ホロライブプロダクションの二次創作ブランド「holo Indie」より、最新作『KING of HOLO』が発売！ホロライブメンバー71名が登場、期間限定20%OFFセールも実施。

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie（ホロインディー）」において、テイク氏開発のストラテジーゲーム『KING of HOLO』を、本日よりSteamストアで販売を開始したことをお知らせいたします。あわせて、発売を記念し、7日間限定で20%OFFでお買い求めいただけるローンチセールを開催したことをお知らせいたします。

■『ホロライブ×将棋×SRPG×ローグライク』新作ゲームがholo Indieから登場！

ホロライブ所属タレント、スタッフが合計71名登場するストラテジーゲーム『KING of HOLO』が、本日よりSteamストアで販売を開始しました。

発売を記念し、期間限定のローンチセールを開催中です。本日より7日間限定で通常価格の20%OFFでお買い求めいただけます。

ぜひこの機会に、『KING of HOLO』をお楽しみください。

▼Steamストア

https://store.steampowered.com/app/4184080/KING_of_HOLO/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZeMM5RTzJBo ]

■テイク氏によるholo Indie2作目のタイトル

本作は、2024年6月にリリースしたデッキ構築型ローグライクゲーム『デュエホロ (DUEHOLO)』に続く、テイク氏の「holo Indie」第2作目となります。

前作の『デュエホロ (DUEHOLO)』をお楽しみいただいた方もぜひ『KING of HOLO』をお楽しみください。

■ 開発者 テイク氏よりコメント

前作『デュエホロ』に引き続き、EN・IDも加えて全ホロライブメンバーが登場・活躍できるゲームを目指しました。

将棋のような盤面戦略とローグライトの成長要素を組み合わせ、毎回さまざまな展開が生まれる設計になっています。より多くの方に楽しんでもらえるように難易度の幅を広くしています。

ガチデッキを作るもヨシ！好きなメンバーで固めるのもヨシ！あなたの推しと共に勝利をつかみましょう！

テイク氏Xアカウント：https://x.com/take1264733

前作「デュエホロ (DUEHOLO)」Steamストア：https://store.steampowered.com/app/2996280/_DUEHOLO/

■『KING of HOLO』について

『KING of HOLO』は、プレイヤーが自分の「推し」をキングとして選択し、冒険の途中で出会うホロライブメンバーたちを仲間に加え、自分だけの最強のデッキを構築しながら、刻一刻と変化する盤面を攻略していく『ホロライブ×将棋×SRPG×ローグライク』をコンセプトとした作品です。

ユニット、トラップ、マジックの3種類で構成されるカードの組み合わせや使用タイミングなど、将棋の1ターン1行動システムの中に、奥深い戦略性と適度なランダム要素で何度も繰り返しお楽しみいただけます。

■作品情報

タイトル：KING of HOLO

ジャンル：ストラテジー

プレイ人数：1

発売日：2026年4月16日（木）

定価：690円（税込）

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4184080/KING_of_HOLO/

対応言語：日本語 / 英語 / インドネシア語 / 中国語（簡体字 / 繁体字） / 韓国語

開発元：テイク（X: https://x.com/take1264733）

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp.

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日