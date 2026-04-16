「THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ３Days 」にEventHub 鈴木が登壇

株式会社EventHub

株式会社EventHub (東京都港区、代表取締役CEO：山本 理恵) が提供するシェアNo.1(※)イベント・ウェビナーマーケティングプラットフォーム「EventHub（イベントハブ）」のマーケティングマネージャーの鈴木は、2026年4月16日（木）に開催される事前企画セッションセミナー「THE COMMITに向けてみんなでセミナー企画をつくるNo.8 _ 顧客の心に刺すイベント体験とは？」、2026年5月15日（金）の「THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ３Days」の「イベント来場率を50% → 70%へ。商談の母数を底上げする、リアルイベントにおける「会うための仕組み」とその実践」のセッションに登壇いたします。

事前企画セッションセミナー概要

「THE COMMITに向けてみんなでセミナー企画をつくるNo.8 _ 顧客の心に刺すイベント体験とは？」は、『THE COMMIT』へ向けて、本番の価値を最大化するために、登壇企業の“講演内容を決める企画会議”です。

セッション中は、参加者がより本番（5月13日(水)～15日(金)）のカンファレンスを有意義なものにしてもらうために、マーケティングコミット代表の吉田がモデレーターとなり、登壇者に視聴者の声を代弁して深掘りし、本番当日に発表いただくものを議論・決定します。

今回は、「顧客の心に刺すイベント体験とは？」をテーマに議論します。

日時： 2026年4月16日（木）17:00～17:30

主催：株式会社マーケティングコミット

開催方法：オンライン（ Zoom ）

申込みURL：https://marketingcommit.com/seminar/1842/

セミナー概要

イベント名：THE COMMIT BtoBマーケティング／セールスの戦略と実行を結ぶ３Days

登壇セッション：イベント来場率を50% → 70%へ。商談の母数を底上げする、リアルイベントにおける「会うための仕組み」とその実践

日時： 2026年5月15日（金）12:35～13:05

主催： 株式会社マーケティングコミット

開催方法：オンライン（ Zoom ）

申込みURL：https://marketingcommit.com/202605131415_conference/(https://marketingcommit.com/202605131415_conference/?day=3&c=eventhub)

【イベントマーケティングプラットフォームEventHub】

EventHubは、マーケティング、営業のためのウェビナー・カンファレンスを主軸に、展示会、学会や商談会を含む幅広いニーズで利用されているシェアNo.1(※)イベントマーケティングプラットフォームです。

イベント開催やデータ分析機能をはじめ、「顧客との接点」や「ビジネス創出につながる出会い」を最大化するコミュニケーション機能を多数有しています。エンゲージメントの高いイベントやウェビナーを実現し、企業の売上に繋がるリード獲得・商談獲得を通してマーケティング・営業活動を支援しています。

※日本マーケティングリサーチ機構調べ「オンラインイベント」に関する競合調査(2021年8月期)



【会社概要】

会社名 : 株式会社EventHub

所在地 : 〒105-0003

東京都港区西新橋１丁目１番１号 日比谷フォートタワー

代表者 : 代表取締役CEO 山本 理恵

設立年 : 2016年

URL：https://eventhub.jp/