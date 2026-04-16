地中海×トロピカルが織りなす、初夏の美食体験 選べるメイン付きランチビュッフェ「アーリーサマー ヴィヴァーチェ」5月11日より登場

ストリングスホテル東京インターコンチネンタル

品川駅直結、上空26階に位置し、スペクタクルな東京の眺望を誇るラグジュアリーホテル、ストリングスホテル東京インターコンチネンタル。イタリアングリル「メロディア」の人気のセミランチビュッフェ「ヴィヴァーチェ」が、初夏の恵みをふんだんに取り入れ、5月11日より登場いたします。

アンティパスティ（前菜）とドルチェ（デザート）はビュッフェスタイルでご用意し、メインディッシュはお好みに合わせてお選びいただけるスタイル。トロピカルフルーツやハーブ、彩り豊かな野菜を取り入れ、軽やかさと満足感を兼ね備えたラインナップに仕上げました。

アンティパスティには、海老とオリーブのオルゾパスタサラダやスイカとフェタチーズのサラダ、カンパチのティラディート マンゴーとチリなど、地中海や南国のエッセンスを感じる多彩なメニューが並びます。

メインディッシュは、ピスタチオクリームのリガトーニやグリーンアスパラガスのリゾット、旬を迎え脂ののった真鯛のグリル、イタリアの伝統食材である豚ほほ肉のブレゼなど全6種。オープンキッチンでは、シェフたちが丁寧な火入れで仕上げた一皿をご提供いたします。

ドルチェには、マンゴーやパイナップル、ココナッツを使用したトロピカルスイーツが勢揃い。マンゴーショートケーキやココナッツムース、柑橘の爽やかさが広がるデザートなど、初夏にふさわしい軽やかで華やかな甘さをお楽しみいただけます。

7層吹き抜けの開放的な空間が広がるメロディアで、初夏の恵みを味わうひとときを、心ゆくまでお過ごしください。

セミランチビュッフェ「アーリーサマー ヴィヴァーチェ」

[表: https://prtimes.jp/data/corp/14957/table/320_1_028be17aedc503ef841f7313a332b874.jpg?v=202604160251 ]詳細を見る :https://intercontinental-strings.jp/jp/offers/early-summer-vivace2026

メニュー内容：



◆アンティパスティセレクションとサラダをビュッフェから

・海老とオリーブのオルゾパスタサラダ ミントとパルミジャーノ

・アスパラガス・生ハム・ドライトマトのブルスケッタ

・カンパチのティラディート マンゴーとチリ

・茄子のキャビア仕立て タヒニとサワークリーム レモンの香り

・スイカとフェタチーズ ルッコラのサラダ

・冷製メロンスープ 生ハムとマルサラワイン

・ローストビーフ マンゴーヴィネグレット

・初夏野菜とイカ ルバーブのアクセント

・海老とアボカドのロール クリスピーオニオン

・ひよこ豆とオリーブ・ブロッコリー オレガノドレッシング

・フォカッチャ ルッコラとブラータ・トマト・アンチョビ

・ポロ葱のフォンダン マスタードとハーブマヨネーズ

・ミックスサラダ

・トマト・キュウリ・赤タマネギ・パプリカ・ブロッコリー

・かぼちゃの種・カシューナッツ・キヌア・レーズン・ドライアプリコット

◆6種のメインディッシュセレクションより一品お選びください。

・リガトーニ ピスタチオクリーム モルタデッラとストラッチャテッラチーズ

・グリーンアスパラガスのリゾット リコッタチーズとルッコラ

・豚ほほ肉のブレゼ ドライトマトとグリーンオリーブ フェルネット・ブランカの香り

・真鯛のグリル レモン風味 フェンネルとサフラン

・カラビネーロ海老 アーティチョークとハム フレッシュバジルと白ワイン (追加料金 2,200円)

・和牛のグリル 初夏野菜とパプリカソース (追加料金 3,300円)

◆デザートコレクションをビュッフェから

・フレッシュトロピカルフルーツ（マンゴー、パパイヤ、ドラゴンフルーツ、パイナップル）

・ジンジャーティージュレ

・ヨーグルトとライムのパンナコッタ

・マンゴー＆パイナップルタルト

・マンゴーココナッツムース

・オレンジ＆トロピカルフルーツパイ

・アプリコット＆ココナッツパウンドケーキ

・プロフィットロール

・ガトーバスク

・マンゴーショートケーキ

・レモンマカロン

・カヌレ

◆コーヒー、紅茶

■ストリングスホテル東京インターコンチネンタルについて :

