“製造業のテーマパーク”を目指す板金工場、のべ347人来場の体験イベントを今年も開催。

株式会社吉見鈑金製作所職人が丁寧に教えてくれるので、お子様も安心して楽しめます。

株式会社吉見鈑金製作所（本社：長野県上田市、 代表取締役：吉見 昌高）は、2026年5月16日（土）、本社工場にて体験型オープンファクトリーイベント『Yoshimi Creative Festa 2026』を開催します。

本イベントは、地域住民や学生、家族連れなど幅広い世代を対象に、ものづくりに親しんでもらうことを目的とした、同社2回目となる単独オープンファクトリーイベントです。工場見学や板金・溶接体験、オリジナル商品の販売などを通じて、製造業の楽しさと奥深さを五感で体感できます。入場無料（一部体験は有料）。

前回開催では138人が来場。同社で実施したオープンファクトリーイベント全体では、過去にのべ347人が来場しました。その中で、体験を通じてものづくりの面白さに触れたことをきっかけに、3人の参加者が実際に同社へ就職したという実績もあります。採用・地域認知の両面で成果を上げました。

開催の背景 ～製造業のテーマパークを目指して～

配布チラシ表配布チラシ裏

『Yoshimi Creative Festa』は、“製造業のテーマパークを目指して”というビジョンのもと、ものづくりの現場をより身近に感じてもらうことを目的に企画されました。

同社は、長野県内有数の精密板金加工メーカーとして、試作から小ロット生産まで柔軟に対応し、医療・食品・産業機械など幅広い分野の金属部品を手がけています。

一方で、製造業は一般の人にとって接点が少なく、仕事内容が見えにくいという課題もあります。

本イベントでは工場を開放し、製造業の現場を体験として届けることで、仕事としての魅力や可能性を伝えることを目指しています。

イベントの特徴

職人ガイド付き 工場見学ツアー

普段は立ち入ることのできない工場内を、職人が案内。工程担当者の解説とともに、機械の音や現場の空気感など、リアルなものづくりの現場を体感できます。

工場見学の様子子どもから大人まで楽しめる体験コンテンツ

お子様向けから本格的な加工体験まで、幅広い層に向けたプログラムを用意しています。

〈キッズ体験〉

・世界にひとつのキーホルダーを作ろう！

・鉄のゴム鉄砲で、的を撃ち抜け！

使用写真：ゴムでっぽう、ビーズがついたキーホルダー

〈本格体験〉

・スマホスタンドづくり（身長140cm以上）

・ミニ溶接体験

・本格！傘立て作り体験（半日）※完全予約制、有料

生産で実際に使われる機械を操作し、金属の板を「切る」「曲げる」「溶接する」といった工程を体験できます。

溶接は職人が丁寧に教えます。かたい鈑金も、機械を使えば簡単に曲げられます。板金で作られたゴム鉄砲。ものづくり企業ならではの物販・飲食・展示ブース

たき火台や鉄板、アクセサリースタンドなど、自社製オリジナル商品を販売します。

また、社員による焼きそばやフランクフルトの屋台、クレープのキッチンカーも出店予定。

会場では、社員の人柄が伝わるオリジナルパネルの展示も行います。

代表コメント

オリジナル商品を販売します。社員パネル展示。前回から5人分増えます。軽食を用意してお待ちしています。代表取締役 吉見 昌高

「製造業は、決して堅い世界ではなく、アイデアと工夫で人を喜ばせる創造的な仕事です。イベントを通じて地域の方々に“ものづくりの楽しさ”を五感で感じてもらい、次世代へ技術の魅力をつないでいきたいと考えています。」

イベントの詳細

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/171510/table/2_1_74c677e4e9e1e15b9eea06702e6ccee7.jpg?v=202604160251 ]

会社概要

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[表2: https://prtimes.jp/data/corp/171510/table/2_2_dd0a53031464090dc30b20dca2a4ad10.jpg?v=202604160251 ]

株式会社吉見鈑金製作所 担当：宮下

電話番号：0268-27-7647

メールアドレス：mmiyashita@yoshimi-b.jp

ハッシュタグ

#吉見鈑金製作所 #YoshimiCreativeFesta #工場見学 #ものづくり体験 #上田市イベント