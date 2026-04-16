Sasuke Financial Lab株式会社運営の総合保険サイト「しっかり保険、ちゃんと節約。」が「2026年度 しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」を公開
Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆、以下「当社」）は、保険比較・FPに無料相談できる総合保険サイト「しっかり保険、ちゃんと節約。（https://www.navinavi-hoken.com/(https://www.navinavi-hoken.com/)）」にて、1年間の申込件数をもとに14部門の人気生命保険商品を選定した「2026年度 しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」の特設ページを公開しました。
この度公開した「2026年度 しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」は、「しっかり保険、ちゃんと節約。」サイト内の下記ページよりご確認いただけます。
保険グランプリ特設ページはこちら :
https://www.navinavi-hoken.com/grand-prix
「しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」について[表: https://prtimes.jp/data/corp/27965/table/258_1_5da7f31f65b5e0734761dbe93766770a.jpg?v=202604160251 ]
グランプリ部門別 1位受賞商品- 医療保険 部門
はなさく生命 はなさく医療
- がん保険 部門
はなさく生命 はなさくがん保険
- 女性保険 部門
はなさく生命 女性のためのはなさく医療
- 貯蓄性のある医療保険 部門
メディケア生命 新メディフィット リターン
- 持病のある方向け死亡保険 部門
はなさく生命 かんたん告知はなさく定期
- 持病のある方向け医療保険 部門
メディケア生命 新メディフィットRe(リリーフ) Bプラン(24)
- 就業不能保険 部門
SBI生命 働く人のたより
- 定期保険 部門
ライフネット生命 かぞくへの保険
- 終身保険 部門
オリックス生命 終身保険ライズ
- 収入保障保険 部門
FWD生命保険株式会社 FWD収入保障〈Web専用〉
- 三大疾病保険 部門
はなさく生命 はなさく一時金
- 一時払終身保険（円建て・外貨建て）部門
マニュライフ生命保険株式会社 未来を楽しむ終身保険
- 変額保険 部門
アクサ生命保険株式会社 アクサの「資産形成」の変額保険 ユニット・リンク
- 外貨建終身保険 部門
マニュライフ生命保険株式会社 未来を楽しむ終身保険
保険グランプリ特設ページはこちら :
https://www.navinavi-hoken.com/grand-prix
▎Sasuke Financial Lab株式会社について
▶ 企業ホームページ：https://sasukefinlab.com/
▶ コのほけん！：https://konohoken.com/
▶ しっかり保険、ちゃんと節約。：https://www.navinavi-hoken.com/
▶ 保険比較ライフィ：https://lify.jp/
▶ 法人保険比較ライフィ：https://kigyo-zaimu.jp/
当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。
▎会社概要
会社名：Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）
本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内
設立：2016年3月
代表者：代表取締役 松井 清隆
事業内容：デジタル保険代理店事業、保険業界向けDX・マーケティング支援事業
「コのほけん！」：https://konohoken.com/
「しっかり保険、ちゃんと節約。」：https://www.navinavi-hoken.com/
「保険比較ライフィ」：https://lify.jp/
「法人保険比較ライフィ」：https://kigyo-zaimu.jp/
▎公式SNS
- X（旧Twitter）
コのほけん！ https://twitter.com/konohoken/
SasukeFinancialLab株式会社 https://twitter.com/sasukefinlab/
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