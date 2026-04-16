期間中のTOTTEI来場者数が23万人を突破！大盛況のTOTTEI KOBE開港祭＆神戸バブルミが今週でフィナーレ

株式会社One Bright KOBE

株式会社One Bright KOBE（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長 渋谷 順）は、「GLION ARENA KOBE（ジーライオンアリーナ神戸）/ TOTTEI」の運営企業として、アリーナを基点としたまちづくり・地域活性化に取り組んでいます。

2026年3月20日（金・祝）から様々なイベントを開催してきた、TOTTEI開業1周年記念『TOTTEI KOBE開港祭 Supported by 神戸トヨペット(https://www.totteikobe.jp/event/article/21138)』開催約3週間で、TOTTEI来場者数が23万人を突破しましたことをお知らせします。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=n24cqfx0QBY ]

アジア初のイマーシブなバブルアート『KOBE BUBBLUMI（神戸バブルミ）2026(https://www.totteikobe.jp/event/article/21138)』が大好評なことに加え、神戸ストークス公式戦や『TOTTEI PARK FESTIVAL 2026』など野外音楽フェスなどとの相乗効果もあり、多数の方にご来場いただいています。

最終週も神戸ストークス、アウトドア体験イベントなどTOTTEIらしいイベントが開催

今週末、GLION ARENA KOBEでは神戸ストークスがレギュラーシーズン最後のホームゲーム(https://www.storks.jp/lp/game_20260418_20260419/)を戦います。TOTTEI PARKではキャンプファイヤーなどのアウトドア体験や古着・雑貨ブースなどで、チルアウトな時間を楽しむイベント『OSOTO FESTIVAL Vol.2(https://www.totteikobe.jp/event/article/25106)』が開催されます。また神戸初開催のウォーキングフェス『ワンダーウォーク神戸(https://wonderwalk.jp/kobe/)』のスタート・ゴール地点にもなっています。

『KOBE BUBBLUMI 2026』も日没後の点灯時に、神戸ストークスの地区優勝のお祝いとB2優勝に向けた応援のために、チームカラーのグリーン一色点灯を演出に盛り込みます。

そして18日（土）19:00から約5分間、メリケンパーク沖から打ちあげられる『神戸港ウィークエンド花火』では、TOTTEI開業1周年を記念したグリーン基調の花火の打ち上げも実施されます。

最終週もTOTTEIは多くの人で賑わいながら、開業1周年を華やかに締めくくります。

グルメ情報

現在開催中のTOTTEI開業1周年記念メニュー(https://www.totteikobe.jp/news/article/24273)や神戸ストークスコラボグルメ(https://www.totteikobe.jp/news/article/23874)の提供は、開港祭終了後も実施しています。まもなく第2弾のコラボノベルティも発表予定の神戸ストークスコラボカフェ(https://www.totteikobe.jp/event/article/24824)も5月末まで営業します。

KOBE BARスタンプラリー

神戸ストークスのチームカラーであるグリーンをテーマにしたオリジナルカクテルを提供中のバーを巡るデジタルスタンプラリー(https://www.totteikobe.jp/news/article/23625)も開催中。

バブルミ会場でチェックイン後、該当店舗2店舗以上を巡り、所定のアンケートに回答すると、「アリーナを推し色で染める！アリーナ点灯権」や「神戸ストークス選手サイン入りストーキーグッズ」をはじめ、「神戸をもっと好きになる、魅力満載の体験賞品」が抽選で当たります。