『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』4/16 でサービス開始から1周年！ダイヤ3000個が貰える「パネルミッション」など開催中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントから配信中のApp Store/Google Play向けスマートフォンアプリ『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』は、4/16にサービス開始から1周年を迎えました。

ダイヤ3000個が貰える「1stアニバーサリー パネルミッション第2弾」やUR「Ex-Sガンダム(EX)」や「ガンダム・ファラクト(Season2仕様)(EX)」などが新たに登場する「ピックアップガシャ」が開催中です。

さらに、メインステージに「メインステージCHALLENGE」が新たに追加されたほか、「大規模攻略戦vol.2」、「プレミアムガシャ Ver.2」、「ホームユニット」の新機能追加、 「サウンドパック vol.4」についてもあわせてお知らせいたします。

また、 プレイヤー自身のプレイ状況を振り返ることができる「1st Anniversary Play Report」も公開しました。

＜アプリダウンロードはこちらから＞

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games：

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

＜公式X＞

https://x.com/ggene_eternal

「1stアニバーサリー パネルミッション第2弾」開催中！

コンプリート報酬として合計で「ダイヤ3000個」とプレミアムガシャチケットが最大10枚もらえる！

「1stアニバーサリー パネルミッション第2弾」を開催いたしました。

ミッションを最後まで進めることで、コンプリート報酬として合計で「ダイヤ3000個」が獲得できます。また、パネルミッションの報酬では、プレミアムガシャチケットが最大10枚獲得可能です。

▼イベント詳細

・開催期間：開催中 ～ 4/30 11:59まで（予定）

※キャンペーンは予告なく変更・終了となる場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください

UR「Ex-Sガンダム(EX)」/UR「ヤサカ・マオ」や、UR「ガンダム・ファラクト(Season2仕様)(EX)」/UR「エラン・ケレス(強化人士5号)」などが登場するピックアップガシャが開催中！

ピックアップガシャに期間限定ユニットとして、UR「Ex-Sガンダム(EX)」/UR「ヤサカ・マオ」やUR「ガンダム・ファラクト(Season2仕様)(EX)」/UR「エラン・ケレス(強化人士5号)」が登場！

また、URサポーター「プロスペラ&クワイエット・ゼロ」なども登場します。

▼ガシャ詳細▼

・開催期間：開催中 ～ 4/30 11:59まで（予定）

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

高難易度のメインステージに挑戦できる「メインステージCHALLENGE」が追加

「メインステージCHALLENGE」は高難易度のメインステージに挑戦できるモードです。

登場する敵が強化されていることに加え、編成できる部隊がすべてシリーズ部隊に制限された状態で挑戦します。

クリア報酬でユニットやキャラクター、ダイヤに加え、コンプリート報酬でホームアニメーションやホームユニットで設定できるバトルマップが獲得可能です！

今回「メインステージCHALLENGE」が追加される作品は「機動戦士ガンダム」と「機動戦士ガンダムSEED」で、挑戦可能な作品は今後のアップデートで追加される予定です。

ユニットやキャラクターを強化してぜひ挑戦してみてください。

※「メインステージCHALLENGE」は各メインステージをコンプリートでクリアすると解放されます。

※内容は予告なく変更・終了となる場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

「大規模攻略戦Vol.2」開催中！

「大規模攻略戦Vol.2」が開催中です。

今回は「仲間」として、SSRキャラクター「ロックオン・ストラトス」、SSRユニット「ガンダムデュナメス」、SSRサポーター「フェルト・グレイス&プトレマイオス」がバトルに参加します。イベントを進めることで最大までユニットとサポーターを最大まで限界突破することができ、イベント終了後は強化した状態で獲得することが可能です。

また今回より「仲間」に関する以下の変更を行います。

・仲間の強化を「SP化」まで行えるように変更。

・イベント内の仲間のメッセージすべてにボイスを追加。

・仲間ユニットの「最大強化ボーナス」に、一部武装効果の強化を追加。

▼大規模攻略戦とは▼

「仲間」と共にさまざまな区域を踏破していき、最奥部にいる強敵の撃破を目指すイベントです。

本イベントでは専用の行動ポイント「PP」を使用します。

「大規模攻略戦」では「仲間」のキャラクター、ユニットが本イベントのバトルに一緒に参加するようになります。

「仲間」は、攻略を進めることでレアリティやLV、限界突破段階などの強化ができます。

「仲間」はイベント終了後にイベント内で強化した内容が反映された状態で獲得することが可能です。

▼イベント開催期間▼

・開催中 ～ 4/30 11:59まで(予定)

▼注意事項▼

・本イベントは、メインステージ「機動戦士ガンダム」ステージ14をクリアすることで解放されます。

・開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※イベントの詳細はゲーム内お知らせにてご確認ください。

