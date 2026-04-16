エックスサーバー株式会社、AIエージェントからのサーバー操作を可能にする「XServer API」の提供を開始

エックスサーバー株式会社

エックスサーバー株式会社（所在地：大阪市北区、代表取締役：小林尚希）は、2026年4月16日、当社が開発・提供するレンタルサーバーサービス『エックスサーバー』および、法人向けレンタルサーバーサービス『XServerビジネス』において、サーバーパネルの主要な操作を外部プログラムから実行できる「XServer API」の提供を開始しました。本APIにより、AIエージェントや各種自動化ツールから、ドメイン設定、SSL設定、メールアカウント管理、WordPressのインストール、データベース管理などの各種サーバー操作を、REST API経由で実行できるようになります。これにより、定型作業の自動化や運用フローへの組み込みなど、より柔軟で効率的なサーバー運用が可能になります。

なお、本APIは第一弾として『エックスサーバー』『XServerビジネス』から提供を開始し、今後順次対象サービスを拡大予定です。より利用ニーズの高い機能やサービスから、順次対応範囲を拡充してまいります。

■提供の背景

近年、AIエージェントや各種自動化ツールを活用し、日常的な業務や運用作業を効率化する動きが広がっています。一方で、従来のサーバー運用ではブラウザ上での手動操作が中心であり、設定変更や保守作業を自動処理に組み込みにくいという課題がありました。 また、複数サーバーの一元管理や、独自の管理画面・社内ツールとの連携、再販・運用代行など、多様化する運用ニーズに対応できる柔軟な外部連携手段が求められていました。

このたび提供を開始する「XServer API」は、こうした課題やニーズに応え、サーバー運用の自動化、省力化、再現性の向上を支援します。

■「XServer API」について

「XServer API」は、『エックスサーバー』『XServerビジネス』のサーバーパネルで提供している主要な操作を、REST APIとして外部プログラムから実行できるインターフェースです。

APIキーは、当社サービス専用の管理画面「XServerアカウント」にて発行・管理できます。

主な活用例

・AIエージェントからのサーバー設定操作

・CI/CDパイプラインに組み込んだ設定変更や保守作業の自動化

・メールアカウント管理やWordPress設定など定型作業の省力化

・複数サーバーの運用を効率化する社内ツールや独自管理画面との連携

たとえば、サーバー情報の取得、サーバー利用状況の確認、Cron設定の追加・変更・削除、WordPressのインストール・削除、メールアカウントの作成・転送設定変更などを、API経由で実行できます。

「XServer API」の利用方法

詳細な利用方法についてはマニュアルをご参照ください。APIリファレンスでは、各エンドポイントの仕様、パラメータ、レスポンス例などをご確認いただけます。

■「XServer API」が利用可能なサービス

「XServer API」マニュアル :https://www.xserver.ne.jp/manual/man_tool_api.php?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xsrv_release_260416&utm_content=pr

「XServer API」は、以下のサービスでご利用いただけます。

対象サービスをご契約中のお客様は、追加料金なしでご利用可能です。

- 『エックスサーバー』

国内シェアNo.1(※1)、サーバー速度No.1(※2)を掲げる高性能レンタルサーバー。高速性・安定性・運用性を重視した環境を提供しています。

『エックスサーバー』公式サイト :https://www.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xsrv_release_260416&utm_content=pr- 『XServerビジネス』

法人・企業向けのニーズに特化したレンタルサーバー。セキュリティ、サポート、権限管理など、ビジネス用途に適した機能を備えています。

エックスサーバー株式会社

『XServerビジネス』公式サイト :https://business.xserver.ne.jp/?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=xbiz_release_260416&utm_content=pr

■会社概要

名称 ： エックスサーバー株式会社

本社所在地： 大阪府大阪市北区大深町4-20 グランフロント大阪 タワーA 32F

代表者 ： 代表取締役 小林 尚希

設立 ： 2004年1月23日

資本金 ： 1億円（資本準備金含む）

事業内容 ： クラウドインフラ事業、Webアプリケーションシステムの開発事業、その他、インターネット関連サービス事業

URL ： https://www.xserver.co.jp/

※1 2025年12月時点、W3Techs 調べ。

※2 2025年12月18日、自社調べ。サーバー速度については、自社サービスを含む日本国内シェア上位3サービスおよび独自に選定した国内の著名サービス・プランを含め、計6つのサービス・プランを対象に、h2loadを5回計測した結果によるもの。複数プランがあるサービスについては、独自に選定したプランを除き、サービス内の最下位プランで計測した結果によるもの。業界のシェアはW3Techsのデータをもとに算出。