東京・品川駅港南口直結のラグジュアリーホテル。インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツのひとつとして、お客さまひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスにと心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいホテル体験をご提供します。利便性が高くエレガントな201の客室、活気溢れる4つのレストランとカフェ&バー、東京屈指の眺望を誇るクラブインターコンチネンタルラウンジ、様々な用途にご利用いただける宴会施設など充実した施設を備えています。「Tokyo, personally orchestrated. 一人ひとりのゲストに奏でる、東京という音色」のホテルコンセプトのもと、洗練されたトラベラーたちが集い、都会の旋律に心地よく身をゆだねる場所として、多くのゲストをお迎えしています。

ホテルの詳細・最新情報は公式サイト、そしてSNSにてご紹介しています。

公式サイト：https://intercontinental-strings.jp/jp

Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/stringsintercontinentaltokyo/

Facebook 公式アカウント：https://www.facebook.com/STRINGSICTOKYO/

X 公式アカウント：https://x.com/STRINGSICTOKYO

■インターコンチネンタル(R)ホテルズ&リゾーツについて：

インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、世界70カ国以上に242軒、77,027室を擁する、世界初にして最大級のラグジュアリーホテルブランドです。1946年、パンアメリカン航空の創立者であるファン・トリッペにより誕生して以来、旅には人の視野を広げ、文化をつなぐ力があると信じてきました。「魅惑的な世界への扉を開く」ブランドとして、インターコンチネンタルは、現代のラグジュアリートラベラーにふさわしい新しい旅の体験を提案しています。自由さと心地よさを大切にしながらも、心を満たす文化的な体験をお届けし、親しみを感じられる上質なラグジュアリーというブランドの伝統を受け継いでいます。

ブランドについての詳細は、ブランド公式サイトwww.intercontinental.com(https://www.intercontinental.com/hotels/us/en/reservation)

公式SNSアカウント www.facebook.com/intercontinental(https://www.facebook.com/intercontinental) www.instagram.com/intercontinen(https://www.instagram.com/intercontinental)tal をご覧ください。

■IHGホテルズ&リゾーツについて

IHG ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihgplc.com/en) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good（真のホスピタリティ）を提供するグローバルホスピタリティ企業です。21のホテルブランドと1億6,000万人の会員を持つ世界最大級のロイヤリティプログラム「IHGワンリワーズ(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)」を有するIHGは、世界100ヶ国以上に6,963軒超の開業中ホテル、100万超の客室、2,300軒超の開発パイプラインを展開しています。

・ラグジュアリー&ライフスタイル: シックスセンシズ(https://www.sixsenses.com/jp/), リージェントホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/regent/hotels/jp/ja/reservation), インターコンチネンタルホテルズ&リゾーツ(https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation), ヴィニェットコレクション(https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/jp/ja/reservation), キンプトンホテルズ&レストランツ(https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/jp/ja/reservation), ホテルインディゴ(https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/jp/ja/reservation)

・プレミアム: ノーテッドコレクション(https://notedcollection.com/hotels/), vocoホテルズ(https://www.ihg.com/voco/hotels/jp/ja/reservation), Ruby(https://www.ruby-hotels.com/en), HUALUXE ホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation), クラウンプラザホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/jp/ja/reservation), EVEN ホテルズ(https://www.ihg.com/content/gb/en/evenhotels?adobe_mc_sdid=SDID%3D663F119549084C06-21410EA976EDF4FE%7CMCORGID%3D8EAD67C25245B1870A490D4C%40AdobeOrg%7CTS%3D1776137406&adobe_mc_ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F)

・エッセンシャルズ: ホリデイ・インエクスプレス(https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/jp/ja/reservation), ホリデイ・インホテルズ&リゾーツ(https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/jp/ja/reservation), ガーナーホテル(https://www.ihg.com/garner-hotels/hotels/jp/ja/reservation), avid ホテルズ(https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation)

・スイーツ: Atwell スイーツ(https://www.atwellsuites.com/hotels/jp/ja/reservation), ステイブリッジスイーツ(https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation), ホリデイ・インクラブバケーションズ(https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation), キャンドルウッドスイーツ(https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation)

・エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロントリゾーツ(https://www.ihg.com/iberostar-beachfront-resorts/hotels/us/en/reservation)

InterContinental Hotels Group PLCはグループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中のIHGのホテルとコーポレートオフィスには約400,000人のスタッフが勤務し、日々世界中のお客様をお迎えしています。

最新情報は公式ウェブサイト(https://www.ihg.com/hotels/jp/ja/reservation)・日本語版ウェブサイト(https://www.ihg.com/content/jp/ja/japan/our-brands)、ニュースルーム(https://www.ihgplc.com/en/news-and-media)、LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/)をご覧ください。IHGワンリワーズについてはこちら(https://www.ihg.com/onerewards/content/jp/ja/home)、アプリをダウンロードするにはApple App(https://apps.apple.com/us/app/ihg-one-rewards-book-hotels/id368217298)、Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ihg.apps.android&pli=1)をご覧ください。