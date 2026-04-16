岡山の絵本レーベル、保育士資格をもつイラストレーターと共同開発。0か月から使える布絵本、Co-Goods「やさしい布えほん」が楽天ランキング1位※を獲得。
コーエックス株式会社
アートディレクションを担当したふくしき出版
イラストを担当した二川真夕(ふたかわまゆ）さん
■楽天ランキング1位を獲得
■試作と改良を重ね、1年以上の開発期間を経て完成したこだわりの布絵本
１.読み聞かせの幅が広がるオノマトペ×英単語×読みがな付きの充実した内容
２.日本基準の厳しい検査にもクリアした商品
３.音の仕掛けもたくさん
■商品詳細
商品の詳細を見る :
https://amzn.asia/d/04iq9vXD
コーエックス株式会社（岡山市北区、代表取締役：小池孝幸）は同社が展開するブランド「Co-Goods(コーグッズ）」より赤ちゃんの感覚遊びと親子のふれあい時間をやさしく支える「やさしい布えほん」を発売いたしました。
アートディレクションを担当したふくしき出版
イラストを担当した二川真夕(ふたかわまゆ）さん
本商品は、岡山県の絵本レーベル「ふくしき出版」と、保育士資格を持つイラストレーター・二川真夕(ふたかわまゆ）氏との協力により開発されました。
■楽天ランキング1位を獲得
Co-Goodsのやさしい布絵本は、楽天デイリーランキング布絵本部門で1位（4月15日)を獲得し、赤ちゃんを持つパパ・ママから圧倒的な支持をいただいております。
■試作と改良を重ね、1年以上の開発期間を経て完成したこだわりの布絵本
１.読み聞かせの幅が広がるオノマトペ×英単語×読みがな付きの充実した内容
赤ちゃんへの読み聞かせでは、「なかなか興味を示してくれない」「どう読めばいいかわからない」と感じることも少なくありません。やさしい布えほんでは、オノマトペや英語などを取り入れることで、親子で楽しみながら読み聞かせができるよう工夫しています。また、赤ちゃんが見やすいよう、コントラストのはっきりした色や形を採用しています。
２.日本基準の厳しい検査にもクリアした商品
食品衛生法試験、ホルムアルデヒド試験、アゾ染料試験を実施しており、赤ちゃんが触れるものとして安心してお使いいただけます。
３.音の仕掛けもたくさん
各ページにシャカシャカ音の素材を採用しています。さらに、スクイーカー（押すと音が鳴る仕組み）や鈴付きの人形も取り入れ、視覚・触覚に加えて聴覚でも楽しめるように仕上げました。
■商品詳細
Co-Goods「やさしい布えほん」
メーカー希望価格：(6冊セットメーカー希望価格)\5,980 (3冊セットメーカー希望価格)\3,580
サイズ：(本体）11cm×11cm
セット内容：布絵本、巾着袋、リバーシブルお人形＆リング
取扱店：楽天市場 Amazon Yahoo!ショッピング
商品の詳細を見る :
https://amzn.asia/d/04iq9vXD