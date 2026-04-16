＜リブランドニューオープン＞贅沢なチョコレート菓子専門店【THE TAILOR】が、4月17日（金）に装い、味わい新たに生まれ変わります。

株式会社シュクレイ【THE TAILOR】新ブランドロゴ(左）ショコラクチュール/（右）ザ・ミルフィユ

株式会社シュクレイ（代表取締役社⾧:阪本良一 本社:東京都港区）は、2026年4月17日 （金）に、女性をエレガントに仕立てるチョコレートブランド【THE TAILOR（ザ・テイ ラー）】を、ブランドリニューアルすることをお知らせいたします。

ブランドリニューアルの背景:もっと多くの女性に“高揚感と心湧き立つその瞬間”を

【THE TAILOR（ザ・テイラー）】は、「女性をエレガントに仕立てるチョコレート」がコンセプトの、贅沢なチョコレート菓子専門店です。

今回のブランドリニューアルでは、「もっと多くの女性に”高揚感と心湧き立つその瞬間”を」 をテーマに、ブランドロゴ、パッケージ、お菓子の味わいを一から見直しました。

女性が、初めて口紅をつけた高揚感、いつもと違う自分と出会う時。チョコレートを通じて、 貴女の気持ちまでエレガントに仕立てる世界観を提供してまいります。

◆リニューアル１.:ブランドロゴ

コンセプトである「女性をエレガントに仕立てるチョコレー ト」を体現するシンボリックなロゴマークに刷新しました。

ザ・テイラーのクラシカルなイメージを継承しつつ、今の時代に合う軽やかで、上品な装いに。手に取るだけで、高揚感に包まれるようなロゴマークへと生まれ変わりました。

襟の部分は、女性をエレガントに仕立てる魅惑のチョコレートを模しています。

◆リニューアル２.:パッケージ

どこから見ても、ザ・テイラーと感じてもらえるように、天面のデザインを新たなロゴマークに揃えることで、ブランド認識の統一化をはかりました。

ブランドの上品さと華やかさを、絶妙な輝度感で演出。さらにロゴマークをシンボリックに引き立たせるためにデザイン要素は絞り、エンボス加工にて質感をプラスしました。

品の良い光沢感が手に取った瞬間から、日常を鮮やかな特別感に彩ります。贈る方の誇らしさと、手渡された方の胸の高鳴り。

パッケージからも、気持ちまでエレガントに仕立てる世界観を提供いたします。

◆リニューアル３.:おかしの味わい

今まで以上に、「女性をエレガントに仕立てるチョコレート」を目指すべく、

“ショコラの味わい”にこだわり、定番商品のブラッシュアップ、新商品の開発を行いました。

ザ・ショコラクチュールザ・ミルフィユ

定番商品の『ザ・ショコラクチュール』は、クッキー生地の配合を見直し、チョコレートの香りをさらに豊かに感じられる味わいに仕立てました。焼き加減にもこだわり、よりサクッと軽やかな食感になるようアップデート。クッキー、チョコレート、ソースのバランスを整え、素材の魅力が心地よく重なるおいしさに仕上がりました。

『ザ・ミルフィユ』は、「チョコレートへのこだわり、そこに合わせるマリアージュ」のコンセプトから、誕生した新商品です。ホワイトチョコのまろやかなコクに、ほろ苦いキャラメルを重ねたなめらかなクリームを、サクサクのパイでサンドしました。 どちらも、“ショコラの味わい”にこだわったザ・テイラーの自信作です。

【THE TAILOR】ブランドコンセプト

貴女をエレガントに

仕立てるチョコレート。

一口食べると自然と笑みがこぼれる。

それはまるで、初めて口紅をつけた高揚感のような、 いつもと違う自分に出会う時。

チョコレートの薫りと旨みへのこだわり、

そこに合わせる果実や素材のマリアージュは

貴女の気持ちまで、エレガントに仕立ててくれる。

上品に、軽やかに、時にうっとりするほど華やかに。

THE TAILOR

貴女の日常にお届けする、贅沢なチョコレート菓子専門店です。

【THE TAILOR】商品紹介

ザ・ショコラクチュール（ヘーゼルナッツ・ストロベリー）

＜ヘーゼルナッツ＞

香ばしいヘーゼルナッツクリームをフランス製のミルクチョコレートで包み込み、サクッと焼 き上げたココアクッキーでサンドしました。ヘーゼルナッツの香ばしさとチョコレートのコクが溶け合い、奥行きのある味わいに仕上げました。

