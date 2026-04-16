【GW開催】2026年新作浴衣の試着ができる！ネットショップ「京都きもの町」の実店舗イベント「きもの掘り出し市」が5月1日～3日開催。有松絞りのお仕立て会も同時開催

豊彩株式会社

和装通販京都きもの町（有限会社京都きもの町／本社：豊彩株式会社、代表取締役：久保村一文）は、2026年5月1日（金）から3日（日）の3日間、本社別館（京都市下京区）にて実店舗販売イベント「きもの掘り出し市」を開催します。 本イベントは、普段はオンライン中心で展開している同社の商品を実際に手に取り、その場で購入できる特別な機会です。リリースされたばかりの2026年新作オリジナル浴衣を「リリース記念10％OFF」で販売するほか、貴重な「有松絞り」のお仕立て承り会など、夏に向けた目玉企画をご用意。サイズの試着やスタッフへのコーディネート相談も可能なため、着物初心者の方でも安心して夏支度を楽しんでいただけます。

■イベント情報

開催期間 ：2026年5月1日（金）～5月3日（日）

店舗 ：FRESCO 2階 豊彩別館

住所 ：〒600-8104 京都府京都市下京区五条通り高倉西入ル万寿寺町150 2階

アクセス ：

・京都市営地下鉄「五条駅」1番出口から徒歩5分

・京阪電鉄「清水五条駅」3番出口から西へ徒歩8分

・市バスJR京都駅から 5番・26番・101番のバス乗車「烏丸五条バス停」下車 五条通り東へ徒歩5分

営業時間 ：10：00～17：00 ※最終日は16：30閉店

特設ページ：https://blog.kimonomachi.co.jp/information/event-information/33658/

きもの掘り出し市について

「きもの掘り出し市」は、京都きもの町の本社（着物総合プロデュース企業・豊彩）が開催する和装用品の特別販売イベントです。通常「京都きもの町」の商品はすべて外部倉庫で管理されているため、ご購入前に実物をご覧いただく機会はほとんどありません。本イベントでは期間中に限り、商品の実物を直接手に取り、試着・購入いただけます。

会場で接客を行うのは、普段京都きもの町を運営しているスタッフたちです。私たちは、本イベントについて、お客様の声を直接伺える貴重な機会と考えております。

詳細を見る :https://blog.kimonomachi.co.jp/information/event-information/33658/[動画: https://www.youtube.com/watch?v=xtFV38zlxs8 ]

※本動画に使用された会場店内は旧会場です。

【着物初心者さんも安心！お気軽にご来店ください】

「自分に合うサイズが分からない」「どんな帯を合わせたらいいか不安…」という着物初心者の方も大歓迎です！ 会場では実際に浴衣のサイズ試着ができ、着物に詳しいスタッフが帯や小物とのコーディネートを丁寧にご提案します。さらに、ご購入後も安心してお召しいただけるよう、着付けのレシピや動画のQRコードもプレゼント。事前予約不要でどなたでも気軽にお立ち寄りいただける、アットホームなイベントです。

来場者特典

目玉企画

- 和装でのご来店特典：お着物や浴衣でご来店いただき、お買い物をされたお客様には「柄半衿」をプレゼント！- お買い物特典：5,000円以上ご購入いただいたお客様は、レース足袋や髪飾りが当たる「ガチャガチャ」にご参加いただけます。- 着付けレシピ配布（帯結びや帯揚げ、帯締めの結び方をまとめたペーパー約20種類）- 「着物丸洗いクリーニング（お持ち込み）」の受付（※受け取りのみ）：衣替えの季節のお手入れにぜひご利用ください。【10％OFF】2026年新作浴衣のご試着＆販売

リリースされたばかりの2026年新作浴衣（レディース・メンズ・女の子）を、会場限定「リリース記念10％OFF」でお買い求めいただけます。大人気の「2wayカシュクールワンピース浴衣」をはじめ、綿浴衣や高機能ポリエステル浴衣など、注目のラインナップをご用意。サイズ感や生地の質感を直接お確かめいただけます。

2026年浴衣 NEW LOOK :https://www.kimonomachi.co.jp/site/look/2026ss/夏に間に合う！「有松絞り浴衣」お仕立て承り会

今年の夏は、一生モノの有松絞り浴衣でお出かけしてみませんか？会場には貴重な有松絞りの反物や、仕立て上がり品がずらりと並びます。直接お手に取ってご覧いただけるだけでなく、お仕立てのオーダーを承ります。（ご予約優先ですが、ご予約なしでも大歓迎です）

お仕立てにかかる費用（国内手縫いや海外縫製など）や必要な加工についても、わかりやすく明朗にご説明し、ご納得いただいてからお申し込みいただけます。

店頭にて販売する京都きもの町アイテム

2026年新作オリジナル女性浴衣全般有松絞り 反物仕立て上がり絞り浴衣

2026年新作オリジナル簡単着付け浴衣

メンズ浴衣

女の子浴衣

夏の履物

髪飾りや夏小物

夏の着付小物

レースアイテム

掘り出し物に出会える！リサイクル着物＆B品訳あり品セール

KIMONOMACHIオリジナル京袋帯帯周りの洒落物

ネットではお取り扱いのないアイテムも多数ご用意しています。

毎回大人気のリサイクル着物やB品・訳あり品セールも開催いたします。欲しかったあの柄や、終売となってしまったオリジナルデザインのレアなアイテムに出会えるかもしれません。リサイクル着物は一点ものが多いため、まさに一期一会の宝探し。ぜひお早めにチェックして、あなただけのお気に入りを見つけてください。