「プレミアムガシャ Ver.2」が開催！

「プレミアムガシャ Ver.2」が開催中です。

「10回引く」を実行すると、最後の1回はSSR以上のユニットもしくはサポーターが確定で出現します。また、ガシャを実行すると交換Ptが手に入り、集めることで特定のユニットと交換することができます。

・ガシャのラインナップについて

2026年1月16日12:00までに追加された期間限定を除くユニット/サポーターと現在開催中の「プレミアムガシャ」にて登場する全てのユニット/サポーターが対象となります。

・「プレミアムガシャ Ver.2」の追加にあたっての注意点

１.現在開催中の「プレミアムガシャ」は2026年5月16日11:59で終了となります。

２.現在開催中の「プレミアムガシャ」の交換Ptは「プレミアムガシャ Ver.2」へ持ち越しできません。

３.現在開催中の「プレミアムガシャ」の交換Ptは終了時に「レアメダル」へ変換されます。

４.現在所持している「プレミアムガシャチケットは」 「プレミアムガシャ Ver.2」でも使用可能です。

・交換Ptは、ガシャ1回につき1Pt獲得できます。・特定のユニットを獲得すると、キャラクターを同時に獲得できます。・同じキャラクターは2度目以降は獲得できません。・ガシャ獲得ユニットは開発できません。・ガシャで登場するユニット/サポーターのステータスやアビリティなどは、ステージなどに登場する同ユニット/サポーターのステータスやアビリティとは異なる場合があります。・本ガシャの提供割合につきましては、ガシャ画面＞詳細/提供割合よりご確認ください。・通信状況によっては、ガシャの演出がスキップされてしまうことや正常に表示されない場合がありますが、ユニット等の追加は完了しておりますため、所持状況をご確認ください。・開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

ホームユニットに新機能追加！

バトルマップに所持ユニットを配置できるほか、BGMの変更が可能！

さらに１周年を記念して特別なホームアニメーションをプレゼント

ホームユニット設定がアップデート！

現状のユニットブロマイドを設定できる機能に加え、所持しているユニットをステージ内のようなバトルマップに自由に配置したり、「ホームアニメーション」のランダム再生を設定ができるようになりました。

また、ホーム画面のBGMを、ゲーム内で聞けるBGMやサウンドパックで購入したBGMに切り替えることが可能です！

さらにプレゼントや報酬などで入手した特別なホームアニメーションを設定できる「スペシャルホームアニメーション」を実装！1周年を記念して「1stアニバーサリーホームアニメーション」をプレゼントいたしますので、ぜひBGMやお手持ちのホームアニメーションなどと合わせて設定してみてください！

▼配布期間▼

配布中 ～ 5/16 23:59まで

※内容は予告なく変更・終了となる場合があります。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

作品を彩る名曲51曲を収録した「サウンドパック vol.4」が販売中！

「サウンドパック vol.4」が販売中です！

映画「機動戦士ガンダム 逆襲のシャア」などの楽曲を51曲収録！

さらにプレミアムガシャチケットなどがセットになった特別なパックです。

「サウンドパック vol.1～3」も引き続き販売中です。

ぜひ入手してお気に入りの楽曲でジージェネエターナルをお楽しみください！

▼「サウンドパック vol.r4」詳細▼

※発売期間及び内容は、予告なく変更になる場合があります。

※サウンドパックはプラットフォームごとに1回まで購入できます。

※楽曲の解放状況はプラットフォームを跨いで引き継ぐことはできません。

※詳細はアプリ内をご確認ください。

「1st Anniversary Play Report」公開！

自分のジージェネエターナルの歩みを確認することができる「1st Anniversary Play Report」を期間限定オープンしました！

「最も出撃したユニット」や「最も鹵獲したユニット」などプレイ履歴や戦績などを確認することができます。

必ずゲーム内お知らせよりアクセスの上、ぜひ自分だけの1年間の戦いの記録をお楽しみください！

【公開期間】

公開中 ～ 5/15 11:59まで

▼イメージ画像▼

▼注意事項▼

※必ずアプリ内のお知らせからアクセスしてください。

※2026年4月1日以降に本タイトルを遊び始めたお客様はご利用いただけません。

※2026年3月31日時点で「機動戦士ガンダム」メインステージ14

「めぐりあい宇宙」をクリアされていないお客様はご利用いただけません。

※2026年3月31日時点のデータをもとに作成されています。

1周年はWeb Storeがお得！

1stアニバーサリー無料ダイヤや、「1stアニバーサリーお得ダイヤパック」、

「1stアニバーサリーURサポーター確定チケット付きパック」が販売中！

1周年を記念して、Web Storeにて期間限定でダイヤ3000個をプレゼント中！

Web Store対応記念ダイヤ3000個を無料で購入できるキャンペーンも引き続き開催しておりますので、まだの方はアプリとの連携の上お受け取りください。

※いずれもおひとり様1回限りのお受け取りとなります。

さらに4/16より、ダイヤとSP化チップなどがセットになった「1stアニバーサリーダイヤパックD」が追加されました！

Web Storeでご購入いただくと、ゲーム内で購入するより400個ダイヤが増量されます。

また、引き続き他の「1stアニバーサリーお得ダイヤパック」各種やURサポーターが確定で手に入るチケットが付いた「1stアニバーサリーURサポーター確定チケット付きパック」なども販売中です。

