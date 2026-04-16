岡山の絵本レーベル、保育士資格をもつイラストレーターと共同開発。0か月から使える布絵本、Co-Goods「やさしい布えほん」が楽天ランキング1位※を獲得。

コーエックス株式会社

コーエックス株式会社（岡山市北区、代表取締役：小池孝幸）は同社が展開するブランド「Co-Goods(コーグッズ）」より赤ちゃんの感覚遊びと親子のふれあい時間をやさしく支える「やさしい布えほん」を発売いたしました。

アートディレクションを担当したふくしき出版イラストを担当した二川真夕(ふたかわまゆ）さん

本商品は、岡山県の絵本レーベル「ふくしき出版」と、保育士資格を持つイラストレーター・二川真夕(ふたかわまゆ）氏との協力により開発されました。

■楽天ランキング1位を獲得

Co-Goodsのやさしい布絵本は、楽天デイリーランキング布絵本部門で1位（4月15日)を獲得し、赤ちゃんを持つパパ・ママから圧倒的な支持をいただいております。

■試作と改良を重ね、1年以上の開発期間を経て完成したこだわりの布絵本１.読み聞かせの幅が広がるオノマトペ×英単語×読みがな付きの充実した内容

赤ちゃんへの読み聞かせでは、「なかなか興味を示してくれない」「どう読めばいいかわからない」と感じることも少なくありません。やさしい布えほんでは、オノマトペや英語などを取り入れることで、親子で楽しみながら読み聞かせができるよう工夫しています。また、赤ちゃんが見やすいよう、コントラストのはっきりした色や形を採用しています。

２.日本基準の厳しい検査にもクリアした商品

食品衛生法試験、ホルムアルデヒド試験、アゾ染料試験を実施しており、赤ちゃんが触れるものとして安心してお使いいただけます。

３.音の仕掛けもたくさん

各ページにシャカシャカ音の素材を採用しています。さらに、スクイーカー（押すと音が鳴る仕組み）や鈴付きの人形も取り入れ、視覚・触覚に加えて聴覚でも楽しめるように仕上げました。

■商品詳細

Co-Goods「やさしい布えほん」

メーカー希望価格：(6冊セットメーカー希望価格)\5,980 (3冊セットメーカー希望価格)\3,580

サイズ：(本体）11cm×11cm

セット内容：布絵本、巾着袋、リバーシブルお人形＆リング

取扱店：楽天市場 Amazon Yahoo!ショッピング

商品の詳細を見る :https://amzn.asia/d/04iq9vXD