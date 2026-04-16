全商品リサイクル・リユース「RE.GU」キャンペーン開催中

株式会社ジーユー

ジーユーは「THE POWER OF CLOTHING 服のチカラを、社会のチカラに」を掲げ、PLANET、SOCIETY、PEOPLEの3つの領域で、ファッションを通じた社会貢献に取り組んでいます。「RE.GU」は、販売後の服にも責任を持つという考えのもと、お客様が着なくなった服を店舗で回収し、リサイクルやリユースにつなげる取り組みです。本年も4月22日のアースデイに向けて、より多くのお客さまに楽しみながら、衣料回収にご協力いただくRE.GUキャンペーンを４月10日（金）から５月10日（日）までの期間で開催します。

RE.GUキャンペーンでは、お客様がもう着なくなった衣料（※1）を店頭の回収ボックスにご持参いただき、ポスターに掲示されている二次元コードよりアンケートにご回答いただいた方の中から、抽選で20名様にデニムミニバッグをプレゼントします。

デニムミニバッグは、ジーユーが累計1,000万本販売（※2）したバレルレッグジーンズの製造過程で生まれた廃材を活用して作られたオリジナルのアイテムです。

RE.GUでは、回収した衣料をリユースし、児童養護施設（日本）やホームレス支援団体（米国）などへの衣料寄贈しています。さらに、ファーストリテイリンググループとして、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）や世界中のNGO・NPOとともに、難民キャンプへの寄付や被災地への緊急災害支援など、世界中の服を必要としている人たちに届ける取り組みをしています。 また、リユースできない服は、防音材（日本）やファイバーボード（台湾）などへ加工しリサイクルします。 REUSE（くりかえし使うこと） とRECYCLE（生まれ変わらせること）で、REDUCE（資源のムダを減らすこと）につなげています。

ジーユーでは、今後もファッションを通じた様々な社会貢献活動に取り組んでまいります。

※1 回収衣料は、ユニクロ、ジーユー、プラステ、セオリー、コントワー・デ・コトニエ、プリンセス・タム・タム、ジェイ・ブランド、ヘルムート・ラングで販売した全商品が対象です。

※2 対象商品：商品名に「バレルレッグ」を含む商品／対象期間：2024年6月～2025年10月末／対象販売国：ジーユー展開国・地域〈日本・台湾・香港・中国・米国〉の店舗およびオンラインストア

■キャンペーン概要

開催期間 ：2026年４月10日（金）～５月10日（日）

開催場所 ：全国のジーユー店舗

参加方法 ：

１.ジーユー店内のRE.GU回収ボックスに、お客様がもう着なくなった衣料をお持ち込み ください。

２. RE.GU回収ボックスに掲示されたポスターの二次元コードよりアンケートフォーム に必要事項を

ご入力ください。

※期間終了後、当選者にメールで当選通知をご連絡します。

特集ページ： https://www.gu-global.com/jp/ja/special-feature/sustainability/planet/clothes-recycling/re-gu