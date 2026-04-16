Sasuke Financial Lab株式会社運営の総合保険サイト「しっかり保険、ちゃんと節約。」が「2026年度 しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」を公開

Sasuke Financial Lab株式会社

Sasuke Financial Lab株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：松井 清隆、以下「当社」）は、保険比較・FPに無料相談できる総合保険サイト「しっかり保険、ちゃんと節約。（https://www.navinavi-hoken.com/(https://www.navinavi-hoken.com/)）」にて、1年間の申込件数をもとに14部門の人気生命保険商品を選定した「2026年度 しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」の特設ページを公開しました。

この度公開した「2026年度 しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」は、「しっかり保険、ちゃんと節約。」サイト内の下記ページよりご確認いただけます。

「しっかり保険、ちゃんと節約。グランプリ」について

グランプリ部門別 1位受賞商品

保険グランプリ特設ページはこちら :https://www.navinavi-hoken.com/grand-prix[表: https://prtimes.jp/data/corp/27965/table/258_1_5da7f31f65b5e0734761dbe93766770a.jpg?v=202604160251 ]- 医療保険 部門はなさく生命 はなさく医療- がん保険 部門はなさく生命 はなさくがん保険- 女性保険 部門はなさく生命 女性のためのはなさく医療- 貯蓄性のある医療保険 部門メディケア生命 新メディフィット リターン- 持病のある方向け死亡保険 部門はなさく生命 かんたん告知はなさく定期- 持病のある方向け医療保険 部門メディケア生命 新メディフィットRe(リリーフ) Bプラン(24)- 就業不能保険 部門SBI生命 働く人のたより- 定期保険 部門ライフネット生命 かぞくへの保険- 終身保険 部門オリックス生命 終身保険ライズ- 収入保障保険 部門FWD生命保険株式会社 FWD収入保障〈Web専用〉- 三大疾病保険 部門はなさく生命 はなさく一時金- 一時払終身保険（円建て・外貨建て）部門マニュライフ生命保険株式会社 未来を楽しむ終身保険- 変額保険 部門アクサ生命保険株式会社 アクサの「資産形成」の変額保険 ユニット・リンク- 外貨建終身保険 部門マニュライフ生命保険株式会社 未来を楽しむ終身保険保険グランプリ特設ページはこちら :https://www.navinavi-hoken.com/grand-prix

▎Sasuke Financial Lab株式会社について

▶ 企業ホームページ：https://sasukefinlab.com/

▶ コのほけん！：https://konohoken.com/

▶ しっかり保険、ちゃんと節約。：https://www.navinavi-hoken.com/

▶ 保険比較ライフィ：https://lify.jp/

▶ 法人保険比較ライフィ：https://kigyo-zaimu.jp/

当社は「自分に合った保険を、自分で選べる世界を。」をミッションに定め、デジタル保険代理店「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」の運営、またデジタル技術の活用が急速に進む保険業界向けにDX・マーケティング支援事業を展開しています。「コのほけん！」「しっかり保険、ちゃんと節約。」「保険比較ライフィ」「法人保険比較ライフィ」では、保険の見積り・比較・検討・申込まですべてをデジタル化し直感的に操作しやすく、イラストやインフォグラフィックスを取り入れることで、複雑で分かりづらいと思われがちな保険商品を見やすく、分かりやすく掲載しています。また、口コミや専門家のコメントも充実しており、インターネットがあれば時と場所を選ばず、保険を検討・申し込むことが可能です。

▎会社概要

会社名：Sasuke Financial Lab株式会社（https://sasukefinlab.com/）

本社所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル2階 FINOLAB内

設立：2016年3月

代表者：代表取締役 松井 清隆

事業内容：デジタル保険代理店事業、保険業界向けDX・マーケティング支援事業

「コのほけん！」：https://konohoken.com/

「しっかり保険、ちゃんと節約。」：https://www.navinavi-hoken.com/

「保険比較ライフィ」：https://lify.jp/

「法人保険比較ライフィ」：https://kigyo-zaimu.jp/



▎公式SNS

- X（旧Twitter）

コのほけん！ https://twitter.com/konohoken/

SasukeFinancialLab株式会社 https://twitter.com/sasukefinlab/

- Facebook

コのほけん！ https://www.facebook.com/konohoken.sasuke/

SasukeFinancialLab株式会社 https://www.facebook.com/sasukefinanciallab/

- Instagram

コのほけん！ラボ | 保険とお金の研究所 https://www.instagram.com/konohoken/

- YouTube

コのほけん！ラボ https://www.youtube.com/@konohokenlab

コのほけん！ https://www.youtube.com/@konohoken

SasukeFinancialLab株式会社 https://www.youtube.com/@sasukefinanciallab7613