Artmarket.comニュース：Artprice、アートおよびその市場に完全特化した世界初の通信社Artprice Newsが、Cision PR NewswireおよびXを通じて11言語・122か国で成功を収めていると発表





パリ, 2026年4月16日 /PRNewswire/ -- Artprice by Artmarketは、28年にわたりアート市場情報の世界的リーダーであり続けてきましたが、Artprice News®の開始により決定的な一歩を踏み出しました。これにより、アートおよびその市場に特化した世界初のグローバル通信社として、Cision PR Newswire、X、ならびにGoogle Newsおよび主要な自動配信ニュースサービス向けの当社独自AI Intuitive ArtMarket®との広範な運用統合のもと、同サービスの122か国・11言語での展開が実現しました。たとえば、https://www.artprice.com/artprice-newsでは、Artprice News配信記事20本を計300万人の読者に配信しています。

Artpriceの創業者であり、Artmarket.comのCEO であるThierry Ehrmannは、次のように述べています。「Artprice News®の開始により、当社は歴史的な一歩を踏み出します。Artprice by Artmarketは、約30年にわたりアート市場データベースの世界的リーダーとしての地位を築いており、現在では、アートニュースおよびアート市場に関して日々世界に向けて発信する通信社としても主導的な存在になりつつあります。この2本立てのアプローチ、すなわちアート市場データとリアルタイム情報により、当社は人工知能時代におけるアート市場の変革を支援する独自の立場を確立しています。」

アートニュースの包括的なグローバルモニタリング：ArtpriceとIntuitive ArtMarket®の相乗効果

Artprice by Artmarketの強みは、アート市場ニュースのグローバル配信と高度な技術基盤を組み合わせている点にあります。これは、自社の歴史的データベースとの戦略的な連携の成果であり、世界中で約7,200万件のオークション結果、常時更新されるアーティストデータベース、独自接続された約9,000のオークションハウス、独自サービスによる即時検索機能、 さらにIntuitive ArtMarket® AIとBlind Spot AI®のリアルタイム分析力に支えられています。

Artprice News：122か国・11言語で24時間365日のグローバル配信

この戦略的展開は、大きなパラダイムシフトを意味します。Artpriceは、今後も継続するArtMarket Insights®の週1回の配信から、長年のパートナーであるGoico PR NewswireおよびXとともに、122か国・11言語で配信するArtprice Newsの継続的な日次グローバルニュースフィードへ移行します。

今後、Artprice Newsの読者は、長年その価値が実証されてきたArtMarket Insights®による歴史、芸術、科学、経済に関する数千件の分析に無料でアクセスできるようになります。

Artprice Newsのようなグローバル通信社にとって、これはアート市場の第一人者による見解に支えられた編集基盤を意味し、ArtMarket Insights®通信社による歴史、芸術、科学、経済に関する数千件の分析にも裏付けられることで、揺るぎない編集上の正統性を与えるものです。

この比類のない配信力により、Artprice by Artmarketは、コレクター、アートギャラリー、オークションハウス、保険業者、鑑定士、文化機関、保険会社、税関・税務当局、法律顧問、金融機関、国際メディアを含む、世界中の美術史家や専門家にリーチでき、アート市場における世界有数の日次通信社としての地位を一段と強固なものにしています。

Artpriceの変革は、その配信規模の拡大にとどまりません。それは、数十年にわたるアルゴリズム開発の成果である独自のAIアプリケーション、Intuitive ArtMarketおよびBlind Spot AI®を統合した革新的な技術基盤に支えられています。

ArtpriceおよびArtprice News向けに開発された当社独自のAIは、180の独自ベクターデータベースに蓄積された膨大なデータを活用しています。Artpriceのアルゴリズムは、数十億件の匿名化ログ、数千万点の美術作品を分析し、日々のアートおよびアート市場特有の出来事にまたがる極めて複雑な横断的パターン、さらには世界全体のトレンドまで特定できます。

アートとその市場に特有の日々の数万件の出来事を監視するため、Artprice NewsはIntuitive ArtMarket®とBlind Spot AI® を活用しており、これにより、その独自AIであるIntuitive ArtMarket®が生成する数千件の非常に鋭いプロンプトを通じて、ユーザーのニーズを的確に捉えることが可能になります。

グローバルインデクシングの好循環：Artprice News、PR Newswire、X、Intuitive ArtMarket®が、アート市場向けに最適な情報エコシステムを構築しています。

