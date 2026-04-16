Renewer、製造業AX・AI×BPOなどエンタープライズの先進事例を1冊に集約した『エンタープライズ × AI グローバル先進事例ガイド 2026』を公開

株式会社Renewer

エンタープライズ企業における生成AI・AIエージェント活用支援を行う株式会社Renewer（本社：東京都渋谷区、代表取締役：堀内亮平、以下Renewer）は、AIのグローバル先進事例をまとめた『エンタープライズ × AI グローバル先進事例ガイド 2026』（全50ページ）を制作しました。

本ガイドは、2026年4月22日（水）開催の無料オンラインカンファレンス「MAKE AI NEXT 2026 Spring」にお申し込みいただいた方全員に無料で配布いたします。

▶ MAKE AI NEXT 2026 Spring 申込ページ

https://renewer.jp/makeainext-2026spring

■ 公開の背景

Renewerは2026年4月22日（水）に、無料オンラインカンファレンス「MAKE AI NEXT 2026 Spring」を開催いたします。本カンファレンスは、エンタープライズ企業におけるAI活用の「次の当たり前」を考えるイベントとして、エヌビディア合同会社、アルティウスリンク株式会社、株式会社アイシンの実践者が登壇し、最前線のリアルな事例を共有します。

本ガイドは、このカンファレンスの参加者に事前知識として活用いただくことを目的に制作しました。

2026年に入り、AIは「実験段階」から「本番実装」のフェーズに移行しています。製造業では、BMWやSiemensがデジタルツインとAIエージェントを活用した「自律化する工場」を本格的に推進。BPO業界ではGenpactやAccentureが従来の「人月単価」モデルから「成果報酬型AI」モデルへの転換を加速させています。Gartnerの予測では、2026年末までにエンタープライズ・アプリケーションの40%にAIエージェントが組み込まれるとされています。

カンファレンスで登壇者の生の声を聞く前に、「世界の先進企業は具体的に何をしているのか」「自社はどのステージにいるのか」を把握しておくことで、セッションの理解がより深まります。本ガイドは、GTC 2026の最新レポート、製造業AX、AI×BPOの3領域にわたるグローバル20社超の実装事例と市場データを1冊に集約し、カンファレンスと合わせてご活用いただける資料としてまとめました。

■ ガイドの3つの主要テーマ

- GTC 2026 注目トピック ── エンタープライズAIの最前線（P6-14）

世界最大のAIカンファレンス「GTC 2026」の基調講演から、エンタープライズ企業に特に影響の大きい5つのテーマを解説しています。

2. 製造業AX グローバル先進事例 ──「自動化」から「自律化」へ（P15-28）

製造業のAI活用は、PoCの段階から本格的な生産現場への実装段階に移行しています。グローバルでは「AX（AI Transformation）」と呼ばれるこの転換を、大手企業とAIネイティブ・スタートアップの両面から紹介しています。

3. AI × BPO グローバル先進事例 ── AIエージェントがBPOを再定義する（P29-48）

世界のAI × BPO市場は2023年の26億ドルから2033年には496億ドルへと拡大が予測されています（CAGR 34.3%、market.us調べ）。本ガイドでは、BPO業界の大手企業がどのようにAIエージェントを活用してビジネスモデルを転換しているかを紹介しています。

■ 本ガイドの入手方法

本ガイドは、2026年4月22日（水）開催の無料オンラインカンファレンス「MAKE AI NEXT 2026 Spring」にお申し込みいただいた方全員に、カンファレンス後にメールにて無料で配布いたします。

「MAKE AI NEXT 2026 Spring」開催概要

・イベント名：MAKE AI NEXT 2026 Spring

・日時：2026年4月22日（水）10:00～12:30

・形式：オンライン配信（無料）

・主催：株式会社Renewer

・申込URL：https://renewer.jp/makeainext-2026spring

登壇者：

・Guest Session：エヌビディア合同会社 堀内朗氏 ── 「GTC 2026」の最新発表を速報解説

・Executive Session：アルティウスリンク株式会社 専務取締役 延原正敏氏 ── AI×BPO変革を経営視点で講演

・Culture Session：株式会社アイシン 共創コミュニティ「Teamsネッタ」共同代表 ── 大企業における組織変革と生成AI活用

本ガイドで紹介するGTC 2026の最新動向やAI×BPOの先進事例を、カンファレンスでは実践者の生の声とともにお届けします。ガイドの内容をさらに深く理解し、自社の戦略に活かすための場としてご活用ください。

▶ お申し込みはこちら：https://renewer.jp/makeainext-2026spring(https://renewer.jp/makeainext-2026spring)

■ 株式会社Renewerについて

［社名］株式会社Renewer

［本社所在地］東京都渋谷区神宮前6-23-4 桑野ビル2階

［代表者］堀内 亮平

［コーポレートサイト］https://renewer.jp/

［connonサイト］https://connon.jp

［公式note］https://note.com/renewer

［お問い合わせ］https://tayori.com/f/renewer-inquiry

［採用募集・カジュアル面談はこちらから］: https://connonai.notion.site/casual-meeting