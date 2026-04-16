ヒルトン大阪開業40周年　40％割引特典付きのお得なプランを含む2つの記念宿泊プランを販売開始

大阪ヒルトン株式会社

【2026年4月16日】 ヒルトン大阪（大阪市北区 総支配人マーク・ミーニー）は、2026年9月10日（木）に開業40周年を迎えます。その記念すべき節目に、ヒルトン大阪の魅力を存分にご体験いただけるお得な宿泊プランと、より充実した家族でのホテルステイを叶える宿泊プランを新たに販売開始いたします。

■開業40周年記念 特別宿泊プラン40周年ロゴとヒルトン大阪外観

最低料金はそのままに、「40」にちなんだ嬉しい特典が盛り沢山の宿泊プランをご用意いたしました。ご滞在中、ホテル内のレストラン（※１）のご利用が40%割引となり、さらにお部屋のアップグレード

や40周年記念グッズのプレゼントもございます。ヒルトン大阪の美食をお楽しみになりたいお客様には、より一層魅力的にご利用いただけるプランです。

【開業40周年記念 特別宿泊プラン】販売概要

利用期間：2026年12月23日（水）まで 前日までに要予約

除外日は2026年4月25日（土）～５月6日（水）、8月11日（火）～8月16日（日）

特典：

１.ヒルトンルームからデラックスルームへの無料アップグレード確約

２.ホテル内レストラン利用40％割引（割引対象はこちらのプランでご宿泊の方のみ）

〈対象メニュー〉

【Folk Kitchen（フォルク キッチン）】 アラカルトメニュー、ランチビュッフェ、ディナービュッフェ

【CENTRUM（セントラム）】アラカルトメニュー

【MYPLACE（マイプレイス）】アラカルトメニュー

【ドリンク】上記の3レストランにおいて、１つ50,000円以下のドリンクメニュー

３.40周年記念グッズ

➃22階リラクゼーションサロン利用40%割引

〈対象メニュー〉

エイジング美肌フェイシャル 90分

アロマリラクゼーション 90分

スウェーデン式リラクゼーション 90分

料金：日により変動いたします。公式ウェブサイトよりご確認ください。

ご予約：https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/12066

Tel：06-6347-7111 （代表）

（※１）滞在期間中、割引料金でご利用いただけるレストランメニューの数に上限はありませんが、以下のメニューは割引対象外です。

【Folk Kitchen（フォルク キッチン）】朝食ビュッフェ、スイーツビュッフェ

【CENTRUM（セントラム）】コースメニュー

【MYPLACE（マイプレイス）】アフタヌーンティーセット、テイクアウト商品

また、レストランおよびリラクゼーションサロンのご利用は、お客様ご自身による事前のご予約が必要となります。

宿泊プランを予約する :https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/12066

■ドリームファミリー宿泊プランドリームファミリー宿泊プランイメージキッズテントイメージ

家族で夢のような体験ができる宿泊プランが、開業40周年を記念してリニューアル。お子様が秘密基地のように遊べるキッズテントやお部屋の中で幻想的な星空気分をご満喫いただけるスタープロジェクターに加えて、お子様が身に着けていただくと、可愛らしさがいっそう引き立つキッズリュックをご用意いたしました。様々な特典が付いてくるキッズパスポートもお渡しし、家族全員で充実したホテルステイをお楽しみいただけます。

【ドリームファミリー宿泊プラン】販売概要

利用期間：2026年12月30日（水）まで 2日前までに要予約

特典：

１.エグゼクティブスイートルームに宿泊

２.エグゼクティブラウンジアクセス：朝食、アフタヌーンティー、イブニングカクテルなどを提供

３.キッズアメニティをお部屋にご用意

➃ドリームセット：お部屋の中にテントとスタープロジェクターをご用意

５.キッズリュック：ミニサイズのリュックの中にアメニティやグッズをご用意

６.キッズパスポート：ご予約時の大人の人数分をお渡しいたします。（再発行不可）

グッズがもらえる館内スタンプラリー/屋内プールのレンタルアイテムの貸し出し無料/ディナービュッフェお子様無料（ディナービュッフェを別料金でご利用の際、大人1名様に付き、11歳以下のお子様1名様が無料でお召し上がりいただけます。※各種割引プランや金券との併用不可。）/遊んで学べる子どものための博物館「キッズプラザ大阪」を別料金でご利用の方にオリジナルグッズをプレゼント※ホテルでのチケット販売および、グッズ交換は行っておりません。

料金：日により変動いたします。公式ウェブサイトよりご確認ください。

ご予約：https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/9826

Tel：06-6347-7111 （代表）

宿泊プランを予約する :https://osaka.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/9826

■開業40周年記念ロゴに込めた思い

ヒルトン大阪は、人が集まり、つながり、思い出が生まれる場所として、40年間変わらず街にあり、人々の時間と共に歩んでまいりました。「4」を支える柱はヒルトン大阪の外観をイメージし、大阪の中心で変わらず輝き続けるランドマークであることを表現しています。お客様や地域の方々へ、この40年間の感謝の思いと共に、これからも未来へと続いていく “集いの場所” としての姿を示してまいります。

40周年記念ロゴ

その他40周年を記念した様々な企画を今後順次展開予定です。

詳しくはこちら：https://osaka.hiltonjapan.co.jp/rooms/lp/anniversary

ヒルトン大阪について

ヒルトン大阪（1986年9月10日開業）は、地上35階、地下4階、全高145メートルの、大阪のシンボルマーク的な高層ホ テルです。商用にも観光にも便利なJR大阪駅前に位置し、関西国際空港、大阪伊丹空港、JR新大阪駅などの交通拠点や、京都・神戸・奈良などの観光地にもアクセス至便です。562の客室にはテレビ、Wi-Fi接続などが設置され、浴衣/パジャマ、アイロン、ドライヤーなどが常備されています。客室やスイートルームは、木目や日本の着物などに使われて きたやさしい色合いを使用し、スタイリッシュで和のデザインエレメントが光る上質空間。高層階に位置するエグゼクティブフロアは、ワンランク上のリラックス＆リチャージ空間。専用のエグゼクティブラウンジでのチェックイン／チェックアウト、朝食および飲み物の無料サービスなど、エグゼクティブフロアのお客様だけの各種サービスを提供しております。館内には、レストラ ン・カフェ＆バーがあり、また宴会場、フィットネスセンター、リラクゼーションサロンなどの施設も充実しております。

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)は、100年以上にわたり、ホスピタリティの基準を築き、世界中で人、文化、地域の架け橋となってきました。世界で人気のあるデスティネーションで、魅力的なデザインと活気あふれる共有スペース、賑やかなロビーやバー、トップクラスのレストラン、アイコニックなイベントなどを通じて、人々が集い、交流し、注目を集める場を提供しています。世界6大陸で600軒以上のホテルを展開し、世界中のお客様を専門知識とおもいやりのこもったサービスでお迎えしています。ご予約は公式サイト(https://www.hilton.com/ja/brands/hilton-hotels/)または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリ(https://www.hilton.com/ja/p/hilton-honors-mobile-app/)から。ヒルトンの公式チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ(https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/)会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。

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