Artprice News、その歴史的パートナーであるPR Newswire（Cision）、X、Intuitive ArtMarket®の緊密な事業提携は、インデクシング、配信、編集面の強化による好循環を基盤とした、予想を超える情報エコシステムを生み出しており、何よりも世界中の最終利用者を含む関係者すべてに継続的な恩恵をもたらしています。

30年近い実績を持つArtprice by Artmarketは、アート市場情報の世界的な主要情報源としての地位を確立しています。その強みは、独自無二で比類のない基盤にあります。

- 90万4,000人超のアーティストを網羅する3,500万件超のオークション結果と指数

- Artpriceが提供する世界最大の資料アーカイブです。1700年から今日に至るまでの、美術作品の画像および版画2億1,000万点

- また、世界7,200の提携オークションハウスから成るグローバルネットワークが、専用イントラネットを通じてデータベースを継続的に更新し、世界で930万人超のインターネット利用者にリーチしています。

グローバル・アート市場におけるこの独自の地位は、2024年にリヨンで開催された第36回国際美術史学会議（CIHA）で実施された評価調査などによっても認められ、Artpriceは60カ国・1,000人超の参加者の中で、アート市場情報源としてトップ・オブ・マインド評価を獲得しました。

Artprice Newsで最も読まれた記事20本をぜひご覧ください。これは、アート市場ニュースにおける重要な瞬間を振り返るまたとない機会です。

1. ロンドンのCaravaggio：英国で初めて修復された『勝利のキューピッド』（Victorious Cupid）、論争を呼び、当社のソーシャルメディアで数千件のコメントを集めたこの作品に関する記事です！

https://www.artprice.com/artprice-news/12251/caravaggio-in-london-victorious-cupid-presented-for-the-first-time-in-the-uk



2. Daumierの『ガルガンチュア』（Gargantua）（1831年）：作者を投獄に追い込んだこの風刺画、読者の多くは現代の政治家の面影を見いだしました - あなたはどう思いますか？

https://www.artprice.com/artprice-news/14147/gargantua-by-daumier-1831-the-caricature-that-sent-the-artist-to-prison

3. Pennsylvania Academy of the Fine Arts：アメリカ建国250周年を記念する大規模展覧会「芸術家たちの国（A Nation of Artists）」、この作品はアメリカの読者の間で大きな反響を呼びました - その理由をご存じですか？

https://www.artprice.com/artprice-news/13868/pennsylvania-academy-of-the-fine-arts-a-nation-of-artists-a-major-american-art-exhibition-for-the-250th-anniversary-of-the-united-states



4. Banksy、ついに正体判明？新たな調査からその正体に関する手掛かりが判明、世界がBanksyに魅了され - それが明らかに - 誰もがその正体を知りたがっています。あなたもそうではありませんか？

https://www.artprice.com/artprice-news/13925/banksy-finally-unmasked-what-new-investigations-reveal-about-his-true-identity

5. ウィーンのレオポルド美術館でのGustave Courbet展：2026年に開催される写実主義の巨匠Gustave Courbetの大規模回顧展、この展覧会が読者を魅了したのは、疑いなくその英雄的な描写によるものでしょう。But which one?

https://www.artprice.com/artprice-news/12833/gustave-courbet-at-the-leopold-museum-in-vienna-a-major-retrospective-of-the-master-of-realism-in-2026

6. ルーヴル美術館、史上最大規模の絵画修復に着手：『マリー・ド・メディシスの生涯』（Marie de Medici cycle）を構成する24点の絵画、ルーヴル美術館にあるこれらの作品は長年にわたり美術界を魅了してきました。理由は一目瞭然です！

https://www.artprice.com/artprice-news/14051/the-louvre-launches-the-largest-painting-restoration-in-its-history-the-24-rubens-of-the-marie-de-medici-cycle

7. 世界記録：ムンバイでRaja Ravi Varmaの絵画が180万ドル超で落札、この記録的な売却は、この絵画が真のアイコンとなっていることもあり、人々の関心を大いに集めました。

https://www.artprice.com/artprice-news/14183/world-record-a-painting-by-raja-ravi-varma-sold-for-nearly-18-million-dollars-in-mumbai

8. Edward Hopper『ガス』（Gas）：道端の孤独、そして石油危機の予兆、現在の情勢を強く想起させるこの作品が、なぜ読者を魅了したのかご覧ください！

https://www.artprice.com/artprice-news/13970/edward-hopper-gas-solitude-by-the-roadside-and-the-foreshadowing-of-the-oil-crisis

