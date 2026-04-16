『三国志・極彩』本日4月16日正式サービス開始！人気コスプレイヤー出演の主題歌MV解禁＆記念配信企画スタート、豪華特典も続々登場！

Supernova Overseas Limited

Supernova Overseas Limitedが開発・運営するスマートフォン向けゲーム『三国志・極彩』は、本日2026年4月16日（木）より正式サービスを開始いたしました。性転換された三国武将たちとともに、かつてない“推し”体験を味わえる新たな戦場が、いま解き放たれます。

人気コスプレイヤーが魅せる主題歌MVついに公開

「大人しくうつ伏せになりなさい、将軍。」

人気コスプレイヤーのシスルとすずらが、それぞれ性転換された呂布と趙雲に扮し、三国武将の持つ威厳と色気を兼ね備え、次元を越えた存在として登場。視線、吐息、距離-そのすべてが、画面越しでもあなたの心を揺さぶります。

主題歌MVは各プラットフォームにて公開中。思わず見入ってしまう印象的なシーンの数々を、ぜひご体感ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TBD7hlA_KBM ]最大1000連分無料！日本サーバー限定武将5名をプレゼント

リリースを記念して、最大1000連分のガチャ報酬が無料で獲得可能。さらに、ログインや成長に応じて豪華武将も入手できます。

- 事前登録50万突破記念：小喬＆大喬（CV：日笠陽子）- ログイン累計30分で、リリース限定スキン「ジャックポット（黄月英）」- プレイヤーレベル20到達で武将「貂蝉」（CV：日笠陽子）- 8日間連続ログインで武将「呂玲綺」（CV：洲崎綾）

また、コラボイベントを進めることで「うさぎ100％ 武士語」アイコンや武将「大喬」限定スキンなどの各種コラボ外観が入手可能！ぜひお見逃しなく！

気づけば、美女たちに囲まれている！？迷う必要なんてない。全員、連れて帰ればいい。

リリース記念配信企画スタート！極彩三国を初体験しよう！

正式リリースを記念し、人気配信者による特別配信企画を実施。4月16日から4月19日にかけて、順次コンテンツが公開されます。戦場での緊張感あふれる戦いはもちろん、キャラクターとの距離感を体感できる、見どころ満載の内容となっています。さらに、各配信では限定特典コードも配布予定です。

『三国志・極彩』は本日より正式サービスを開始しております。最新情報や各種キャンペーンの詳細は、公式サイトおよび公式SNSにて順次公開中です。ぜひこの機会にゲームをダウンロードし、極彩の三国世界をお楽しみください。

▼ダウンロードはこちら

Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.supernova.qy.gp

App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6756111327

▼公式リンク

公式サイト

https://tkkalosjp.cmge.com/

X（旧Twitter）

https://x.com/TKKalosJP

YouTube

https://www.youtube.com/@ThreeKingdomsKalos

Facebook

https://www.facebook.com/ThreeKingdomsKalos