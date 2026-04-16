『ぼくのレストランII』で『2026年サンリオキャラクター大賞』の期間限定コラボを開始！

株式会社enish

株式会社enish（本社：東京都港区、代表取締役社長：安徳 孝平、以下enish）が提供する大人気レストラン経営シミュレーションゲーム『ぼくのレストランII』は、株式会社サンリオ（本社：東京都品川区、以下サンリオ）が主催する「2026年サンリオキャラクター大賞」とのコラボレーションが2026年4月9日（木）より開催中です。

■『ぼくのレストランII』×「2026年サンリオキャラクター大賞」 コラボ概要

・投票で上位に入賞したキャラクターは後日コラボアイテムとして登場予定！

今回のコラボレーションでは、『ぼくのレストランII』内の「2026年サンリオキャラクター大賞投票コード付き復刻ショップ」にて対象パックをご購入いただくと「投票コード」を入手することができます。投票コードを使用することで「2026年サンリオキャラクター大賞」へ投票が可能となります。お気に入りのキャラクターを応援しましょう。

＜2026年サンリオキャラクター大賞投票コード付き復刻ショップ＞

開催期間：2026-04-09（木） ～ 2026-05-24（日）※予定

『ぼくのレストランII』×『サンリオキャラクターズ』の限定アイテムが入手できるショップが登場します。

詳細はアプリ内のキャンペーンページをご参照ください。

復刻★キティアイスと日焼け肌水着 2026ver復刻★夏を楽しむシナモロールの水着 2026ver復刻★夏を楽しむマイメロディの水着 2026ver

■『ぼくのレストランII』ゲーム概要

『ぼくのレストランII』は、ソーシャルゲーム黎明期にあたる2010年7月に配信開始以降、10年以上もの長きに渡り、GREE、mixi、mobageなどのSNSで約400万人のお客様にお楽しみいただいているレストラン経営シミュレーションゲームの決定版です。

【アプリ名】：ぼくのレストランII

【ジャンル】：レストラン経営シミュレーションゲーム

【アクセス方法】：http://www.bkrs.jp/

対応プラットホーム：

GREE、mixi、mobage、ハンゲーム、Ameba、ヤマダゲーム、コロプラ、Vポイントゲームパーク、ゲソてん、DMM、LINE（※）ご利用には上記プラットフォームへの会員登録が必要です。

【対応端末】

iPhone、Android(TM)、フィーチャーフォン（一部機種を除く）の各キャリアの端末において、Flash Lite1.1以上が利用できる端末に対応しております。

【スマートフォン推奨環境】

・iOS 13.0 以上（タブレット、touchは推奨外）

・Android 8.0 以上（タブレットは推奨外）

【利用料金】：基本プレイ無料／アイテム課金制

【著作権表記】：(C) enish,inc.

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. G670027

■株式会社enish（エニッシュ）

http://www.enish.com

enishでは、Link with Funというスローガンのもと、「世界中にenishファンを作り出す」ことをミッションとして掲げ、より多くのお客様に楽しんでいただけるよう魅力的なサービスの提供に取り組んでまいります。

所在地：東京都港区六本木6-1-20 六本木電気ビルディング 4F

設立：2009年2月24日

代表取締役社長：安徳 孝平

事業内容：ゲームアプリの企画・開発・運営

[本件に関するお問い合わせ先]

株式会社enish 広報担当

E-Mail: pr@enish.com

※ enish、enishロゴは株式会社enishの商標または登録商標です。その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

※ プレスリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。