気になるアイテムを会場でチェック！商品リクエストサービスについて

会場スペースの都合上、店頭で展示できる商品は一部のみとなります。しかし、「オンラインショップで見たあの商品の質感を直接確かめてから買いたい」というお客様のために、事前にお申し込みいただける「商品リクエストサービス」をご用意しております。

在庫がある商品は外部倉庫よりお取り寄せのうえ、イベント当日に会場で実際にお手に取ってご確認いただけます。

【お申し込みの3ステップ】

ステップ1：商品ページで商品番号を確認

きもの町公式オンラインショップ(https://www.kimonomachi.co.jp/)にて、ご希望商品の商品番号（数字6ケタ）をご確認ください。

※ご用意できる商品は、1組様につき最大5個までとなります。ご希望のサイズもご記載いただけますとスムーズです。

ステップ2：イベント開催週の「月曜日」までにご連絡

イベント開催週の月曜日までに、お電話またはメールでお問い合わせください。お申し込みの際は、「お名前」「ご連絡先」「イベント期間中のご希望来店日時」をお伝えください。

お電話：075-354-8511

メール：info@kimonomachi.com

お問合せフォームはこちら(https://www.kimonomachi.co.jp/f/contact_us)

ステップ3：イベント当日に会場で確認

在庫がございましたらお取り寄せを行い、ご指定の日時に会場にてご用意してお待ちしております。

お取り寄せ期限：【4月27日（月）まで】

京都きもの町とは

京都発の和装オンラインストアであり、自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売しています。「ワンピース感覚で着る普段着キモノ」をコンセプトに掲げ、特別な日だけでなく、カフェやショッピングなど日常の外出シーンで、洋服のように和装を気軽に楽しめるライフスタイルを提案しています。

和装のハードルを下げる、充実の初心者サポート

「着付けが難しい」「お手入れが大変」「自分に合うサイズがない」といった和装へのハードルを下げる商品開発に注力しています。お家で洗える素材の商品や、初心者でも簡単に着られるセパレートタイプやワンピースタイプの浴衣、さらに小柄な方からふくよかな方まで対応する幅広いサイズ展開（S～4Lなど）を実現。プロが厳選したコーディネートセットの提案や、公式ブログ・YouTubeを通じた着付け動画の発信も行い、初めての方でも安心してお洒落を楽しめるよう全力でサポートしています。

長年愛される、こだわりのオリジナルデザイン

15年以上にわたり、スタッフの想いやお客様のリアルな声を反映させながら、京都の図案工房などと協力して一つひとつ丁寧にオリジナルデザインを制作し続けています。伝統的な和の趣とモダンな洋のテイストを融合させた洗練されたアイテムは、国内外問わず幅広い世代から支持されており、メディアへの衣装提供実績も多数ございます。

ブランドSNS

京都きもの町ではキモノライフを応援する様々な情報を発信しています。

Instagram ：https://www.instagram.com/kyoto_kimonomachi/

X：https://x.com/kimonomachi

youtube：https://www.youtube.com/@kimonomachi

WEAR：https://wear.jp/kimonomachi/

きもの町スタッフブログ：https://blog.kimonomachi.co.jp/

■「きもの掘り出し市」イベント情報

開催期間 ：2026年5月1日（金）～5月3日（日）

店舗 ：FRESCO 2階 豊彩別館

住所 ：〒600-8104 京都府京都市下京区五条通り高倉西入ル万寿寺町150 2階

アクセス ：

・京都市営地下鉄「五条駅」1番出口から徒歩5分

・京阪電鉄「清水五条駅」3番出口から西へ徒歩8分

・市バスJR京都駅から 5番・26番・101番のバス乗車「烏丸五条バス停」下車 五条通り東へ徒歩5分

営業時間 ：10：00～17：00 ※最終日は16：30閉店

特設ページ：https://blog.kimonomachi.co.jp/information/event-information/33658/

豊彩株式会社（和装通販ショップ京都きもの町）

代表者： 久保村一文

所在地： 京都府京都市下京区高倉通五条上る亀屋町164番地

事業内容：自社オリジナルブランド「KIMONOMACHI」として、着物や浴衣などオリジナル商品開発、販売



本社URL：https://www.hosai.jp/

きもの町公式オンラインストアURL：https://www.kimonomachi.co.jp/

きもの町衣装協力実績：https://blog.kimonomachi.co.jp/category/information/media_coverage/



本件に関するお問合せは下記よりお問合せ願います。

TEL:075-354-8511

E-mail:info@kimonomachi.com

きもの掘り出し市詳細情報 :https://blog.kimonomachi.co.jp/information/event-information/33658/