りの演出の中でも足湯を楽しむことができ、昼とはまた違った温泉街の表情を感じながら散策いただけます。

【あつみ観光協会 会長コメント】

あつみ温泉では近年、浴衣で温泉街を歩く“そぞろ歩き”の楽しみ方をご提案してきました。温泉街の過ごし方に灯りの演出を加えることで、夜の時間にも当地の魅力を感じていただけると考えています。足湯や川音、街並みとともに、あつみ温泉らしい時間を楽しんでいただきたいです。



湯田川温泉（ゆたがわおんせん）

開湯1300年の歴史を持つ、 “鶴岡の奥座敷”として知られる山あいの静かな温泉地。旅館や共同浴場がほどよい距離に集まり、昔ながらの湯治場の雰囲気が残っています。春には梅が咲き誇り、旬の味覚「孟宗汁」を求める方も多く、近年ではジビエの取り組みも始まるなど食も魅力です。

地元住民も利用する共同浴場「正面湯」からお湯の神さまを祀る「由豆佐売神社」へ続く参道を竹灯籠と提灯の灯りで演出し、幻想的な夜の風情を体験できます。

【湯田川温泉観光協会 会長コメント】

湯田川温泉は、古くからの湯治場としての歴史と、どこか懐かしい落ち着いた雰囲気が特徴の温泉地です。今回の取組みでは、神社までの参道周辺に提灯の灯りを演出することで、日中とは異なる雰囲気の湯田川を感じていただけるようにしています。ぜひ宿でのひとときとあわせて、温泉街の新たな夜の魅力を体感していただきたいです。

湯野浜温泉（ゆのはまおんせん）

開湯1000年以上の日本海に面した温泉地。亀がお湯で傷を癒したという伝説があり、広い砂浜と海岸線に沿って並ぶ旅館から海に沈む夕陽を眺められるのも魅力で、夏には多くの海水浴客でにぎわいます。

7月～8月には、毎夏恒例の海岸から打ち上げの花火にあわせて夜の散策を楽しみながら、宿から浜辺へ続く道を歩き、海辺の夜ならではの開放的な雰囲気を体感いただけます。

手持ち花火をご持参いただいたり、温泉街にあるゆのはま100年キッチンでの食事や立ち寄りとあわせて、滞在の楽しみがさらに広がります。

【湯野浜ミニ花火 開催予定日／計18回】

7/11（土）・7/18（土）・7/19（日）・7/25（土）・8/1（土）～8/14（金）

【湯野浜温泉観光協会 会長コメント】

湯野浜温泉は、青い海と白浜が広がる景観が大きな魅力のひとつです。今回は宿から海岸へと続く道を、提灯の灯りとともに散策いただき、夜の浜辺へと足を運びたくなるひとときをご提案します。波や風の音とともに花火と夏の海辺ならではの時間を楽しんでいただければと考えています。海と白浜と温泉、そして旬の食と、それぞれの魅力を楽しみながら滞在していただきたいです。

■関連リンク

【つるおか観光ナビ】

特集-提灯の灯りに誘われて。夜の温泉街をめぐる「夏華灯り」体験へ(https://www.tsuruokakanko.com/course/11441)

ニュース-JR東日本「山形庄内」観光キャンペーン開催決定！【2026年夏】(https://www.tsuruokakanko.com/archives/10020)

【湯野浜温泉観光協会】https://yunohama100.com/

【あつみ観光協会】https://atsumi-spa.or.jp/

【湯田川温泉観光協会】https://www.yutagawaonsen.com/

【由良温泉観光協会】https://yuraonsen.com/

■お問合せ先

（一社）DEGAM鶴岡ツーリズムビューロー

「つるおか観光ナビ」お問合せフォーム(https://www.tsuruokakanko.com/request_pamphlet)よりお問合せください。

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