シリーズ最新作『プロ野球スピリッツ2026』 7月16日（木）に発売決定！本日4月16日（木）から予約受付を開始

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、「プロ野球スピリッツ」シリーズ最新作となる『プロ野球スピリッツ2026』（PlayStation(R)5、Steam(R)）を7月16日（木）に世界200以上の国・地域で発売することをお知らせします。また、本日4月16日（木）から予約受付を開始しました。

本作には、世界が熱狂した「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」モードを早くも搭載！

大谷翔平選手をはじめ、アーロン・ジャッジ選手、ロナルド・アクーニャJr.選手、フアン・ソト選手、ブラディミール・ゲレーロJr.選手、ランディ・アロサレーナ選手、イ・ジョンフ選手らスーパースターが所属する各国代表が実名で登場します。

さらに、決勝の舞台となったスタジアム「ローンデポ・パーク(TM)」もゲーム内に初めて忠実に再現！次世代野球エンジン「eBaseball(TM) Engine」が生み出す国際舞台ならではのあの熱狂や興奮、張り詰めた緊張感を『プロ野球スピリッツ2026』で体験できます。

さらに、過去の「WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」で優勝した歴代日本代表チームも特別収録！

勝利の栄光や記憶に残る名シーンを残してきた日本代表を『プロスピ2026』で楽しめます。

そのほかにも、シリーズおなじみの「対戦」や「ペナントレース」のほか、監督になって甲子園優勝を目指す「白球のキセキ」などシリーズ最大級のボリュームとなります。

※一部国・地域では発売されません

※「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」モードは一部国・地域では搭載されません

ティザートレーラー：https://youtu.be/tEvx-Hh1GhM

公式サイト：https://www.konami.com/games/prospi/2026/jp/ja/

「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」モード

家庭用ゲーム機の「プロスピ」シリーズとしては17年ぶりの収録となる、「World Baseball Classic(TM)」を舞台としたモード。現実と同様に各プールでの予選、そして一発勝負のトーナメントを勝ち抜き、頂点を目指します。

自分で編成した代表チームや過去の侍ジャパンチーム、オリジナル選手で編成したチームなど、多彩な遊び方で「World Baseball Classic(TM)」を楽しむことができます。

さらに、現実の試合シチュエーションを再現してプレーできるシナリオモードでは、決勝までの全47試合を収録。

2026年プロ野球の最新選手データを搭載！

注目の新人や新外国人、海外から復帰した選手なども収録！

FAによる移籍やトレード、現役ドラフト実施による12球団間の移籍など最新情報も反映しています。

球場で見るような打球の軌道、選手たちの必死な動作、歓喜を爆発させる大観衆、ライブ感あふれる滑らかな実況解説。次世代のビジュアルを支えているのは「Unreal(R) Engine」。圧倒的な表現力でスタジアムや選手たちの存在感を際立たせます。

※最新データは無料でアップデート配信予定

※都合により一部選手は収録されておりません

「現役ドラフト」や「DH制高校野球」にも対応！

◆「ペナントレース」

今作では「現役ドラフト」(※)ルールを導入。シーズン終了後に新たな戦力を加え、チームの活性化を図ろう。

2026年シーズンから加わった新人などの新たなメンバーでペナントレースを戦いましょう！

※現役ドラフト・・・各球団に所属する出場機会が少ない選手を必ずひとりは移籍させて活性化を図る制度

◆「白球のキセキ」

高校野球の監督となって全国制覇を目指す「白球のキセキ」にもDH制が導入！

もちろん、「先発兼DHルール」にも対応。

監督として「戦術試合」で戦ったり、チームを操作してアクションで戦う「チームプレイ」、

ひとりの選手になりきって戦う「フィールドプレイ」など、さまざまなプレースタイルで新世代の高校野球を楽しもう！

ゲームモードはシリーズ最大級のボリュームに！多彩なモードで野球を楽しもう！

そのほかにも、様々なゲームモードはシリーズ最大級のボリューム！

■プロ野球スピリッツ2026内モード

対戦

ペナントレース

スタープレイヤー

白球のキセキ

スピリッツ

チャンピオンシップ※

プロ野球速報プレイ

グランプリ

ホームラン競争

チームエディット

エディットシェア

その他

■2026 World Baseball Classic(TM)内モード

2026 World Baseball Classic(TM)

SCENARIO 2026

■eBaseball(TM): PRO SPIRIT内モード

WORLD CHAMPIONSHIP※

※PS5(R)：PlayStation(R)Plus(PS Plus)への加入が必要です（有料）

※ゲーム画面は開発中のものです。

早期購入特典

早期購入特典では、侍ジャパン2026「大谷翔平」使用権のほか、期間・用途限定パワスピポイント(プロスピ2026コース or プロスピAコース or パワプロアプリコースどれかを選択)が特典としてついてきます。

・プロスピ2026コース：海外移籍選手1名ランダム配布

・プロスピAコース：Sランク 自チーム契約書×1

・パワプロアプリコース：SRガチャ券×1

※侍ジャパン2026 「大谷翔平」使用権はゲーム内のプロスピショップからでも入手可能です

※2026年12月31日(木) 23:59までにご購入いただいたお客様が対象となります

前作購入者限定 予約購入30%OFFキャンペーン

前作の『プロ野球スピリッツ2024-2025』をご購入いただいたお客様への感謝の気持ちを込めて、最新作『プロ野球スピリッツ2026』ダウンロード版の予約購入（プレオーダー）限定で30%OFFにてお買い求めいただけるキャンペーンを実施します。

※本キャンペーンは『プロ野球スピリッツ2024-2025』購入者のみが対象となります

※予約購入期間中のみ有効です

『プロ野球スピリッツ2026』

「プロ野球スピリッツ」シリーズの最新作。プロ野球の最新選手データを搭載。

「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC(TM)」で激戦を戦い抜いた侍ジャパン、そしてベネズエラ代表やアメリカ代表チームの選手たちも登場します。さらに、過去大会の歴代優勝日本代表も収録！

次世代の野球エンジン「eBaseball(TM) Engine」を搭載し、選手たちの多彩なモーションだけでなく、立体音響で表現された臨場感あふれるサウンドや滑らかな実況を演出し、さらなる没入感を生み出します。

タイトル情報

タイトル：プロ野球スピリッツ2026

メーカー：KONAMI

配信日：2026年7月16日

ジャンル：野球・育成

プレー人数：1～4人(オンライン時1～2人)

対応機種：PlayStation(R)5、Steam(R)

CEROレーティング：A

メーカー希望小売価格：通常版 (パッケージ・ダウンロード) 8,778円（税込）

デジタルデラックス版 (ダウンロード) 10,978円（税込）

※Steam(R)はダウンロード専売となります。

著作権表記：一般社団法人日本野球機構承認 (C)2026 SAMURAI JAPAN

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日本プロ野球名球会公認 日本プロ野球OBクラブ公認 プロ野球フランチャイズ球場公認

ゲーム内に再現された球場内看板は、原則として2025年度プロ野球公式戦のデータを基に制作しています。

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