9. システィーナ礼拝堂：Michelangeloの『最後の審判』（Last Judgment）の大規模修復から30年、この歴史的傑作に新たな輝きを取り戻させた、まさに技術的偉業です。

https://www.artprice.com/artprice-news/13718/sistine-chapel-the-major-restoration-of-michelangelo-s-last-judgment-thirty-years-on

10. フランス・バイヨンヌのBonnat-Helleu Museumの再オープン：名品の展示、入場無料、そして2025年プログラム、真に素晴らしい名品を所蔵するこのあまり知られていない美術館は、読者の関心を集めました！

https://www.artprice.com/artprice-news/872/reopening-of-the-bonnat-helleu-museum-in-bayonne-france-masterpieces-on-display-free-admission-and-2025-program



11. Titian『ノリ・メ・タンゲレ』（Noli me tangere）：復活祭の朝を描いたこの傑作、この壮麗なTitianの絵画をほかの読者と同じくあなたも愛していますか？

https://www.artprice.com/artprice-news/14153/titian-noli-me-tangere-the-masterpiece-that-tells-the-story-of-easter-morning

12. ヴェネツィアのMichele White：Kunsthistorisches Museumでの王室へのオマージュ、この女性アーティストは実に見事な作品を生み出してきました。今こそ、あなた自身がそれらを発見する番です！

https://www.artprice.com/artprice-news/233/michaelina-wautier-in-vienna-a-royal-tribute-at-the-kunsthistorisches-museum

13. Michelangelo『最後の審判』（Last Judgment）：システィーナ礼拝堂のこのフレスコ画がなぜスキャンダルを引き起こしたのか、この記事を読めば、この歴史的作品が初公開時になぜこれほど物議を醸したのかが分かります。

https://www.artprice.com/artprice-news/13298/michelangelo-s-last-judgment-why-this-fresco-in-the-sistine-chapel-caused-a-scandal

14. イタリア・ルネサンスを描く：King's Galleryで展示されるLeonardo da VinciとMichelangeloの素描、 Leonardo da Vinciの素描の魅力は、明らかに時代を超えて受け継がれています！

https://www.artprice.com/artprice-news/566/drawing-the-italian-renaissance-the-drawings-of-leonardo-da-vinci-and-michelangelo-at-the-king-s-gallery

15. Andrea Mantegna：「死せるキリストへの哀悼（The Lamentation over the Dead Christ）」がルネサンスに衝撃を与えたのはなぜか、この作品が初公開時になぜこれほどの騒ぎを引き起こしたのか、ご自身でお確かめください！

https://www.artprice.com/artprice-news/13406/andrea-mantegna-why-the-lamentation-over-the-dead-christ-shocked-the-renaissance

16. Paul Kleeと宇宙、Zentrum Paul Kleeにて天空の名作と宇宙のヴィジョン、 Paul Kleeの作品のテーマは、いまなお非常に生き生きとしているように思われます！

https://www.artprice.com/artprice-news/12179/paul-klee-and-the-cosmos-at-zentrum-paul-klee-celestial-masterpieces-and-poetic-visions-of-the-universe

17. ロンドンのシュルレアリスムにおける信仰とエロティシズム：Richard Saltoun Galleryでたどる100年のシュルレアリスムの欲望、 この非常に特別な展覧会は、読者の関心を強く引きつけました！

https://www.artprice.com/artprice-news/509/fetish-the-erotic-in-surrealism-in-london-a-century-of-surrealist-desire-at-richard-saltoun-gallery

18. Joan Semmel：ニューヨークのJewish Museumで開催される『In the Flesh』――ヌード、欲望、そして臆することのない老い、Joan Semmelの深く官能的な作品世界をほかの読者とともに発見してください！

https://www.artprice.com/artprice-news/13142/joan-semmel-in-the-flesh-at-new-york-s-jewish-museum-nudes-desire-and-unapologetic-ageing

19. ナポリからベイルートへ：Columbus Museum of Artで再発見されたバロックのヒロインArtemisia Gentileschiの輝き、 Artemisia Gentileschi：この記事で、このアーティストの並外れた歩みと代表作の数々をご覧ください。

https://www.artprice.com/artprice-news/419/from-naples-to-beirut-artemisia-gentileschi-the-rediscovered-brilliance-of-a-baroque-heroine-at-the-columbus-museum-of-art

20. パリのGrand Palaisで開催中のNan Goldin展：「これは終わらない（This Will Not End Well）」-主要作品を集めた没入型回顧展、この展覧会の見どころを、パリで開催中の今、ぜひご確認ください。

https://www.artprice.com/artprice-news/13646/nan-goldin-at-the-grand-palais-in-paris-this-will-not-end-well-an-immersive-retrospective-of-her-major-works

