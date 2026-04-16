無料会員サービス「SAIBU LAND」、熊本地震復興支援の寄付企画を実施

西部ガスホールディングス株式会社

SAIBU LAND（運営：西部ガスホールディングス株式会社）は、2016年4月に発生した熊本地震から今年で10年とういう節目を迎えるにあたり、復興支援の一環として寄付連動企画を実施します。

対象期間中、SAIBU LANDの「デイリーチャレンジ（毎日チャレンジ！ドアの向こうは？）」に参加したお客さまには、1回のチャレンジにつきもれなく10マイルを必ず進呈し、その同額を熊本城災害復旧支援金として熊本市へ寄付します。

● 対象期間：2026/4/15(水) 正午 ～ 2026/4/17(金) 正午

● 当選マイル：10マイル

※当選マイルの同額を、熊本市へ寄付します

※対象期間はデイリーチャレンジの当選確率が100％となります

※1マイル1円相当

● 支援先：熊本城災害復旧支援金(https://www.city.kumamoto.jp/list04215.html)

ご参加いただく回数が多いほど、寄付額も増額します。

皆さまのチャレンジを心よりお待ちしております。

◆SAIBU LAND

SAIBU LANDは、西部ガスグループが提供する無料の会員サービスです。

LINEのアカウントがあれば、どなたでも利用でき、日々の暮らしに役立つ情報の発信や、サイト内で楽しめるチャレンジ企画を通じて、お客さまに親しまれるサービスを目指しています。

また、地域に根差すインフラ企業としての役割を大切にし、日常のアクションが社会貢献につながる取り組みも実施しています。

SAIBU LANDは、これからもお客さまの豊かな暮らしを支えてまいります。

◆SAIBU LAND登録について

SAIBU LANDのご利用は、西部ガスグループのLINE公式アカウントから簡単に登録できます。

詳細や最新情報は、LINE公式アカウントをご確認ください。

西部ガスLINE公式アカウント :https://lin.ee/yAmdkrki

SAIBU LAND 公式ホームページ：

https://www.saibugas.co.jp/home/saibuland/