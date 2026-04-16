ケリング・グループ傘下 ファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”輝きに満ちた春にQeelinが提案する、4つのジュエリールック

Qeelin japan Limited

東洋の豊かな文化を世界に広めることを使命としたファイン・ジュエラー“ Qeelin / キーリン ”。ブランド名は、中国神話に登場する幸運と愛の象徴、伝説上の霊獣“ Qilin（麒麟）”を由来とし、20年以上前にブランド設立して以来、Wulu、Bo Bo、Xi Xiなど展開するすべてのジュエリーが豊かな文化的意味合いを持ち、伝統的なシンボルをモダンかつスタイリッシュなデザインに落とし込むことで、東洋と西洋の融合を体現しているファイン・ジュエラーです。

グローバルブランドアンバサダー、Yoonaが着こなす4つの印象的なルックを通して、詩情あふれる春の物語を表現します。やさしさ、躍動感、情熱、そして静けさという4つのエレメントが美しく調和し、輝きとともに照らし出します。フレッシュなフェミニニティからモダンな個性まで、Qeelinのジュエリーが指先に春の生命力を宿します。

本キャンペーンでは、2つの新作デザイン“ WuluWulu ”と“ Wulu Garden ”のリングをフィーチャー。幸運の象徴とアーティスティックな美しさをあわせ持つこれらのリングが、春のスタイリングに華やかな彩りを添えます。

赤の輝き、新たに巡る幸運

18Kローズゴールドの新作“ WuluWulu リング ”は、レッドアゲートのあたたかな色彩とダイヤモンドの輝きを組み合わせ、モダンなスピリットを映し出します。ダイヤモンドをあしらった2つの透かしのWuluモチーフが、彫刻的に仕上げられたレッドアゲートのWuluを包み込み、光と影が織りなす印象的なコントラストを演出。ラウンドのベゼルセッティングダイヤモンドがデザインにさらなるアクセントを添え、WuluWuluコレクションを象徴する連なり合うリズムを美しく際立たせています。さらに本シリーズには、オリエンタルな気品と永続する幸運を体現する翡翠を彫刻したWuluWulu リングに加え、より軽やかでコンテンポラリーな魅力をまとった Petite Red HyCeram(R) リングも登場します。

WuluWulu リング \455,400 (18Kローズゴールド、レッドアゲート、ダイヤモンド)WuluWulu リング \511,500 (18Kローズゴールド、ジェード、ダイヤモンド)WuluWulu リング \165,000 (18Kローズゴールド、Red HyCeram(R)︎、ダイヤモンド)

庭園の輝き、花開くジュエリー

新作“ Wulu Garden リング ”は、もうひとつの春の物語を紡ぎます。18Kホワイトゴールドとダイヤモンドで仕立てられたデザインは、Wuluのシルエットに繊細な蔓が優美に絡み合い、花々が咲き誇る庭園の情景を想起させます。6粒のアコヤパールは葉先にきらめく朝露のように瑞々しく輝き、永遠性と調和の美を象徴しています。また、コレクションには、ダイヤモンドとルビーをあしらったローズゴールドのデザインもラインナップ。満開の花々を思わせる華やかさと、生命力溢れたエネルギーを湛えています。このふたつの解釈を通して、Wulu Garden シリーズが持つ多面的な美意識と詩的な余韻がいっそう鮮やかに描き出されます。

Wulu Garden リング \1,728,100(18Kホワイトゴールド、アコヤ真珠、ダイヤモンド)Wulu Garden リング \1,801,800(18Kホワイトゴールド、ルビー、ダイヤモンド)

重なり合う優雅さ、現代的なロマンス

ローズゴールドとホワイトゴールドが優雅に重なり合い、やわらかなロマンスを描き出します。重ねて纏う“ Wulu Eternity ”と“ Wulu Petite ”のリングやバングルは、軽やかさのなかに立体感を宿し、フェミニンなシルエットを演出。Wulu Eternity リングに施されたマットなサンドブラスト仕上げは、ダイヤモンドの煌めきと美しいコントラストを生み、さりげない質感とコンテンポラリーな気品を添えています。また、異なるメタルを組み合わせたスタイリングが、装いにさらなる奥行きとモダニティをもたらし、やわらかさと洗練のあいだで、輝きがしなやかに表情を変えていきます。

Wulu Eternity リング (7.0mm) \632,500 (18Kローズゴールド、ダイヤモンド)Wulu Eternity リング (5.0mm) \445,500 (18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド)Wulu リング \281,600 (18Kローズゴールド、マザーオブパール、ダイヤモンド)

ミニマルな気品、永遠を約束する輝き

春の物語を静かに結ぶように、Yoona は“ Wulu Mini Solitaire ”と“ Tien Di ”のリングを、ホワイトゴールドとローズゴールドが織りなすモダンなコンポジションで纏います。研ぎ澄まされたラインと純粋なフォルムが、ミニマルな美意識による洗練を映し出します。控えめでありながら確かな存在感を放つこれらのリングは、永遠の誓いと現代的なエレガンスを静かに物語ります。

Tien Di バンド (4.0mm) \304,700 (プラチナ、18Kローズゴールド)Tien Di バンド (4.0mm) \415,800 (プラチナ、18Kローズゴールド、ダイヤモンド)Wulu Mini Solitaire リング \299,200 (18Kホワイトゴールド、ダイヤモンド)

QeelinのアイコニックなWulu モチーフは、絶えず新たな解釈をまといながら、ひとつひとつのピースに幸運の象徴としての意味を宿します。繊細なアクセントとして単体で身に付けても、重ねづけによって遊び心ある奥行きを演出しても、その輝きは装いに豊かな表情をもたらします。この春、幸運を幾重にも重ねるようにジュエリーを纏い、季節をまばゆい輝きで彩ってください。

Qeelin Treasure Box Flagship store

住所 ：東京都中央区銀座 5-5-13

営業時間：11:30 - 19:30

面積 ：135.62 平方メートル

ショップ構成 ：3フロア

Website :https://www.qeelin.com/jp/homeOfficial IG :https://www.instagram.com/qeelinjewellery/