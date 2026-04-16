GMジャパン、「キャデラック リリック V」体感プレビューツアー開催！　“UNLEASH THE V POWER”

ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社

ゼネラルモーターズ・ジャパン株式会社（東京都品川区、代表取締役社長：若松 格、略称：GM ジャパン）は、2026年3月25日に国内デビューを飾った、キャデラック初のフル電動ハイパフォーマンスSUV「キャデラック リリック V」の魅力をいち早くご体感いただけるプレビューツアー「UNLEASH THE V POWER」を全国のキャデラック正規ディーラーネットワークにて、2026年4月18日（土）から6月14日（日）まで開催いたします。

ラグジュアリーEV「LYRIQ」に、キャデラックのハイパフォーマンスシリーズである“V”を冠した、キャデラック史上最速の高性能モデル「LYRIQ-V」が登場しました。右ハンドル仕様で、6月21日までの期間限定販売となる特別モデルです。「LYRIQ-V」から解き放たれる “V”のパワーをぜひ会場でご体感ください。

ご試乗は事前予約制ですので専用サイトからお申し込みをお願いします。皆さまのご来場を心よりお待ち申し上げております。

■キャンペーン概要

【名称】

「キャデラック リリック V」プレビューツアー「UNLEASH THE V POWER 」

【期間】

2026年4月18日（土）～6月14日（日）

【スケジュール】

[4/18（土）～19（日）]

キャデラック品川（東京都品川区）/ キャデラック北大阪（大阪府箕面市）

[5/16（土）～17（日）]

キャデラック東名横浜（東京都町田市）/ キャデラック大阪中央（大阪府大阪市）

[5/23（土）～24（日）]

キャデラック葛西（東京都江戸川区）/ キャデラック楠（愛知県名古屋市）

[5/30（土）～31（日）]

キャデラックさいたま南（埼玉県さいたま市）/キャデラック桜山（愛知県名古屋市）

[6/6（土）～7（日）]

キャデラックさいたま南（埼玉県さいたま市）/キャデラック桜山（愛知県名古屋市）

[6/13（土）～14（日）]

キャデラック仙台中央（宮城県仙台市）

【URL】

https://www.cadillacjapan.com/campaigns-events/lyriq-v-series-tour

【注意事項】

・ご試乗は事前予約制です。上記サイトの専用フォームからご予約をお願いいたします。

・ご試乗中の動画撮影等、SNSでの投稿はご遠慮ください。

・ご試乗および商談を含め、所要時間は約90分を予定しております。

「キャデラック リリック V」(https://www.cadillacjapan.com/electric/lyriq/v-series)について

「キャデラック リリック V」は、20年以上の歴史を持つキャデラックのパフォーマンス・サブブランド“Vシリーズ”初のフル電動SUVです。646PS(475kW) の最高出力と904Nmの最大トルクを誇り、クローズドコースでの「ヴェロシティマックス」モード時の0→96km/h加速は3.3秒を達成。最新EVとしての先進の技術と卓越したパフォーマンス、洗練されたラグジュアリーが融合した史上最速のキャデラックです。

販売は、予約注文による期間限定の受注生産方式で、受付は2026年6月21日まで。デリバリー開始は2027年初頭を予定しています。

日本導入モデルは、全車両が右ハンドル仕様、指定価格（税込）は18,900,000円です。