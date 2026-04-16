【二次会景品 専門店】景品購入からビンゴ進行まで完全ワンストップ！スマホ完結の無料ビンゴツール「アネットビンゴ」と連動し、結婚式二次会・歓迎会の幹事負担を劇的削減

株式会社アネット

春の歓迎会・社内イベントや結婚式二次会に！「二次会景品」の専門店であるアネットライブ(https://anetlive.com)（運営：株式会社アネット、本社：東京都台東区西浅草）は、専用アプリ不要で最大300名まで参加できる無料オンラインビンゴツール『アネットビンゴ』と、当サイトで販売する「二次会景品セット」の完全連動サービスの提供を開始いたしました。イベント幹事様の負担を劇的に削減し、参加者の満足度を最大化する新しいイベント運営スタイルを提案します。

二次会景品とアネットビンゴが自動連携

■ 開発の背景：イベント幹事様の「3つの負担」をゼロに

春の歓迎会や社内キックオフ、そして結婚式二次会など、イベントを盛り上げるために欠かせない「ビンゴ大会」。しかし、裏方である幹事様には大きな負担がかかっていました。

準備の負担： 予算に合わせた景品選びと買い出し

当日の負担： 重い景品やビンゴマシーンの持ち込み、紙のカード配布

進行の負担： 当選者への景品受け渡しと後処理

アネットライブは「二次会景品」のプロフェッショナルとして、これらの課題をITの力で一気に解決するため、自社開発の無料ツール『アネットビンゴ』と景品販売システムをシームレスに連携させました。

■ 新サービス「アネットビンゴ×景品連携」の3つの特徴

1. 購入した景品データがビンゴ画面に自動連動

アネットライブ(https://anetlive.com)のサイトで購入した景品セット（現物・デジタル景品）が、ビンゴツールの当選画面に自動で表示されます。当選者はその場でデジタル景品をスマホで受け取ることができ、紙の目録を渡し忘れるといったトラブルも防ぎます。「景品を買って終わり」ではなく、当日のスムーズな進行までサポートします。

2. アプリインストール不要！最大300名がスマホで即参加

参加者は会場のスクリーン等に映し出されたQRコードをスマホで読み込むだけ。面倒なアプリのダウンロードや事前登録は一切不要で、参加者のスマホがそのままデジタルのビンゴカードに早変わりします。

3. 予算や目玉で選べる「タイパ最高」の景品セット

神戸牛・国産うなぎや最新家電といった「会場が沸く目玉景品」から、クスッと笑える「おもしろ景品」まで、プロが絶妙なバランスで組み合わせた二次会景品セットを豊富にご用意しています。「予算〇万円」「目玉はコレ」と選ぶだけで、イベントの準備が完了します。

■ ご利用の流れ（驚くほどカンタンな3ステップ）

景品を購入： アネットライブで予算に合った「二次会景品セット」を購入。

QRコードを共有： イベント当日、発行されたQRコードを参加者に読み込んでもらいビンゴスタート。

スマホで完結： デジタルルーレットで抽選。当選した景品データは参加者のスマホへ直接送信されるため、幹事様から手渡しする手間も省けます。

■ ネット購入の不安を払拭！YouTubeライブコマースでの取り組み

「ネットで景品を買うと、実際のサイズ感や見栄えが不安…」という幹事様の声にお応えし、アネットライブでは公式YouTubeチャンネル（登録者数10万人突破）にてライブコマースを定期配信しています。実際の景品パネルの大きさや商品の魅力を動画で詳しく解説し、納得してご購入いただける体制を整えています。

■ アネットライブについて

アネットライブは、結婚式二次会・歓送迎会・社内イベントなどの「景品」に特化したオンラインショップです。「イベントを最高に盛り上げ、幹事様を最高にラクにする」をモットーに、時代に合わせたサービスを展開してまいります。

・二次会景品・ビンゴ景品アネットライブ 公式サイト：https://anetlive.com

・無料ビンゴツール「アネットビンゴ」詳細：https://bingo.anetlive.com

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/user/anetproduction

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社アネット

担当者：岡本 美智子

Email：info@anet-web.com

電話番号：03-5830-1315