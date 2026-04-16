株式会社テンポスホールディングス

株式会社テンポスホールディングス(本社:東京都大田区、代表取締役:森下篤史、東証スタンダード:2751)は、2026年4月15日開催の取締役会において、株式会社明和製作所(本社:大阪市此花区、代表取締役:下條聡哉)を株式交換により完全子会社化することを決議いたしました。効力発生日は2026年5月20日(予定)です。



テンポスグループは「飲食店の総合支援企業」として、新品・中古の厨房機器販売を軸に、店舗物件紹介、内装工事、人材紹介、集客支援、DX支援まで、飲食店経営に関わるあらゆるソリューションを全国に提供してまいりました。「飲食店のオーナーが困っていることなら、なんでも相談できる場所でありたい」。これがグループ全体に通じる考え方です。

しかし、人手不足と原材料・エネルギーコストの高騰が長引くなか、現場の課題はかつてないほど多様で、そして切実になっています。「もう少し早く茹で上がる寸胴がほしい」「煙対策に苦労している」「店の規模に合った製麺機がない」こうした一つひとつの声に本当に応えていくためには、売る力だけではなく、つくる力をグループの内側に持つことが不可欠だと考えてきました。

3つのシナジー

- 製造の内製化による安定供給と収益力強化キッチンテクノ株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：森下和光)の主要製造元をグループ内に取り込むことで、圧力寸胴・無煙ロースター等の安定供給体制を強固にいたします。グループ内で製造から販売までを一貫して担うことで、中間コストを削減し、グループ全体の利益率向上に直結させます。- 製販一体によるスピーディな商品開発と海外展開全国の飲食店から日々寄せられる「現場の声」と、明和製作所の高度な製造技術を直接結びつけることで、市場の潜在的な課題を解決する高付加価値なオリジナル厨房機器の開発を加速します。米国向け圧力容器を皮切りに、両社のリソースを掛け合わせた新たな市場・商材の開拓も推進してまいります。- ラインナップ拡充とクロスセル大成機械工業の製麺機をはじめとする省力化機器を、テンポスグループの全国販売網を通じて展開することで、ラーメン店等の顧客に対する提案力を飛躍的に高めます。

明和製作所を完全子会社として迎え入れることで、製造・販売・開発における経営資源の最適配分が可能となり、グループ全体の企業価値向上を実現できるものと確信しております。

圧力寸胴・無煙ロースター 主力商品をつくるパートナーが、グループの一員に

明和製作所は1962年(昭和37年)創業、大阪に拠点を置く厨房機器メーカーです。創業以来培ってきた精密板金加工と溶接技術を強みに、最新鋭の加工設備と自動化ラインを備え、徹底した生産管理体制のもとで高品質な製品を安定的に供給してきました。

同社は現在、テンポスグループのキッチンテクノにおける仕入額の約20%を占める重要な製造パートナーです。なかでも、以下の主力商品の製造を担っています。

圧力寸胴

ラーメン店をはじめ、長時間の煮込みを必要とする業態にとって、調理時間とガス代を大きく圧縮する存在です。スープづくりに半日かかっていた工程を数時間に短縮できることもあり、人手不足の現場で「なくてはならない一台」として支持されています。

焼肉無煙ロースター

焼肉店にとって、煙の処理は店づくりそのものを左右する課題です。無煙ロースターは店内環境を快適に保つだけでなく、換気設備への負担を軽減し、ダクト清掃や設備投資のコストにも直結します。

これらの製品づくりを長年支えてきたのが、ほかでもない明和製作所でした。グループの主力商材を、グループの一員が誇りを持って製造する。今回の株式交換は、その関係を正式なかたちにするものです。

加えて同社は、米国市場向けの圧力容器3機種の開発・試作販売をすでに完了しており、年間50台規模の販売を計画しています。日本の厨房技術を海外へ届けていく足がかりとなる、確かな技術力です。

製麺機 大成機械工業が支える「自家製麺」というこだわり

明和製作所の完全子会社である大成機械工業株式会社は、小型製麺機の専業メーカーとして長年の実績を持つ会社です。「自分の店の麺は自分でつくりたい」。そう考えるラーメン店オーナーや飲食店のこだわりに、長きにわたって応えてきました。

ラーメン業界では近年、自家製麺への回帰が一つの潮流となっています。スープと麺の相性を一から設計したい、季節や気候に合わせて加水率を調整したい、他店との差別化を図りたい。そうしたニーズに、製麺機メーカーとしての知見と小回りで応えてきたのが大成機械工業です。今後はテンポスグループの全国販売網を通じて、より多くの飲食店にその技術を届けてまいります。

なお本株式交換は、2026年4月期の当社業績への影響はありません。2027年4月期の業績見通しは、本株式交換の内容を踏まえて改めて公表する予定です。

会社概要

適時開示公告 :https://tenpos.co.jp/ir/news/pdf/20260415.pdf株式会社テンポスホールディングス

代表取締役社長：森下 篤史

所在地：東京都大田区東蒲田2-30-17

証券コード：2751（東証スタンダード）

https://www.tenpos.co.jp/

キッチンテクノ株式会社

代表取締役社長：森下和光

所在地：東京都新宿区戸山3丁目15-1 日本駐車ビル1F

https://www.kitchen-t.co.jp/

株式会社明和製作所

代表取締役：下條 聡哉

所在地：大阪市此花区北港1丁目3-48

https://www.meiwa-ss.jp/

株式会社大成機械工業

代表取締役：下條 聡哉

所在地：大阪市此花区北港1丁目3番48号 4階

https://taisei-inc.jp/