全室4Kプロジェクター設置の“時を忘れるホテル”「SABLIER by R HOTEL」が大阪・桜川に誕生。開業に先駆けて内覧会および試泊会を4/27（月）に開催！

株式会社R Hotels & Resorts Management

株式会社 R Hotels & Resorts Management（本社：東京都中央区、代表取締役 包 怡萱）は、大阪・桜川において、R HOTELの新たなホテルブランド「SABLIER by R HOTEL（サブリエ バイ アールホテル）」を2026年5月にグランドオープンいたします。

グランドオープンに先立ち、メディア関係者様およびインフルエンサーの皆様をご招待し、施設内覧会ならびに試泊会を実施いたします。

当日は、砂の映画館がコンセプトの客室や、4Kプロジェクターによる大画面シアター、ポップコーンサービスなど、当ホテルの世界観を存分にご体感いただけます。

※情報初出時に『プロジェクター投影サイズ全室100インチ』と記載しておりましたが、客室により投影サイズは異なります。訂正してお詫び申し上げます。

■メディア・インフルエンサー様向け 内覧会＆無料試泊会 概要

エントランスロゴ

【開催日程】 2026年4月27日（月）～ 4月28日（火）

（※内覧会は4月27日（月）のみ実施）

【開催時間】

◻︎内覧会：

4月27日（月）11:00 -16:00（最終受付15:00）

（※内覧のみをご希望の場合は、ご予約いただいた時間にお越しください。）

◻︎試泊会：

チェックイン：2026年4月27日（月）16:00 ～ 21:00

チェックアウト：2026年4月28日（火）11:00

【開催場所】 SABLIER by R HOTEL（大阪府大阪市浪速区立葉1丁目3-18）

【対象者】 メディア関係者様、インフルエンサー様（Instagram、YouTube、TikTok、Filmarks等で発信されている方）

【参加費】 無料（※現地までの交通費はご自身でのご負担をお願いいたします。）

【体験いただける内容】

・砂の映画館がデザインコンセプトの客室および館内施設のご見学

・全室完備のJMGO 4Kプロジェクターによる大画面シアター体験

・ポップコーン＆ソフトドリンクの無料サービス

・レコードの音色が流れるラウンジでのリラックスタイム

・当ホテルでのご宿泊体験（※試泊ご希望の場合）

【お申し込み方法】

ご参加をご希望の方は、専用フォームより必要事項をご入力の上、お申し込みください。

▶︎ 応募フォーム：https://docs.google.com/forms/SABLIER(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRtCaoH83b6bR9so4jVdIjKAjN_zQYQlpjbhbmiokyNMdWbg/viewform?usp=header)



【応募締切】

2026年4月21日（火）17:00まで

※試泊会に関して：お部屋数に限りがあるため、応募多数の場合はご案内できない場合がございます。あらかじめご了承ください。

※試泊会ご参加の方には、4月22日（水）までにメールにて詳細をご連絡いたします。

■SABLIER by R HOTELが提供する体験について

【コンセプト】時間を忘れる砂の映画館 -都会の喧騒を離れ、静かに時を刻む「砂時計（SABLIER）」-

都会の喧騒から離れ、砂時計の砂が落ちるように静かに流れる時間を楽しむための場所として誕生しました。「モロッコの砂漠から着想を得た内装」と「映画」をテーマに、心のリラクゼーションを提供します。一歩足を踏み入れると、モダンな美しさと砂漠の静寂を融合させたインテリアが、ゲストを非日常の世界へと誘います。

ラウンジ



【シネマ体験】全室シアタールーム！最大100インチのスクリーンで「映画の魔法」にかかる

SABLIERの最大の特徴は、全室に完備された4Kプロジェクターの圧倒的な映像体験です。高い評価を得るプロジェクターメーカーJMGO(https://jmgo.jp/)の4Kプロジェクター「N1S 4K」を標準装備。静寂に包まれた空間で、時間の流れを忘れ、映画の持つ魔法に包まれる特別なひとときをお過ごしいただけます。