＜ストロベリー＞

甘酸っぱいストロベリーソースをフランス製のミルクチョコレートで包み込み、サクッと焼き上げたココアクッキーでサンドしました。ストロベリーの甘酸っぱさとチョコレートのコクが心地よく調和し、華やかな味わいに仕上げました。

4個入 1,350円 （ヘーゼルナッツ・ストロベリー各2個）

8個入 2,420円 （ヘーゼルナッツ・ストロベリー各4個）

※すべて税込

ザ・ショコラクチュール（ヘーゼルナッツ・ストロ ベリー）4個入

ザ・ミルフィユ

ホワイトチョコのまろやかなコクに、ほろ苦いキャラメルを重ねたなめらかなクリームを、サクサクのパイでサンドしました。口の中で層がほどけ、チョコレートとキャラメルの味わいが広がります。やわらかな口どけとともにキャラメルの余韻がまろやかに広がり、仕上げのミルクチョコがやさしく包み込みます。

8個入 1,944円(税込)

ザ・ミルフィユ8個入

ザ・ショコラクチュール（ソルティレモン）<季節限定商品>

瀬戸内産レモンを使用したソースをホワイトチョコレートで包み込み、香ばしいナッツクッキーでサンドしました。宮古島の雪塩のまろやかな塩味を効かせ、爽やかな酸味とやさしい甘みが溶け合う、すっきりとした味わいに仕上げました。

(食塩中雪塩78％使用・レモン中瀬戸内産レモン97％使用）

6個入 1,815円(税込)

ザ・ショコラクチュール（ソルティレモン）6個入

ザ・ショコラクチュール詰合せ

12個入 3,240円(税込)

（ヘーゼルナッツ・ストロベリー・ソルティレモン各４個）

ザ・ショコラクチュール詰合せ12個入

テイラーセレクション

『ザ・ショコラクチュール』2種と『ザ・ミルフィユ』をお楽しみいただける詰合せ。大切な方への贈り物や手土産にはもちろん、ご自宅用にもおすすめです。

20個入 5,400円(税込)

（ザ・ショコラクチュール:ヘーゼルナッツ・ストロベリー各7個、ザ・ミルフィユ6個）

ブランドリニューアルキャンペーン

テイラーセレクション20個入

ブランドリニューアルを記念して、税込6,000円以上お買い上げのお客様に、ザ・テイラーオリジナルポーチをプレゼント！マチ付き・Wチャック使用。上品なゴールドなデザインに仕上げました。

【特典内容】オリジナルポーチ

【開催期間】2026年4月17日（金）～

【適用条件】税込6,000円以上お買い上げのお客様

【対象店舗】阪急うめだ店、渋谷東急フードショー店

※数量限定につき、無くなり次第終了となります。

【THE TAILOR】店舗情報

・ザ・テイラー阪急うめだ店

住所:大阪府大阪市北区角田町8-7阪急うめだ本店B1F

電話:06-6313-0146

・ザ・テイラー渋谷東急フードショー店

住所:東京都渋谷区道玄坂1-12-1

渋谷東急フードショー１.1階

電話:03-3477-4673

◆公式サイト

ホームページ:https://sucreyshopping.jp/thetailor

Instagram :https://www.instagram.com/the_tailor_official_/

X(旧Twitter):https://x.com/the_tailor_jp

会社概要

＜株式会社シュクレイ＞

設立 :2011 年 12 月 15 日

本社所在地 :東京都港区北青山1-2-7

展開ブランド:東京ミルクチーズ工場、ザ・メープルマニア、築地ちとせ、コートクール、オリエンタルショコラ by コートクール、バターバトラー、ザ・マスターby バターバトラー、GENDY、ミルフィユメゾンフランセ、フランセ、レモンショップby フランセ、イチゴショップby フランセ、 キャラメルゴーストハウス、ザ・テイラー、ネコシェフ、ココリス、ドレ、フィオラッテ、ドローリー、ザ・ドロス、バニ、ウーフィ、ソルトラ、バニスタ、シュシュ