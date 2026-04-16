ME:I、かりゆし58の出演決定で全ラインナップ確定。「NAGATO DAWN FEST 2026」タイムテーブル公開、一般チケット販売開始

「NAGATO DAWN FEST 2026」

株式会社ビッグワンネクスト

2026年5月16日（土）・17日（日）の2日間、山口県長門市で開催される音楽フェス「NAGATO DAWN FEST 2026」は、最終出演アーティストとしてME:I、かりゆし58の出演を発表し、全ラインナップが確定しました。

あわせて、タイムテーブルおよびオフィシャルグッズ情報を公開し、4月16日（木）12:00より一般チケット販売を開始します。

本フェスは“始まり（DAWN）”をコンセプトに、音楽・食・旅・地域を融合した新しい形の音楽フェスとして開催されます。



2026年5月16（土）・17（日）開催

（ルネッサながと／長門市総合公園）

本フェスは、「地方から、新しいカルチャーを生む」という想いのもと、山口県長門市という自然と文化が共存する地で開催される音楽フェスです。

都市部ではなく、あえてこの場所で開催することにより、音楽と風景、そして人の熱量が重なり合う“ここでしか生まれない体験”を創出します。

●全出演アーティスト発表

最終ラインナップとして、以下のアーティストが出演いたします。

■最終発表アーティスト

ME:Iかりゆし58

●日程別ラインナップ・タイムテーブル

各日の出演アーティストおよびタイムテーブルを公開しています。

来場前にぜひご確認ください。

■5月16日（土）

・かわにしなつき

・Klang Ruler

・TEE

・C&K

・きゃりーぱみゅぱみゅ

■5月17日（日）

・THE BEAT GARDEN

・ベリーグッドマン

・かりゆし58

・ME:I

・SWEET STEADY

●一般チケット販売開始

4月16日（木）12：00より、 一般チケットの販売を開始します。

■オフィシャルプレイガイド：一般販売

販売期間：2026年4月16日（木）12:00～

（受付URL）

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/nagatodawn-fest2026/

イープラス：https://eplus.jp/nagatodawn-fest2026/

ローソンチケット：https://l-tike.com/nagatodawn-fest2026/

アソビュー！：https://evt.asoview.com/dawn-fest

■チケット料金

・1日券：8,800円（税込）

・2日間通し券：15,500円（税込）

【席種】

・1階：アリーナスタンディング（自由）

・2階：スタンド指定席

※2日間通し券は「1階アリーナスタンディング（自由）」のみ対象となります

※チケットは先着順での販売となり、予定枚数に達し次第、販売終了となります

チケットの詳細および注意事項は、公式サイトをご確認ください。

●駐車場チケットについて

本フェス会場（ルネッサながと）には、一般来場者用の駐車場のご用意はございません。

お車でのご来場を予定されている方は、必ずオフィシャル駐車券をお買い求めください。

【駐車場料金】

・前売りオフィシャル駐車券：1,500円（税込／1日券／1台）

【販売中】

受付URL：https://w.pia.jp/t/nagatodawn-fest2026/

※駐車場の詳細（場所・運用方法等）につきましては、後日発表いたします

●NAGATO DAWN KITCHEN 会場内の無料イベントエリア（長門市総合公園）にて同時開催！

NAGATO DAWN KITCHEN （呼称：ナガトドーンキッチン）

長門市内外の飲食店によるフードブースを中心に展開し、音楽とともに食も楽しめるイベントとして開催します。

●実行委員会コメント

長門市には、日本海の美しい景色、温泉、食、そして人の温かさなど、訪れる人を魅了する多くの魅力があります。

その長門に、新たに「音楽」という文化を重ねることで、これまでにない出会いや体験が生まれるフェスをつくりたいという想いから、「NAGATO DAWN FEST」は誕生しました。

「DAWN（夜明け）」という名前には、音楽を通じてこの地域に新しい活力と文化の幕開けを生み出したいという願いを込めています。

本フェスが、長門を訪れるきっかけとなり、また戻ってきたくなる場所となることを願っています。

【開催概要】

・ イベント名：NAGATO DAWN FEST 2026（ナガトドーンフェス2026）

（※長門市総合公園にて、NAGATO DAWN KITCHEN同時開催）

・ 開催日程：2026年5月16日（土）・17日（日）

・ 会場：〒759-4106 山口県長門市仙崎１０８１８－１

◦ ルネッサながと メインアリーナ（ライブパフォーマンス/有料エリア）

◦ 長門市総合公園（無料エリア）



・ 開催時間：

◦ ルネッサながと：開場 10:00 ／ 開演 12:00 ／ 終了 20:00

◦ 長門市総合公園：開場 10:00 ／ 終了 19:00（17日（日）は18:30まで）

【実施体制】

＜主催＞ NAGATO DAWN FEST実行委員会・株式会社ビッグワンネクスト

＜共催＞ 長門市

＜後援＞ 山口県、yab山口朝日放送、FM山口、FM FUKUOKA、一般社団法人 長門市観光コンベンション協会、公益財団法人 長門市文化振興財団

＜協力＞長門料飲組合、NPO法人つなぐ ほか

【本件に関するお問い合わせ先】

NAGATO DAWN FEST 実行委員会

Email：info@dawn-fest.jp



公式サイトURL：https://dawn-fest.jp