なお、「1stアニバーサリー」の各種パックはゲーム内、Web Storeで購入回数が共通化された商品となります。

ご購入の際はぜひWeb Storeをご利用ください。

■Web Storeはこちら

https://jp.bandainamcoentwebstore.com/gget-jp

※無料プレゼントは1アカウントにつき1回のみの獲得となります。

※チュートリアル終了後、プレゼントから受け取ることができます。

※開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

※配布されたプレゼントは、30日以内にお受け取りください。

※詳細はWeb Storeにてご確認ください。内容は予告なく変更・終了になることがあります

『SDガンダム ジージェネレーション エターナル』とは

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズ最新作が始動！

本作は迫力の戦闘演出とともに、TVアニメ・劇場版・ゲーム・漫画・小説など、原作で描かれたあらゆるガンダムの物語を巡り、追体験することが出来ます。

１.本格的な「ジージェネレーション」シリーズがスマホで手軽に体験可能

マス目上のマップでユニットを動かして戦う「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルを踏襲しつつ、スマホで手軽に遊べるオートモードも本作では搭載！

２.迫力ある演出と共に原作を追体験

数多く存在するガンダム作品の物語が追体験できるステージを用意。

知っている作品はもちろん、知らない作品もステージを攻略しながら名台詞、名場面を迫力ある戦闘演出と共に体感して楽しむことが出来る！

３.あらゆるユニットを集めて自分だけの夢の部隊を編成

ユニット/キャラクターは各ステージを攻略していくことで入手可能！各ステージ攻略を楽しみながら、あらゆるユニットやキャラクターを集め、作品の枠を超えて自分だけの部隊を編成出来る！

また、入手したユニット、キャラクターはステージ中の戦闘を通してレベルアップ/育成出来るので、好きなユニットをとことん強化しよう！

４.「ジージェネレーション」シリーズならではの開発系譜を楽しみながら350以上のユニットを入手

強化したユニットは「開発」を行うことで新たなユニットとして獲得出来る。

初期開発可能なユニットは350以上！

また、本作の開発ではシリーズ毎に開発経路図上のユニットをすべて開発する

ことで、コンプリート報酬として、特別なユニットの入手も可能！

５.96のガンダム作品から860機以上が参戦！20のシナリオ参戦作品で原作追体験が可能！

本作にはあらゆるガンダム作品から機体やキャラクターが参戦！

現在、96作品から860機以上が参戦！

参戦している全作品は以下の通りとなっています。

※太字はメインステージ及び、ヒストリーステージとしてシナリオが収録されている作品です

「SDガンダム ジージェネレーション」シリーズとは？

「ジージェネレーション」シリーズは、ガンダムの歴代の作品の中から

自分の好きなモビルスーツやキャラクターを集め、成長・開発・編成といった

シリーズの特徴でもあるゲームシステムを通して、自分だけの部隊を編成し、

ガンダムの世界を追体験するシミュレーションゲームです。

原作の物語やオリジナルのストーリーを楽しみながら、

作品の枠を超えてプレイヤー独自の部隊を作り出していく、

「ジージェネレーション」シリーズのプレイスタイルは幅広い層に支持されてきました。

新旧のガンダム作品が一堂に会する夢の舞台を作り出す……。

ガンダムファンなら誰しもが思い描いたその願いを実現させたゲームなのです。

製品概要

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信開始日：配信中

販売価格：ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム：App Store、Google Play ※一部非対応機種がございます。

●App Store：

https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665(https://apps.apple.com/jp/app/id6692611665?mt=8)

●Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

●PC版 Google Play Games

https://play.google.com/pc-store/games/details?id=com.bandainamcoent.gget_JP

対応言語：日本語、英語、韓国語、繁体字、簡体字

公式サイトURL：https://gget.ggame.jp/

公式X：https://x.com/ggene_eternal

著作権表記：(C)サンライズ (C)サンライズ・MBS

配信：株式会社バンダイナムコエンターテインメント

※情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

※画面は開発中のものです。

※ロゴ・画像をご掲載いただく場合は、必ずコピーライト表記の記載をお願いします。

※コンテンツ利用の際は、パケット通信料が別途かかります。

※AppleとAppleのロゴ、App Storeは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。

※Google Playは Google LLC. の商標です。