全室4Kプロジェクター付き全室4Kプロジェクター付き



【サービス】映画体験をさらに盛り上げるポップコーン＆ソフトドリンクの無料サービス

映画館のようなワクワク感を存分にご体感いただくため、フロントにて宿泊者様向けに時間帯限定でポップコーンとソフトドリンクを無料でご提供するサービスを実施予定です。

フロント

【ラウンジ】音楽と砂時計。映画のプロと創り上げるラウンジ空間＆オリジナルグッズ

エントランスに隣接するラウンジには、レコードプレーヤーとMarshall（マーシャル）のスピーカーを設置。スタッフが日替わりでセレクトした名作映画のサウンドトラックが流れます。映画に関わる商品やオリジナルグッズも販売予定。さらに今後は、さまざまなクリエイターの方々や企業とのコラボレーションも予定しています。

ラウンジ：レコードプレーヤー＆スピーカー

【客室】 「砂の映画館」がコンセプト。非日常の余韻に浸る、ゆとりの客室空間

本ホテルの客室は、「砂の映画館」をコンセプトにした内装で統一されています。映画の世界観に浸ったあとも、静かで心ほどける時間が続くよう設計されており、非日常の余韻をそのまま滞在体験へとつなげます。

広さにゆとりを持たせた客室には、ゆったりとおくつろぎいただけるよう独立した洗面台とバスルームを備え、快適な滞在をサポート。さらに、美容ブランドとして人気の高い「ReFa（リファ(https://www.refa.net/)）」のヘアドライヤーを完備し、細部にまで快適さにこだわっています。

客室タイプは、一人旅からカップル、ご友人とのご滞在まで、用途に合わせて選べる5タイプ「スタンダードシングルルーム」、「スタンダードダブルルーム」、「スーペリアダブルルーム（クイーン）」、「スーペリアツインルーム」、「デラックスツインルーム」の5タイプをご用意しています。

※スタンダードシングルルームのみユニットバスとなります。

■ホテル概要

スタンダードダブル（2名）スーペリアダブルルーム〈クイーン〉（2名）スーペリアツインルーム（2名）デラックスツインルーム（4名）洗面台バスタブ／シャワー

【施設名】SABLIER by R HOTEL（サブリエ バイ アールホテル）

【開業日】2026年5月1日（金）（予定）

【所在地】〒556-0020 大阪府大阪市浪速区立葉１丁目３－１８

【アクセス】大阪メトロ 千日前線「桜川」駅 徒歩約7分

阪神電気鉄道 阪神なんば線「桜川」駅 徒歩約7分

南海電気鉄道 高野線「汐見橋」駅 徒歩約7分

南海電気鉄道 高野線「芦原町」駅 徒歩約8分

JR西日本 大阪環状線「芦原橋」駅 徒歩約10分

JR西日本 大和路線「JR難波」駅 徒歩約13分

【公式サイト】https://sablier.r-hotel.jp/

【公式予約サイト】https://r-hotel.jp/?tripla_booking_widget_open=facilities

【公式Instagram】https://www.instagram.com/sablier_osaka/

■R HOTELSとは

SABLIER by R HOTEL LogoR HOTELS ブランドロゴ

R HOTELSは、「つながり、感じるホテル」として、各地に新たな発見と深いつながりを提供するユニークな空間を展開しています。私たちのホテルでは、ただ宿泊するだけでなく、その地域の文化や伝統に触れ、心に響く体験を提供します。訪れるすべてのゲストにとって新しい発見がある場所として、R HOTELSのスタッフは各地の文化を深く理解し、ゲスト一人ひとりとのつながりを大切にしています。また、それぞれの施設は、エリアごとの特徴を取り入れたデザインを採用しています。現在、全国で14施設のホテル・旅館を運営しています。

R HOTELS 公式サイト: https://r-hotel.jp/

R Hotel & Resorts 公式サイト：https://rhotelsgroup.jp/ja