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Artmarket.comについて

Artmarket.comはEuronext Parisのユーロリストに上場しています。最新のTPI分析には、外国人株主、企業、銀行、FCP、UCITSを除く18,000人以上の個人株主が含まれています。Euroclear。7478 － Bloomberg。中国 － Reuters。ARTF。

Artmarket.comとArtprice部門に関するビデオをご覧ください。https://artprice.com/video

Artmarketとその部門のArtpriceは、1997年にThierry Ehrmann CEOによって設立されました。同社はGroupe Serveur（1987年設立）の傘下です。Who's Who In France©より、公式経歴をご覧ください。

https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2025/11/2026_Biographie_de_Thierry_Ehrmann_WhosWhoInFrance.pdf

Artmarketは、アート市場におけるグローバルプレーヤーであり、その組織の中でも、Artprice部門は、歴史的および現在のアートマーケット情報（長年にわたって取得されたオリジナルの文書アーカイブ、写本、注釈本、オークションカタログ）の蓄積、管理、活用における世界的リーダーです。906,400人以上のアーティストを網羅する3,000万以上のインデックスとオークション結果を含むデータバンクを有しています。

Artprice Images®は、世界最大のアート市場画像バンクです。1700年から現代までの1億8100万点ものデジタル画像（写真または彫刻品の複製）と当社の美術史家による解説を収めており、無制限にアクセスできます。

ArtmarketはArtprice部門を擁し、7,200のオークションハウスのデータベースを常に充実させており、世界の主要なエージェンシーやプレス向けに、121カ国、11言語でアート市場の動向を継続的に発信しています。

https://www.prnewswire.com/news-releases/artmarketcom-artprice-and-cision-extend-their-alliance-to-119-countries-to-become-the-worlds-leading-press-agency-dedicated-to-the-art-market-nfts-and-the-metaverse-301431845.html

Artmarket.comは、会員が投稿した広告を930万人の会員（会員ログイン）に公開します。会員は現在、固定価格でアート作品を売買する世界初のStandardized Marketplace® を構成しています。

ArtpriceのIntuitive Artmarket® AIにより、今まさにアート市場に未来が開かれます。

Artprice部門を擁するArtmarketは、フランス公共投資銀行（BPI）から「革新的企業」という国家ラベルを2度授与されており、同銀行はアート市場における世界的なプレーヤーとしての地位を強固にするプロジェクトを支援しています。

Artprice by Artmarketは、2025年世界アート市場年次レポートを2026年3月に発行。

https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2025

Artprice by Artmarketが2025年現代アート市場レポートを公開。 https://www.artprice.com/artprice-reports/the-contemporary-art-market-report-2025

ArtmarketおよびArtprice部門によるプレスリリースの概要。https://serveur.serveur.com/artmarket/press-release/en/

Artmarketと同社部門のArtpriceのFacebookとTwitterで、アート市場のすべてのニュースをリアルタイムでフォローしてください。

www.facebook.com/artpricedotcom/ （購読者数640万人以上）

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Artmarketと同社部門のArtpriceの魔法とその世界を発見してください。https://www.artprice.com/videoその本部は、The New York Timesが「La Demeure du Chaos」と紹介した著名な現代美術館のAbode of Chaos にあります。 https://issuu.com/demeureduchaos/docs/demeureduchaos-abodeofchaos-opus-ix-1999-2013

フランスの文化大臣Rachida Dati夫人は、Thierry Ehrmann氏の「Abode of Chaos（混沌の住処）」を「総合芸術作品」として、ArtmarketのArtprice世界本部として公式に認定しました。

https://www.prnewswire.com/news-releases/madame-rachida-dati-french-minister-of-culture-has-granted-official-recognition-to-thierry-ehrmanns-abode-of-chaos-as-a-total-work-of-art-the-global-headquarters-of-artprice-by-artmarket-302409684.html。

ラ・ドゥムール・デュ・カオス／混沌の住処ー総合芸術とユニークな建築。

ついに機密扱いのバイリンガル作品が公開されました。https://ftp1.serveur.com/abodeofchaos_singular_architecture.pdf

・L'Obs － 未来の博物館。https://youtu.be/29LXBPJrs-o

・https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 （登録者数410万人以上）

・https://vimeo.com/124643720

Artmarket.comおよびArtprice部門へのお問い合わせ － Thierry Ehrmann、ir@artmarket.com

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（日本語リリース：クライアント提供）

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